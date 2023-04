Julian Assange, triste anniversaire

11 avril 2019. Le président équatorien Lenín Boltaire Moreno Garcès déchoit Julian Assange de sa nationalité, et fait ouvrir les portes de l’ambassade d’Équateur à la police de Londres pour qu’il soit arrêté. Il s’y était réfugié depuis le 19 juin 2012, violant son contrôle judiciaire anglais pour une affaire de mœurs suédoise qui a bien fini par se dégonfler faute de preuve . Un parquet ne peut pas se ridiculiser au-delà d’un certain seuil. Elle n’était sans doute qu’un prétexte pour que Julian Assange soit extradé in fine vers les États-Unis via un billard à trois bande.

Julian Assange a fondé Wikileaks, cette officine mi-cyberpirate mi-média mi-barbouze qui publie les documents « fuités » que des administrations souhaiteraient garder secrets. Par exemple, des milliers de documents classifiés qui démontrent combien les guerres menées par les USA en Afghanistan et en Irak ont été sales. D’où un certain ressentiment de la part de l’état profond américain, Hillary Clinton en tête, qui a hurlé à la mise en danger de vies américaines. Si le bourreau d’un crime de guerre porte l’uniforme des États-Unis, il ne faut surtout pas qu’une information publique puisse l’incriminer. Nonobstant le premier amendement de la sacro-sainte constitution des États-Unis d’Amérique qui garantit la liberté de la presse.

Julian Assange est depuis 4 ans détenu en prison de haute sécurité à Belmarsh, soumis à l’isolement le plus strict. Est-ce pour le protéger d’un suicide de type Epstein qui serait commandité commandité par un état suzerain de la satrapie du Royaume-Uni ? Il a été condamné à 50 semaines de prison pour la violation de son contrôle judiciaire, peine purgée tant la durée de sa détention effective excède celle de sa peine. Il est retenu en détention provisoire en vue de son éventuelle extradition vers les USA où il encourt une peine de 175 ans de prison pour espionnage, piratage, conspiration, etc. Le premier jugement de l’Old Bailey rejette la demande d’extradition le 4 janvier 2021. Les États-Unis gagnent en appel le 10 décembre 2021, la décision de l’extrader est confirmée le avril 2022 . Les défenseurs de Julian Assange se pourvoient auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme , ce « machin » à l’agenda sociétal peu clair où George Soros a « acheté » bon nombre de juges . Pour pasticher les bronzés, sur un aléa judiciaire, ça peut passer. Nous attendons sa décision. Mais nous, nous ne sommes pas dans une prison comme lui.

Est-ce à dire que nous ne sommes pas nous aussi soumis à des entraves et des restrictions de notre liberté de pensée et d’expression ? Il nous faut réfléchir. Si les médias dominants et univoques taisent et occultent tous les discours dissidents pour ne promouvoir que les mensonges profitables dictés par qui les paie ou les subventionne, sommes nous encore libres de nous forger une opinion qui ne soit pas celle imposée par la bien-pensance qui devient alors une non-pensance. Oui, je crois que c’est possible, à la condition de fréquenter les médias alternatifs qui se battent pour la pluralité des sources, des analyses, et le respect de la recherche de la vérité. Vous savez, ce truc dont Pilate demandait à Jésus ce que c’est.

Il nous faut continuer sans nous lasser à chercher l’information, même dérangeante, qui ne sert pas le narratif officiel. Et puis, au risque de nous tromper parfois, faire notre ce propos d’Alexandre Soljenitsyne :

"Je n’ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m’opposer à l’énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge."

Bonne chance à Julian Assange.

Image Hafteh7 via pixabay.com, libre de droits.

