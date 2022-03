“Kss Kss Europe, vas-y, attaque, sus au sabordage !”

Aujourd'hui, le 24 mars, il y a de cela 23 ans, l'Otan, alors en pleine crise existencielle car en souffrance d'ennemi à la veille de son cinquantième anniversaire, débuta, au nez et à la barbe des Nations Unies, la campagne de bombardements contre la République Fédérale de Yougoslavie, dont la cible était la Serbie.

Ouvrant ainsi la boîte de Pandore, la folie meurtrière des néo-cons états-uniens gagna rapidement les Proche et Moyen-Orient et sema la désolation en Afghanistan, Irak, Syrie, Lybie et, indirectement, au Yemen, pour ne mentionner que les conflits majeurs.

Aujourd'hui, le 24 mars 2022, le Président états-unien Joe Biden préside une réunion extraordinaire de l'Otan dictée par la mise en scène d'une prétendue menace russe imminente. Il se rendra demain en Pologne, soit à proximité immédiate de la crise ukrainienne alors que l'Europe semble comme fascinée par la perspective d'une nouvelle guerre mondiale.

La Serbie et la Pologne servirent de marchepied pour entrer dans les deux précédentes et il semblerait qu'outre Atlantique ces pays soient l'inspiration de quelques mauvais scénaristes pour un funeste remake, faisant ainsi rimer l'histoire de façon macabre. Avec ce retour du feu destructeur en Europe la boucle paraît être sur le point de se boucler.

Le lancement des hostilités en Ukraine, que les Occidentaux, sous la houlette des Etats-uniens et Britaniques, ont tout fait pour obtenir, a servi d'excuse pour donner une toute nouvelle dimension à la crise d'hystérie collective alimentée par la pandémie de coronavirus. Il lui est désormais greffé le concept de 'cancel culture' développé dernièrement aux Etats-Unis et voici maintenant le peuple russe ostracisé dans tous ses segments de la façon la plus abjecte et absurde.

Cette violence à son égard s'exprime à tous les niveaux et l'on assiste à un raz de marée de provocations envers Moscou doublé d'une véritable surenchère de déclarations tant délirantes que tonitruantes et allant jusqu'aux insultes à l'adresse du Président russe Vladimir Putin proférées par son homologue à Washington.

Les dimensions culturelle et économique de cette offensive tous azimuts ayant déjà atteint des sommets et semblant proches de leur apogées, celle militaire parait désormais privilégiée, laissant la porte ouverte à tout dérapage.

L'Otan continue de masser des troupes dans les pays anciens membres du Pacte de Varsovie et de fournir armements offensifs et mercenaires à l'Ukraine, ce qui alimente les combats et accélère la destruction du pays. Elle se trouve ainsi de fait déjà en conflit ouvert avec la Russie tout en limitant les hostilités au seul territoire ukrainien.

L'offensive russe, n'en déplaise à beaucoup, étant sur le point d'aboutir, coupant ainsi l'herbe sous le pied des va-t-en guerre, ces derniers prétendent désormais que Moscou s'apprète à faire usage d'armes chimiques ou biologiques et le menacent de rétorsions si c'était le cas.

Cette dernière accusation mensongère est, non seulement aux antipodes de l'esprit dans lequel la Russie conduit son Opération militaire spéciale, mais aussi l'emploi hypothétique de telles armes serait tout à fait contreproductif et complètement inutile pour la mener à bon terme.

Nous voici donc à la veille d'une opération sous faux drapeau qui servirait à justifier une intervention directe de l'Otan.

Les Etats-uniens et Britaniques ne cessent de jeter de l'huile sur le feu en espérant circonscrire l'embrasement qu'ils appèlent de leurs voeux à la seule Europe continentale. La Pologne, apparement, de par son attitude incompréhensible, semble vouloir se porter volontaire pour essuyer les premiers foudres de Moscou !

Joe Biden a affirmé il y a quelques jours qu'un 'nouvel ordre mondial' était sur le point d'être établi et que c'est aux Etats-Unis que revient le droit de le mener. Il fait probablement allusion à un nouveau plan Marshall qui lui permetterait de reconstruire l'Europe une fois qu'il l'aurait détruite, tirant ainsi profit des conséquences de la situation catastrophique dans laquelle Wall-Street et ses acolytes ont mené le monde occidental.

L'Europe est-elle donc si intoxiquée pour se prendre à rêver en contemplant l'abîme dans lequel l'Oncle Sam se promet de la précipiter ?