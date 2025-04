Jusqu’à Haïfa et au-delà : Israël massacre, et le Hezbollah riposte graduellement

Les massacres quotidiens perpétrés par l'État d'occupation au Liban n'ont pas affaibli la capacité de riposte du Hezbollah. Il est important de souligner que la résistance libanaise a l’intention de répondre à chaque massacre israélien par des offensives militaires ciblées, frappant les points vulnérables de l'ennemi toujours plus en profondeur.

Par Khalil Nasrallah

Source : The Cradle, 23 septembre 2024

Traduction : lecridespeuples.substack.com

Ces derniers jours, un changement significatif s'est produit sur le front sud du Liban. À peine le gouvernement de Benjamin Netanyahou avait-il annoncé son nouvel objectif de guerre — ramener les colons dans leurs foyers du nord et rediriger les efforts militaires dans cette direction — que Tel-Aviv lançait une série de frappes massives sur le territoire libanais.

La première salve israélienne a pris la forme de deux attaques simultanées dans plusieurs régions du pays, au moyen de dispositifs de technologie civile — téléavertisseurs et talkies-walkies — tuant 39 civils et en mutilant des milliers d'autres. Deux jours plus tard, des frappes aériennes israéliennes ont ciblé deux immeubles résidentiels dans la banlieue sud de Beyrouth, tuant 54 personnes, dont des femmes et des enfants, et assassinant plusieurs commandants des forces d’élite Radwan du Hezbollah, y compris leur chef Ibrahim Aqil. Ces frappes visaient également des infrastructures que Tel-Aviv qualifie de « capacités militaires » du Hezbollah.

Le Hezbollah admet que les frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, connue sous le nom de Dahiyeh, ont été douloureuses pour lui et ses partisans. Toutefois, il affirme que ces attaques n'ont pas ébranlé ses structures militaires ni sa capacité opérationnelle. La riposte ne s’est pas fait attendre : des missiles du Hezbollah ont frappé la base militaire aérienne de Ramat David, principale base des opérations israéliennes contre le Liban et la Syrie, ainsi que le complexe industriel militaire de Rafael, tous deux situés près de Haïfa.

Cette réponse puissante visait à rappeler à Tel-Aviv que le Hezbollah reste résolu à ses objectifs : forcer Israël à arrêter son offensive sur Gaza, et empêcher toute tentative de séparer les fronts libanais et palestinien, comme les États-Unis l’ont tenté lors des négociations de cessez-le-feu.

Le bombardement de Dahiyeh

L’accès de l'armée israélienne aux dirigeants de la résistance montre le fruit d’années de collecte de renseignements. L'attaque de vendredi dernier dans la banlieue sud de Beyrouth a révélé la capacité de Tel-Aviv à localiser et cibler une réunion des chefs des Forces Radwan, une unité d'élite du Hezbollah que les Israéliens surveillent de près depuis des années.

Les fuites israéliennes sur une « source de renseignement fiable » à l’origine de ces frappes font croire que des agents israéliens ont réussi à pénétrer les mesures de sécurité entourant les hauts responsables du Hezbollah. Cependant, il est difficile de vérifier ces affirmations, car Israël mène une guerre psychologique à travers une intense campagne de désinformation visant à déstabiliser la résistance et son public.

Le Hezbollah, fidèle à sa stratégie de contrôle strict de l’information, n’a fourni aucun détail supplémentaire concernant cette attaque. Si le mouvement découvre des failles de sécurité à travers ses enquêtes internes, il se garde de les divulguer publiquement, préférant renforcer ses dispositifs et corriger ses vulnérabilités en interne.

Les objectifs israéliens

La récente escalade militaire israélienne au Liban poursuit plusieurs objectifs :

Désorganiser le système de commandement et de contrôle du Hezbollah en ciblant ses réseaux de communication et ses dirigeants. Faire pression sur le Hezbollah pour qu’il abandonne le front de Gaza, une question stratégique cruciale pour Israël. Redéfinir le paradigme de sécurité à la frontière libano-israélienne pour garantir à Tel-Aviv un avantage stratégique durable, après ses échecs militaires en 2000 et 2006. Préparer le terrain pour une guerre future, à un moment où le contexte politique serait plus favorable à Israël. Enfin, Tel-Aviv cherche à envoyer un message clair aux acteurs régionaux de l’Axe de la Résistance, montrant sa capacité à cibler et affaiblir efficacement leurs centres de commandement.

Les conséquences pour le Hezbollah

Malgré la violence des frappes israéliennes, le Hezbollah a démontré une capacité remarquable à absorber les coups et à s'adapter rapidement. Les massacres israéliens à travers le Liban, bien qu'effroyables [en un jour, on compte déjà près de la moitié de la totalité des tués de la guerre de 2006], ne semblent pas avoir perturbé le mouvement de résistance, qui a affiné ses tactiques de guérilla depuis sa création, tout en modernisant considérablement ses capacités, notamment en matière de technologie de missiles.

Le Hezbollah reste déterminé à poursuivre la lutte jusqu'à l’arrêt de l'offensive israélienne sur Gaza. Le mouvement a réorganisé ses rangs et intensifié ses représailles, comme en témoigne les récentes offensives contre la base aérienne de Ramat David et le complexe industriel de Rafael, utilisant des missiles de pointe Fadi 1 et Fadi 2.

Messages des représailles du Hezbollah

Le Hezbollah, par ses frappes et la déclaration d’une « bataille ouverte », envoie plusieurs messages clés :

Le système de commandement du Hezbollah reste intact et pleinement opérationnel. En réponse à l’escalade israélienne, le Hezbollah a rapidement intensifié ses contre-attaques, en frappant des cibles à plus de 50 kilomètres [et jusqu'à 120 kilomètres] à l’intérieur du territoire ennemi, selon la formule de dissuasion « une expansion pour une expansion ». Le Hezbollah adopte une stratégie graduelle de riposte, forçant Israël à revoir en permanence ses calculs militaires. Il ne se contentera pas de représailles limitées, mais frappera l'ennemi avec une force dévastatrice, sapant le moral israélien.

Ainsi, chaque nouvelle initiative israélienne sera suivie d’une réponse, comme l’a montré la récente vague de tirs de roquettes en direction de Haïfa, confirmant la résilience et la capacité du Hezbollah à redéfinir les règles de l’affrontement.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à notre Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre au quotidien sur Twitter.