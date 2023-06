L’amour du fric

@Bendidon ... voila l’Ankou !

Voilà ce qu’il aurait du lors de son refus de la médaille Fields ;

"’I’m not interested in money or fame, I don’t want to be on display like an animal in a zoo. I’m not a hero of mathematics. I’m not even that successful ; that is why I don’t want to have everybody looking at me.’"

Il a même refusé un prix d’1 million de dollars à Paris.

Il est certain que Vilani, ses habits de scène vieiilots et ses grosses broches de rombière en forme d’araignée n’a pas ce profil.