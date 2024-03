Justice pour l’Ukraine !

Une exposition issue du livre Fichez-nous la paix ! de la collection Cartooning for peace, publiée aux éditions Gallimard. Préfacé par le journaliste Pierre Haski, en partenariat avec Amnesty International et France Médias Monde...

Ce livre réunit 120 dessins de presse... provenant du monde entier, ils permettent de saisir les enjeux de cette guerre aux lourdes conséquences, qu'elles soient humaines, politiques ou économiques.

L'exposition présentée à la Maison du Protestantisme de Nîmes réunissait une quinzaine de ces dessins de presse...

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 févier 2022, a marqué le retour de la guerre sur le territoire européen. Plus proche géographiquement, ce conflit a fait irruption dans nos vies : les images et le récit des attaques inondent nos écrans en temps réel, au risque du rejet et de la confusion.

On est ému par ce dessin de Chappatte, où l'on voit des soldats dans des tranchées scruter l'horizon : l'un d'entre eux demande : "Tu vois venir quelque chose ?" et un autre lui répond : "Le passé !" La guerre et ses horreurs toujours recommencées : la guerre revient sur le sol européen, avec le retour des tranchées et de ces guerres barbares du passé.

Plus loin, une caricature de l'Iranien Mana Neyestani montre Vladimir Poutine sous l'apparence de Napoléon à cheval sur un animal rouge qui représente la Russie et qui dévore l'Ukraine.

Un dessin de Kazanevski montre une famille symbolisée par des cibles en carton, visée par un énorme canon : des vies humaines réduites à des cibles, une population civile constamment en danger.

Une illustration de Machado (Brésil) évoque les bombardements sur la maternité de Marioupol : on y voit un avion larguer une bombe sur laquelle est écrit "Mother Russia"... un crime de guerre commis par l'armée de Vladimir Poutine.

Un dessin de Chaunu dénonce le massacre de Boutcha : on y voit une femme éplorée devant une fosse commune.

Nardi, dessinatrice italienne, s'inspire d'une photographie de Nick Ut pour dépeindre les horreurs de cette guerre : une fillette court dans une rue sous un déluge de bombes.

Une autre illustration de Osama Hajjaj (Jordanie) montre l'accueil chaleureux fait aux migrants Ukrainiens, alors que les migrants venus d'Orient et d'Afrique sont moins bien traités.

Sur un dessin de Stellina ( Taïwan) on voit encore Poutine qui émerge d'un char, d'où il lance des fake news, tout en tenant un oiseau bleu dans la main.

On découvre aussi un dessin de Placide qui évoque cette courageuse journaliste russe qui en plein JT a dénoncé la guerre : Marina Ovsiannikova d'un seul coup a dit NON ! NON à la guerre... C'était le 14 mars 2022 sur un plateau de télévision...

"Cette journaliste est aussitôt arrêtée, licenciée, elle écope d'une amende de 250 euros, elle s'exile ensuite quelques semaines en Allemagne avant de retourner à Moscou pour négocier la garde de ses enfants. Arrêtée, placée en résidence surveillée, elle subit la répression du Kremlin. Elle réussit alors à s'enfuir et se réfugie en France."

Une autre illustration de Zlatkovsky (Russie) s'attache à dénoncer la désinformation russe : un lecteur déploie un journal avec des articles qui ont été découpés.

L'Italien Emanuele Del Rosso nous montre que dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les médias ont déployé d'importants moyens pour rendre compte de cette guerre, lui accordant une couverture que certains jugent disproportionnée en comparaison avec la manière dont les médias traitent d'autres conflits en Afrique ou au Moyen Orient.

Une image effrayante, enfin : celle de Poutine jouant à la roulette russe avec la centrale de Zaporijjia... un dessin de Kak.

"Ce qu'il y d'intéressant dans ces dessins, c'est qu'ils viennent du monde entier, pas seulement d'Allemagne, de France ou des Etats-Unis, ou d'Ukraine, ils viennent du monde entier et ils montrent la diversité des points de vue, il n'y a pas une sorte d'unanimisme moral, il y a aussi une dénonciation de l'hypocrisie ou du double langage occidental." dit Pierre Haski qui a préfacé ce livre : Fichez-nous la paix !

