L’armée israélienne subit de nouvelles pertes

Les Forces de Défense Israéliennes (FDI) ont déclaré qu’elles se battaient au corps à corps avec le Hamas alors que les troupes s’enfoncent dans la bande de Gaza, ce qui a entraîné un bilan de onze morts annoncé mardi 31 octobre.

Tôt le lendemain, ce chiffre est passé à 13 soldats israéliens tués, après la mise en garde du ministre israélien de la Défense contre le « lourd tribut » qui serait payé par les troupes dans le cadre de l’opération visant à éradiquer le Hamas.

Alors que le nombre de morts parmi les habitants de Gaza approche les 9 000, le plus haut diplomate de l’Union européenne, Josep Borrell, a dénoncé les frappes aériennes israéliennes et le nombre élevé de victimes civiles.

M. Borrel se dit « consterné par le nombre élevé de victimes suite au bombardement par Israël du camp de réfugiés de Jabalia ».

Le camp de Jabalia aurait été à nouveau frappé, un jour après la première attaque massive qui avait tué au moins 52 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza.

Des Palestiniens cherchent des victimes sur le site de frappes israéliennes sur des maisons dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 31 octobre 2023. (Reuters)

Mais l’armée israélienne a déclaré que la frappe de Jabalia avait permis d’abattre un haut commandant du Hamas et d’autres officiers du Hamas, et que les décideurs israéliens avaient pris en compte les dommages causés aux civils dans cette zone urbaine densément peuplée.

Mercredi 1er Novembre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a présenté ses condoléances aux soldats de l’armée israélienne tombés au combat, aux côtés d’autres dirigeants. Il a déclaré :

« Nous sommes engagés dans une guerre difficile. Ce sera une longue guerre. Nous avons obtenu des résultats importants, mais nous avons aussi subi des pertes douloureuses. »

Voici un extrait de son message :

« Nous savons que chacun de nos soldats est un monde entier. Tout Israël vous embrasse du fond du cœur. » « Nous sommes tous avec vous en cette période de deuil. Nos soldats sont tombés dans une guerre où il n’y avait pas de justice, une guerre pour notre maison », a-t-il déclaré. « Je vous promets, à vous citoyens d’Israël, que nous achèverons notre tâche et que nous continuerons jusqu’à la victoire. »

Les troupes de Tsahal ont commencé à faire du porte-à-porte pour retrouver les otages israéliens et étrangers disparus, dont le nombre s’élève à 240, selon de nouvelles déclarations militaires.

Le Hamas a publié de nouvelles déclarations affirmant que des frappes aériennes israéliennes avaient tué un groupe d’otages.

« Sept détenus ont été tués dans le massacre de Jabalia hier, dont trois détenteurs de passeports étrangers », indique un communiqué du Hamas publié par sa branche militaire. – Alarabiya News

IDF releases new footage of ground forces operating in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mXQrHNaQXL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023

Traduction :

L’IDF diffuse de nouvelles images des forces terrestres opérant dans la bande de Gaza.

Mais les « pertes douloureuses » sont beaucoup plus nombreuses du côté palestinien, et ce sont les civils qui subissent le plus de souffrances.

L’indignation et la pression internationales se sont accrues sur Tel-Aviv, qui a averti les civils de Gaza qu’ils devaient se rendre dans la moitié sud de la bande de Gaza s’ils voulaient échapper aux bombes.

Selon une nouvelle mise à jour du ministère de la Santé de Gaza, republiée par Al Jazeera, les civils de Gaza doivent se déplacer vers la moitié sud de la bande de Gaza pour échapper aux bombes :

Le nombre de personnes tuées lors des attaques israéliennes sur Gaza s’élève à 8 796, dont 3 648 enfants et 2 290 femmes.

Au moins 22 219 personnes ont été blessées.

On signale 2 030 personnes disparues, dont 1 020 enfants ensevelis sous les décombres.

130 ambulanciers et membres du personnel médical ont été tués, 28 ambulances ont été détruites et plus de 270 attaques ont été lancées contre le système de santé à Gaza.

16 hôpitaux sur 35 sont hors service et 51 cliniques de soins de santé primaires sur 72 ont fermé leurs portes.

En Cisjordanie occupée, 128 Palestiniens ont été tués et au moins 1 980 ont été blessés.

Le point de passage à la frontière égyptienne débloqué sous la médiation du Qatar entre l’Égypte, Israël et le Hamas

Entre-temps, un rare développement positif a eu lieu sur le front humanitaire.

Pour la première fois depuis le début de la guerre, des étrangers et des Palestiniens blessés ont été autorisés à quitter Gaza par le point de passage de Rafah vers l’Égypte.

Quelque 500 détenteurs de passeports étrangers auraient été bloqués au point de passage de Rafah pendant des semaines depuis le début du conflit après le 7 octobre.

La zone proche du point de passage a également été bombardée par des avions israéliens à plusieurs reprises. Des ambulances ont été observées mercredi transportant les blessés en Égypte.

Des centaines de détenteurs de passeports étrangers, dont des Américains, ont également été autorisés à passer tardivement.

