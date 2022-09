L’Angleterre en deuil

Bonjour, Désintox

De nombreux films de Ken Loach (outre Daniel Blake, je pense notamment à Ladybird, The Navigators ou Sorry, we misseed you) montrent l’extrême dureté sociale de la société britannique envers les plus modestes et les plus faibles.

A différentes reprises, j’ai pensé à l’oeuvre de ce réalisateur durant l’hallucinant déploiement de fastes surannés et extrêmement coûteux qu’il nous a été donné de subir durant une décade.