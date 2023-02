Je suis rassuré, la science infuse n’a pas encore envahi mon esprit. L’Arrogant Savant, celui qui bannit toute idée échappant à sa supériorité, celui qui détient l’unique vérité, celui qui n’admet aucune autre opinion que la sienne, celui qui écrase et méprise la moindre contradiction, laissons-le s’engluer dans sa suffisance. D’après Depardieu : « Les cons s’éliminent d’eux-mêmes », cette réplique cinématographique me semble parfaitement vérifiable et adaptée à la dite caste.

La télévision et la politique regorgent de ces impostures seulement capables de s’admirer le nombril. S’il prend l’idée de les contredire, il faudra leur faire comprendre qu’en dépit de l’opposition, l’objecteur est quand même d’accord avec eux. En effet, leur pouvoir de nuisance ne relève pas de l’utopie, mieux vaut se protéger de leur morgue insolente. Il en va ainsi de certains journalistes, animateurs, intervenants autorisés (on en a vu tellement pendant la période Covid, remplacés aujourd’hui par les spécialistes des pays de l’Est et les familiers des drogues dures).

Dans le meilleur des mondes, il est fortement conseillé de rester dans les clous de la pensée unique. Je suis convaincu que nombre de nos chers dirigeants rêvent de cette fameuse « Chaîne de la pensée unique, du droit chemin et du progrès », celle qui serait l’étalon de l’impartialité. On y débattrait des interdits en justifiant toujours les non-autorisations avant mise en conformité. On y débattrait du sexe des mots et de l’uniformisation des noms dits propres. On déclarerait l’inclusivité générale avec moult exemples. Dès l’école maternelle, on imposerait la lecture du manuel scolaire que je me propose d’écrire incessamment : « N’écoute pas tes parents. Choisis ton sexe. »

Chacun doit comprendre que la vie serait plus belle sans ces oppositions néfastes, dévastatrices. Il est bien évident que si tous les journaux raisonnables dénoncent ce qu’ils appellent le « fact-checking » ce n’est pas pour nous emmerder, mais pour nous éduquer, nous apprendre la nouvelle religion du penser vrai.

Toutefois, en dépit des incessantes sollicitations j’hésite encore à transmettre en toute bonne foi le culte de l’uniformisation intellectuelle prôné par la lourde et inlassable propagande arrogante et chimérique. Je constate en effet que tous les torchons subventionnés ou pas se repaissent d’un nouvel ennemi public aussi dangereux que Dutroux ou Fourniret. Entre Palmade et Macron difficile de choisir…