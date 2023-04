Kiev crée une coalition aérienne pour s’armer en chasseurs de l’Otan

Des avions F-16 et Mirage 2000 pourraient apparaître dans la zone d'opération du conflit ukrainien dans quelques mois. L’Ukraine se prépare à lancer son attaque contre la Russie avec l’Otan.

Kiev doit bientôt recevoir de nouveaux systèmes aériens de défense, de l'artillerie et des véhicules blindés de l'Occident pour soutenir l'offensive prévue. C’est ce qui se comprend suite à la visite du Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, aux Etats-Unis. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a assuré que les États-Unis « soutiendront militairement l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire ». Comme, il en ressort des récentes déclarations du chef du Pentagone, à l'avenir, des livraisons d'avions de combat aux Forces armées ukrainiennes (AFU) sont possibles. Espérant apparemment cela, Denys Chmyhal a déclaré à Washington que « l'Ukraine lance la constitution d'une nouvelle coalition d'avions de combat et nous invitons les États-Unis à devenir son participant le plus important ».

« L'Amérique peut, une fois de plus, démontrer son leadership en fournissant à l'Ukraine des avions F-15 ou F-16 », a-t-il aussi martelé. Il n'y a pas encore eu de réaction officielle de la part des dirigeants américains. En mars 2023, le Congrès a, cependant, étudié l’envoi d’avions de combat en Ukraine : « Le Congrès peut envisager s'il est préférable que l'aide à la sécurité des États-Unis cherche à continuer à fournir une capacité de déni d'air à l'Ukraine, ou s'il serait d'autres intérêts américains pour soutenir les forces armées ukrainiennes en quête de supériorité aérienne ». Les Etats-Unis n’excluent pas à l'avenir, à un moment donné, d’envoyer des avions de combat de fabrication occidentale. Il serait question, à la fois, d'avions polyvalents F-16 et d'autres modèles d'avions de quatrième génération.

Le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, Colin Kahl, a déclaré au House Armed Services Committee qu'il faudrait 18 mois pour former des pilotes ukrainiens au pilotage de F-16 et a fait valoir que la formation des pilotes pendant cette durée serait d'un coût prohibitif. A en juger par les informations des médias américains, les membres du Congrès ont soutenu la position du ministre de la Défense, convenant qu'une période préparatoire est nécessaire pour le transfert du F-16 aux Forces armées ukrainiennes.

Le pouvoir politique à Kiev, semble-t-il, n'est pas satisfait du retard pris concernant la livraison des F-16. Denys Chmyhal a aussi réclamé aux Etats-unis en leur demandant de participer à la constitution d'une nouvelle coalition d'avions de combat en devenant son participant le plus important des missiles de longue portée : « Nous vous demandons également de reconsidérer la possibilité de doter l'Ukraine de missiles à longue portée ».

Le 10 avril, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a déclaré que son pays était prêt à accepter des spécialistes [des pilotes] d'autres pays (c'est-à-dire en fait des mercenaires) qui « savent piloter le F-16 » dans la « légion étrangère » pour servir dans le Forces armées d'Ukraine. Oleksiï Reznikov a déclaré cela lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef du département militaire du Danemark, Troels Poulsen, qui est arrivé en Ukraine pour discuter de l'assistance militaire aux forces armées ukrainiennes. A noter que le Danemark a été le premier pays à annoncer la possibilité de fournir ses avions F-16 à l'Ukraine. Troels Poulsen n'a pas exclu que « la décision de l'Occident sur l'éventuel transfert d'avions de combat vers l'Ukraine sera prise avant l'été », après lui avoir envoyé d'anciens chasseurs soviétiques MiG-29 de Pologne et de Slovaquie. Selon les observateurs les discussions prennent du temps car les pays doivent agir ensemble, mais une solution reste réalisable à court terme.

La confirmation que Kiev a besoin des avions déjà maintenant peut être traduit par une information apparue sur les réseaux sociaux concernant le début du recrutement en Pologne de pilotes militaires de différents pays pour participer aux hostilités dans les unités d'aviation des forces armées ukrainiennes. Les types de pilotes sélectionnés ne sont pas signalés. Il est possible qu'à Kiev, ils recherchent des « as » pour les anciens avions soviétiques tels que les MiG-29, Su-24 et Su-25, car il n'y a pas assez de pilotes de combat dans l'aviation ukrainienne en raison des pertes subies . Mais, peut-être, que l’Ukraine soit en train de recruter des pilotes pour les chasseurs américains F-16 ou d'autres types de chasseurs, tels que l'Eurofighter Typhoon, le Gripen, le Mirage, etc.

« Dans un développement récent, l'armée de l'air ukrainienne est désormais ouverte pour accepter des citoyens étrangers dans ses rangs, selon Iouri Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air. Cette décision intervient alors que l'Ukraine continue de faire face à une situation militaire difficile, avec l'inclusion potentielle d'équipements occidentaux, tels que les avions de chasse Lockheed Martin F-16 dans son arsenal », fait savoir Aviacionline.

Selon les observateurs, la question du recrutement de spécialistes de l'aviation en tant que mercenaires pour les forces armées ukrainiennes est très sérieuse. S'il est décidé de transférer des avions de combat de l'Otan à Kiev, avec l'aide de pilotes ayant le statut de mercenaires et comme du personnel technique, ces avions pourront être transférés sur les aérodromes ukrainiens en quelques heures. Et, ils pourront immédiatement participer aux hostilités. D’ailleurs, les pilotes et techniciens ukrainiens apprennent à piloter des avions des pays occidentaux. Il a été rapporté par la télévision polonaise que deux pilotes ukrainiens avaient passé avec succès des tests en un mois sur des chasseurs modernes aux États-Unis.

Parallèlement, comme l'écrit le Figaro, « une trentaine de pilotes ukrainiens suivent depuis plus d'un mois et demi une formation accélérée sur les chasseurs-bombardiers français Mirage 2000 sur les bases aériennes de Mont-de-Marsan et de Nancy ». Il est rapporté que si une décision politique est prise, la France pourrait fournir aux Armées environ 10 chasseurs Mirage 2000.

Philippe Rosenthal

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4825