L’abomination des expulsions locatives

Le scandale est de faire payer les petits propriétaires pour l’incurie de l’état. Et contrairement à ce que vous insinuez, une expulsion ne tombe jamais sur les locataires par surprise, le processus prend même plusieurs années souvent et le locataire est averti par LRAR bien en amont de chaque étape. Quant aux huissiers, ils ne sont pas Mère Teresa, ils sont payés (très cher) par leurs clients, qui sont les propriétaires floués jamais dédommagés et pas les locataires et ils font leur boulot, ni plus ni moins (même si certains ont des méthodes de voyou, c’est vrai).

Et vous semblez jamais ne faire aucune distinction entre les locataires de bonne foi, qui sont nombreux de fait et qu’on doit aider bien sûr, et les menteurs irresponsables et profiteurs chroniques, à qui on doit remettre les idées en place de temps en temps.

Sinon, je note que vous semblez reconnaître aujourd’hui que les propriétaires subissent en effet un préjudice, c’est bien.



Et en effet, le Solibail est une bonne solution. Les associations sont agréées et en principe le propriétaire ne craint rien, elles se chargent des loyers et des problèmes. Il me semble quand même que les biens doivent se trouver dans des zones tendues uniquement, mais je me trompe peut-être ?