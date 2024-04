L’antisémitisme est répréhensible. Et le nettoyage ethnique ?

Le pays d’Israël et sa légitime défense ? En a-t-il le droit sachant que c’est lui qui est l’occupant des territoires palestiniens depuis 1948. Il le fait via son armée, nommée « armée de défense » alors que c’est une armée d'occupation. L’état de légitime défense et de résistance des palestiniens est garanti pourtant par le droit international et humanitaire qu'Israël ne respecte pas, n'a jamais respecté et ne le fera pas tant que, les USA, l'Union européenne et les états arabes ne le sanctionneront et continueront de lui fournir des armes pour bombarder et tuer des palestiniens. « Nous sommes le seul peuple AU MONDE auquel on demande de garantir la sécurité de son occupant, tandis qu'Israël est le seul pays AU MONDE qui prétend se défendre de ses victimes ! » Hanan Ashrawi (membre du conseil législatif palestinien).

Ces partisans ultra-supporters d’Israël, ne reconnaissent rien, aucun tort, comme si tout avait commencé le 7 octobre. Il en va de même d’ailleurs pour « l’attaque » de l’Iran, ou ils veulent oublier que c’est leur pays qui est allé bombarder et tuer des iraniens en terre de Syrie. Ne rien reconnaître et toujours s’arque, bouter jusqu’au boutisme, voila ce qu’est depuis 76 ans la politique de ces sionistes. Ne rien admettre… Et après eux ? Le déluge, n’est-ce pas Meyer Habib !

Avec ces surenchères du gouvernement d’Israël : voir par exemple Netanyahou prêt à riposter à « l’attaque » de l’Iran, qui enflammera la région ; il a fallu que les U.S pèsent de tout leur poids pour arrêter ce fou prêt à mettre toute la région à feu et à sang ; et encore ce n’est pas gagné, car comme d’habitude Netanyahou avec son culot inébranlable demande des sanctions contre l’Iran à l’ONU, alors que c’est lui qui par plusieurs fois a attaqué : l’art de l’inversement accusatoire, c’est un art chez lui ! Malgré toutes les manifestations du peuple contre le leader du likoud, rien n’y fait, il n’entend rien, sauf la bande de « religieux » fanatisés qui l’entourent. Ainsi, de par le monde, Israël, grâce à sa violence, ses mensonges, ses manipulations et sa morgue, fabrique des millions de « Palestiniens » qui ne sont ni arabes, ni musulmans, qui n'ont jamais mis les pieds à Gaza ou en Cisjordanie, ou encore à Jérusalem-est, mais qui s'identifient à ce peuple et à son légitime combat, car comme a dit JFK : « L'humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité. » Chacun sur terre le ressent ainsi, excepté « eux », ces fous perchés dans leur tour de sang et de larmes. Rien ne les fera dévier de leurs manœuvres nihilistes et s’il faut appuyer sur le bouton rouge pour initier le feu nucléaire, ils le feront sans hésitation.

