Karim Benzema est le nouveau ballon d’or 2022. Une nouvelle folie dans un monde en perte de valeurs

Le ballon d’or récompense la qualité footbalistique d’un joueur... donc qu’il soit délinquant, consommateur de putes, on s’en fout. Or en 2022, Benzema a tout remporté, en étant le meilleur joueur du Real et de loin.Donc il mérite le titre de meilleur footballeur de 2022, point final. Alors, je sais, c’est chiant, il ne chante pas la marseillaise (moi non plus), il est arabe, et il écoute du rap, ça fait beaucoup quand on a un cerveau atrophié comme le votre.

Van Gogh était alcoolique, fréquentait aussi des putes, il a même choppé la syphilis a trop mettre sa tube n’importe où, et pourtant, il est maintenant reconnu comme un grand maitre. Bref, un délinquant aussi mais excellent peintre.

Et donc on peut aussi être un immense footballeur et avoir commis des conneries.

Bien entendu vous n’en avez jamais connu ? un excès de vitesse, et hop, vous voilà délinquant, on est beaucoup dans ce pays à en être un.