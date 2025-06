L’aliénation aux messages de WhatsApp...

@rosemar

C’est gentil tout ça, vous appliquez certains principes, de préférence les plus scolaires sans aller jusqu’à l’analyse profonde, mais vous ne transmettez aucun ressenti ni sens profond sauf du gnangan. Les relevés phonétiques ne se font qu’en cas d’allitération (pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes) sans référence aux fricatives, aux nasales, etc... Votre vision des passés est limitée, feriez mieux d’expliquer l’utilisation des subjonctifs (certaines langues comme l’anglais n’en ont pas et leur emploi en français qui n’a aucune de règle dépend du niveau de doute et de possibilité).

Le repérage du ou des registres d’un texte est, souvent, intéressant : le registre comique et ses différents procédés, le tragique et ses composantes, la fatalité, la terreur et la pitié,

C’est sans doute pour cela que vous nous présenter le ressenti d’une manière si artificielle.

Et de toute façon un article ne relève pas des exercices de commentaire d’un baccalauréat.