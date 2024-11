Kylian Mbappé : de l’odeur de l’argent et des bulletins de vote

Entre les deux tours des élections législatives, une partie des joueurs de l’équipe de France de football, au premier rang desquels Kylian Mbappée, a joint ses voix à celle des castors de l’élite politique, médiatique et culturelle pour appeler à faire barrage au Rassemblement National. Mais n’est-il pas gênant ensuite de constater le double standard de ces pères la morale, qui n’hésitent pas à prendre l’argent d’où qu’il vienne, sans s’appliquer la morale qu’ils suggéraient aux électeurs ?

Les leçons morales du mercenaire millionnaire sans scrupule

En effet, cette semaine, Kylian Mbappé est devenu la nouvelle égérie d’un site marchand chinois. En quoi le développement de ce nouveau site apportera une quelconque contribution au bien commun ? Bien au contraire, on peut s’inquiéter de nombreuses conséquences problématiques. Tout d’abord, on peut craindre que les données de ce site puissent finir dans les mains d’un état autoritaire, qui ne se soucie pas des droits humains et bien évidément de la démocratie ou de paroles contestataires… Plus globalement, n’est-il pas délicat d’accepter de l’argent venu d’un pays où les droits humains sont tellement mis à mal, entre totalitarisme, oppression de la population et persécution de la minorité Ouighours. Pour couronner le tout, on peut imaginer que les produits promus, ou vendus, sur cette plateforme viendront essentiellement d’Asie et de Chine, sans impact pour la France. L’argent n’a vraiment pas d’odeur.

Mais ce faisant, on peut aussi rappeler que Kylian Mbappé a été payé ces dernières années par le club du Qatar, pas vraiment un état à la moralité très recommandable, si l’on en croit ceux qui évoquent la corruption qui a permis au pays d’obtenir la coupe du monde de football, ou les conditions humainement misérables des ouvriers qui ont œuvré pour permettre au pays de constuire les stades de l’évènement. Bref, il est frappant de constater que quand il s’agit de gagner d’argent, Kylian Mbappé ne semble pas avoir la moindre morale. L’argent ne semble pas avoir d’odeur pour lui. Et pour amasser toujours bien plus que ce dont un homme normalement constitué a besoin, le joueur de football a accepté des contrats dont il est difficile d’ignorer le caractère au mieux amoral, pour ne pas dire pleinement immoral.

Pour être clair, je n’attends pas des artistes ou des sportifs qu’ils fassent forcément attention à l’origine de l’argent qui les enrichit. A minima, je pense qu’ils devraient payer leurs impôts de manière juste et équitable. Néanmoins, j’ai apprécié que Blanche Gardin refuse de participer à une série Amazon et j’ai trouvé particulièrement détestable tous ceux qui lui sont tombés dessus pour ce choix. En revanche, on ne peut pas à la fois intervenir dans le débat public et ne pas s’exposer au risque que l’on questionne certains choix très publics et très lucratifs que font ces stars quant ils acceptent de l’argent d’entreprises ou de pays à la moralité très discutable, surtout quand il s’agit seulement de faire de la publicité. Je reste d’ailleurs plus que circonspect devant les choix de marques qu’acceptent de promouvoir ces sportifs qui font la morale, quand ces marques vendent des produits dont on pourrait dire qu’ils ne font pas du bien…

Bref, un sportif ou un artiste devrait éviter de prendre la parole sur des sujets politiques quand il est prêt à promouvoir absolument tout et n’importe quoi, surtout pour des footballers dont le contrat supplémentaire n’apporte absolument rien d’utile en soi. Et il est assez révoltant que le double standard que s’appliquent ces célébrités ne soit pas davantage dénoncé dans les médias, tant le grand écart est ici choquant. On ne peut pas dire de ne pas voter pour un parti tout en s’enrichissant en promouvant des intérêts étrangers à la moralité aussi douteuse,. Ce faisant, la posture de Mbappé est absolument indécente, appelant à faire barrage au parti de choix des damnés de la globalisation, tout en gagnant de l’argent en faisant de la réclame pour les pires bénéficiaires de cette globalsaion, une entreprise étrangère dont il est évident qu’elle obéira aux ordres d’un régime bien pire que le parti auquel il appelait à faire barrage...

Tous les deux ans, je m’enthousiasme pour le parcours de l’équipe de France. Mais en 2024, j’ai zappé l’Euro. Certes, je n’ai sans doute pas raté grand-chose, mais j’avoue que voir ces castors mercenaires millionaires a cassé quelque chose. Par delà l’indigence de leurs propos, il y a quelque chose de profondément indécent à voir ces grands gagnants de la globalisation vouloir effacer le vote de ses victimes.