La politique de l'antisémitisme est dichotomique, binaire, soit tu es pour le sionisme, soit tu es pour les palestiniens et selon ta réponse sur le massacre palestinien, tu es classé antisémite ou ami des juifs... Les sionistes savent utiliser la mémoire de l'holocauste et le risque d’accusation d’antisémitisme t'enferme, te cloisonne dans ta liberté d'expression comme un réflexe de te taire sur ce qui est subit par les Palestiniens. Pour bien tout contrôler, ce qui se dit, soit, les médias, les intellectuels, les journalistes qui sont mis sous camisole de force pour toutes pensées libres et ainsi, plus rien ou pas grand-chose ne transpire de la doxa imposée... Heureusement, des voix discordantes se font entendre malgré les oukases venant d’organisations communautaires telles la très puissante AIPAC ou Américain Israël Public Affairs Committee, un lobby créé en 1963 visant à soutenir Israël et qui fait la pluie et le beau temps en Amérique. En France, le CRIF, fait beaucoup de bruit et où à chaque diner de cette association tous les gouvernements ont dû venir faire la génuflexion, et lors du discours final de son « président », le président français élu, bouche close, prend ses ordres et opine du chef… Donc, je vais citer en voix discordante celle de Mister Norman G. Finkelstein qui dans son livre (L’Industrie de l’Holocauste)[i] défend la thèse d'une « industrie » qui consiste en l’exploitation, sous des dehors éthiques, de l’holocauste nazi pour générer du pouvoir et amasser de gros capitaux. Cette « industrie » aurait à sa tête des organisations juives américaines cherchant la suprématie ethnique et les gains politiques et financiers. En France, nous avons Pascal Boniface, qui depuis des années a pris faits et causes pour les palestiniens en donnant toujours du factuel, détaché de tout parti pris ; il doit cependant subir les foudres des communautaristes qui le traitent bien sûr d’antisémite notoire (ça me pend au nez aussi en écrivant ce genre d’article). Il y a aussi Jacob Cohen, qui avec son Le Printemps Des Sayanim[ii] (informateurs en hébreu – sont des Juifs de la diaspora qui, par "patriotisme", acceptent de collaborer ponctuellement avec le Mossad, ou autres institutions sionistes), livre qui m’a ouvert les yeux sur comment une communauté organisée peut nuire pour faire taire des voix discordantes qui mettraient en accusation les politiques d’Israël, et non pas les juifs de tous les jours. Je rappelle qu’il est possible d’être sioniste, voir en bon exemple Manuel Valls, sans pour autant être juif ; d’ailleurs énormément de gens de la religion juive ne sont pas sionistes, de plus, les orthodoxes en Israël s’opposent à ce courant de pensée politique.

Revenons un peu sur le propos de la vidéo de Pascal Boniface : « Une série d'arguments d'ultra-pro-israéliens ont été avancés depuis les attentats du 7 octobre pour justifier les bombardements qui durent depuis 6 mois à Gaza. Ainsi, le motif de la légitime défense a longtemps été utilisé pour soutenir toutes les attaques de Tsahal faites sur Gaza, bien que contraires au droit international humanitaire et constitutives de crimes de guerre. Par ailleurs, pour certains, Israël aurait un passe-droit démocratique face à des acteurs qui ne le sont pas. Sauf que les démocraties n'ont pas tous les droits, mais au contraire des obligations, à commencer par appliquer les injonctions qui leur ont été adressées par la communauté internationale. Comment expliquer que plus d'enfants ont été tués en quatre mois par une démocratie qu'en quatre ans de guerre dans le monde entier ? Avec le calvaire imposé à la population palestinienne, Israël ne fait que renforcer la légitimité du Hamas auprès des civils. Il ne combat pas le terrorisme, comme cela a pu être avancé, il le nourrit. »

Abus et injustices : un fait, en 1993 il y avait en Cisjordanie 130 mille colons, aujourd’hui, ils sont 700 mille, installés illégalement, par violence et possession de biens extirpés de force au peuple palestinien ; presque 7 fois plus en 30 ans… Il est patent qu’Israël veut récupérer gaza, qui en fait n’a jamais été « perdu » du fait que c’est Israël qui contrôlait les entrées et sorties du camp. Avec, la prise en main de la Cisjordanie, de fait, la Palestine se retrouvera être la terre des juifs… Seulement. Problème : les palestiniens ne vont pas s’évaporer, les arabes et chrétiens n’ont plus, donc, quels sont les prochains sur la liste ? Et puis les Ashkénazes et les séfarades ne s’entendent pas très bien entre eux, quant aux juifs noirs… Un autre peuple dans le passé a tenté cet entre soi, ça n’a donné qu’une société raciste, inégalitaire et génocidaire… À l’arrivée ? 80 millions de morts et 6 millions exterminés par ce qu’ils étaient juifs. Ne jamais reproduire, JAMAIS. Netanyahou et sa clique devrait y penser et arrêter le « ni oubli, ni pardon »... S’asseoir à la table et négocier, sinon ? Il n’y aura pas de gagnant.

Georges ZETER/ avril 2024

VIDEO/ Les arguments fallacieux des ultras pro-israéliens