« Au moins cinq employés d’ONG dont on a confirmé qu’ils étaient américains ont été autorisés à passer mercredi, mais il reste à voir combien des 400 citoyens américains bloqués à Gaza, selon le département d’État américain, pourront passer dans les jours à venir », rapporte CBS News. – CBS News

Certains ont critiqué Washington pour l’absence d’efforts sérieux d’évacuation des doubles nationaux bloqués à Gaza :

« Ils ont commencé à laisser sortir les étrangers aujourd’hui, mais pas les Américains, car je suppose que nous ne sommes pas aussi importants que nous le pensions », a déclaré Susan Beseiso, une habitante de l’Utah, à CBS News mercredi 1er Novembre. « L’ambassade américaine et le département d’État ne nous ont pas appelés depuis la dernière fois que nous sommes allés à la frontière et que nous avons été bombardés quatre fois. Ils n’ont pas communiqué avec nous et n’ont rien fait pour nous sortir de là », a déclaré M. Beseiso. « C’est comme s’ils nous prenaient en otage – pas le Hamas – mais les soldats de Tsahal, l’Égypte et l’Amérique. Ils nous utilisent en quelque sorte comme bouclier humain. » – CBS News

Finally, people are starting to exit the Gaza Strip into Egypt through the Rafah border crossing after delays upon delays pic.twitter.com/ufiSQN1ehc — John Hudson (@John_Hudson) November 1, 2023

Traduction :

Les nouveaux évacués sont soumis à des contrôles de sécurité du côté égyptien. Parmi les personnes évacuées figurent des Palestiniens de nationalité autrichienne, bulgare, indonésienne, jordanienne, japonaise, italienne, grecque, australienne et tchèque, ainsi que de nombreuses autres personnes. Divers ressortissants travaillant pour plusieurs ONG figurent également sur la liste des départs.

Selon le Times of Israel, « une source informée de l’évolution de la situation a déclaré à Reuters que les évacuations avaient été décidées dans le cadre d’un accord conclu sous la médiation du Qatar entre l’Égypte, Israël et le Hamas, en coordination avec les États-Unis ». – Times of Israel

Des pertes Israéliennes potentiellement plus élevées que prévu

Le bilan des victimes israéliennes s’alourdit et le Hamas affirme avoir tendu une embuscade et détruit plusieurs chars qui s’enfoncent dans la ville de Gaza, alors que les recherches pour retrouver les otages se poursuivent d’immeuble en immeuble.

15 soldats israéliens ont été tués dans l’opération de Gaza, a annoncé mercredi l’IDF, ce qui porte à 320 le nombre total de soldats tués depuis le massacre du 7 octobre (et à plus de 1 100 le nombre de civils israéliens et étrangers).

🚨🇮🇱 Hamas soldier takes out TWO ISRAELI TANKS.



holy sh*t pic.twitter.com/KyNe9Cf3fn — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 2, 2023

Traduction :

Un soldat du Hamas élimine DEUX TANKS ISRAÉLIENS.

Hamas military wing publish scenes showing its members blowing up several Israeli tanks and vehicles south Zaitoun Neighborhood, Gaza city. pic.twitter.com/j2kslyqSv1 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 1, 2023

Traduction :

L’aile militaire du Hamas publie des scènes montrant ses membres faisant exploser plusieurs chars et véhicules israéliens au sud du quartier de Zaitoun, dans la ville de Gaza.

Des images largement diffusées montrent des membres de la Knesset en train de pleurer après une séance à huis clos (ci-dessous), ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles les troupes israéliennes pourraient subir un taux de pertes plus élevé que prévu.

Mais cette scène émouvante serait due à un visionnage spécial au Parlement d’images récemment compilées des attaques terroristes du 7 octobre, comme l’explique le Times of Israel :

« Une compilation d’images brutes documentant l’effroyable massacre du Hamas du 7 octobre dans le Néguev occidental a été projetée mercredi aux membres de la Knesset. Cette vidéo de 43 minutes a été produite par le bureau du porte-parole de l’armée israélienne et montre des vidéos non censurées et difficiles à visionner, dont beaucoup proviennent des caméras corporelles des terroristes. À la suite d’une demande du président de la Knesset, Amir Ohana, adressée à l’armée, les législateurs ont obtenu l’autorisation d’organiser une projection à huis clos des images, où les enregistrements et les téléphones portables n’étaient pas autorisés. M. Ohana, s’exprimant avant la projection, a déclaré qu’il avait organisé l’événement pour que les législateurs israéliens « sachent à qui et à quoi nous sommes confrontés » et pour que « nous sachions tous à quel point notre chemin dans cette guerre contre ce mal est justifié », selon des sources familières avec l’événement. …Plus de 50 députés étaient présents et certains ont fondu en larmes, y compris le chef du Ra’am, Mansour Abbas, a rapporté le média Maariv. » – Times of Israël

Knesset members were spotted crying after their session. IDF casualties mounting ? pic.twitter.com/c7Uq4Q2Ys7 — Mats Nilsson (@mazzenilsson) November 1, 2023

Traduction :

Les membres de la Knesset ont été aperçus en train de pleurer après leur séance. Les pertes de l’armée israélienne augmentent ?

