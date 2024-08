L’assassinat de Haniyeh dévoile un nouveau défaut dans l’armure du CGRI

Les événements et preuves récents continuent de montrer la profonde détérioration et la faiblesse du système de sécurité intérieure de l’Iran.

Cette tendance va de l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme le cerveau du programme nucléaire iranien, tué dans une embuscade près de Téhéran en novembre 2020, à la mort de l’ancien président Ebrahim Raisi dans un accident d’hélicoptère, expliqué en termes fatalistes sans aucune annonce officielle des résultats finaux de l’enquête.

Entre-temps, il y a eu l’assassinat de l’ancien commandant des Gardiens de la révolution Qasem Soleimani dans une frappe aérienne américaine en Irak et enfin le meurtre d’Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, dans une zone résidentielle entièrement contrôlée par les Gardiens de la révolution.

Parmi cette série de frappes révélatrices, l’assassinat de Haniyeh se distingue comme le coup le plus douloureux et impactant pour le régime iranien.

La principale raison est que l’opération a été menée avec une extrême précision dans des circonstances qui ont empêché le régime iranien de la traiter comme d’habitude par l’évasion, l’esquive et l’absorption du coup, quelle que soit l’importance de la victime, même s’il s’agissait de quelqu’un d’aussi important que le président du pays.

Haniyeh a été assassiné pendant son sommeil dans ce que l’Iran considère officiellement comme sa zone la plus sûre. Ce moment n’était pas dénué d’humiliation et représentait une terrible chute pour toutes les prétentions de la milice des Gardiens de la révolution concernant ses capacités technologiques et sécuritaires.

Cela explique pourquoi le régime a immédiatement ressenti l’ampleur de l’insulte qu’il a subie, poussant le procureur général iranien à sortir après quelques heures, reconnaissant implicitement ce qu’il a décrit comme de la négligence ou des erreurs, promettant de tenir les responsables pour responsables.

C’est sans précédent dans le comportement iranien, qui n’a pas admis ce qu’il décrit comme de la négligence dans les cas précédents de violations de sécurité, au lieu d’appeler les choses par leur vrai nom ou de reconnaître l’existence d’une corruption grossière et de trahisons en gros au sein de cette milice, non soumise à aucune responsabilité ou surveillance d’aucune sorte.

Téhéran n’a ressenti la blessure à sa fierté et à sa dignité nationale cette fois que parce qu’elle ne pouvait pas justifier l’affaire et échapper à l’impasse de l’échec dans laquelle elle s’est trouvée noyée en raison de son incapacité à protéger une personne qui participait à la cérémonie d’inauguration de son nouveau président.

Elle s’est habituée à de tels événements visant des chefs militaires et des experts nucléaires qui ont été assassinés en Iran les uns après les autres ces dernières années. Mohsen Fakhrizadeh n’était pas le premier scientifique nucléaire à être assassiné au cœur de Téhéran ; il a été précédé par d’autres responsables la même année, avec une différence de 20 minutes, où le premier a été tué et le second blessé.

Cela a été suivi par l’assassinat d’un général de haut rang des Gardiens de la révolution, puis d’un ingénieur de haut niveau dans une installation nucléaire iranienne.

La liste continue ces dernières années entre meurtres, suicides rapportés et décès dans des circonstances mystérieuses, y compris l’éminent scientifique spatial Ayoub Entezari, qui aurait été empoisonné, dans des circonstances similaires à ce qui est arrivé au scientifique nucléaire Kamran Mollapour à l’installation de Natanz, et de nombreuses autres personnalités avec diverses autres causes mais la même fin.

Sans parler du scandale de la contrebande de tonnes de documents secrets liés au programme nucléaire iranien, dans une catastrophe de renseignement qui n’a laissé à Téhéran d’autre choix que de prétendre que les documents n’étaient pas importants, et de la violation des systèmes de sécurité dans les principaux réacteurs nucléaires d’Iran, que ce soit par des attaques électroniques ou en provoquant des incendies et en perturbant les systèmes d’exploitation.

Cette fois, le régime iranien et ses Gardiens de la révolution ont été pris au dépourvu devant le monde entier, exposés dans leur faiblesse, leur échec et leur défaite. La raison en est que la victime, Ismail Haniyeh, intéresse cette fois en raison de la guerre en cours dans la bande de Gaza, et parce qu’il dirige l’un des principaux bras de milice terroriste de l’Iran au Moyen-Orient.

Il a été assassiné dans un endroit que l’on croyait complètement hors de portée de ses adversaires, car il passait la nuit dans un quartier général résidentiel appartenant aux Gardiens de la révolution dans le nord de Téhéran, comme en témoigne le fait que la présence d’une seule escorte de sécurité pour une personne du poids d’Ismail Haniyeh reflète un sentiment de réassurance et de confiance dans les mesures de sécurité environnantes.

Il existe de nombreuses preuves indiquant l’inefficacité et la détérioration des protocoles de sécurité au sein de la milice des Gardiens de la révolution. De nombreux hauts responsables ont été éliminés à la fois en Iran et à l’étranger en utilisant diverses tactiques et stratégies.

Ce schéma révèle un manque critique de conscience sécuritaire, couplé à des violations récurrentes, des trahisons et des infractions aux protocoles de sécurité existants. L’absence de toute révision significative de ces procédures peut être attribuée à l’arrogance omniprésente et à l’excès de confiance endémique du régime iranien.

Ce n’est pas une conclusion mais une réalité qui a été discutée par l’un des plus grands journaux parlant au nom des extrémistes du régime iranien. Le journal Jomhouri Eslami a mentionné le lendemain de l’assassinat de Haniyeh que « l’aspect le plus important de cet incident est la façon dont Israël a atteint Haniyeh avec une telle facilité, au cœur de Téhéran ».

Le journal a souligné que depuis l’assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, il avait appelé à « revoir le défaut de sécurité dans les équipes de garde de ces personnalités et hauts responsables en Iran, car la facilité d’accès aux cibles et de les éliminer de cette manière confirme l’existence d’infiltration et d’infiltrés au sein de ces groupes de sécurité chargés de garder les hauts responsables et les chefs militaires ».

Il a déclaré qu’« il n’y a pas d’oreilles attentives à ses appels à purger les équipes de sécurité et de garde des infiltrés et des agents ». Le journal a notamment critiqué la rhétorique récurrente de représailles qui ne se concrétise pas en action concrète.

Il a fait valoir qu’au lieu de parler constamment de vengeance, l’accent devrait être mis sur l’élimination des infiltrés et leur responsabilisation pour empêcher de futurs assassinats. Le journal a en outre affirmé que ces infiltrés et agents israéliens parviennent à grimper à des postes importants en Iran grâce à des stratagèmes élaborés de tromperie et de fraude.

À mon avis, cette rhétorique pourrait préparer le terrain pour que l’Iran évite une réponse énergique à l’assassinat de Haniyeh, malgré ses promesses officielles. Ce récit offre une excuse commode pour éviter les représailles en prétendant que la priorité est d’abord de purger les rangs internes des infiltrés suspectés.