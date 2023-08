L’augmentation de la pauvreté en Allemagne coïncide avec la montée de l’AfD

En fin de semaine, l'AfD a présenté des candidats aux élections européennes. Pour les responsables politiques de ce parti politique d’extrême droite, l’UE doit mourir et l’action de l’Otan doit être corrigée. L’AfD est devenue la deuxième force politique la plus populaire en Allemagne au moment où un sondage montre la montée de la pauvreté dans le pays.

Dix millions d'Allemands sont touchés. « 11,4% des Allemands ne peuvent pas se permettre un repas avec de la viande, de la volaille ou du poisson tous les deux jours. Ils ne peuvent pas non plus payer un repas végétarien équivalent. Ce sont les nouvelles données d'Eurostat pour 2022 demandées par le groupe parlementaire de gauche à l'Office fédéral de la statistique », informe Die Welt. « Le groupe des personnes concernées s'est agrandi », continue de préciser le quotidien allemand : « En 2021, c'était encore le cas pour 10,5% des Allemands, l'an dernier pour les 11,4% déjà cités. C'est presque dix millions de personnes en Allemagne ». « Selon les données, les parents isolés sont particulièrement touchés. 19,3% - presque une personne célibataire sur cinq avec enfants - sont incapables de manger de la viande ou du poisson ou un repas végétarien équivalent tous les deux jours. Selon les données, il y a aussi une augmentation significative des personnes touchées de 16,7% en 2021 à 19,3% en 2022 », souligne Die Welt.

Le congrès de l’AfD annonce la mort de l’UE et le retour des Etats en Europe. Alice Weidel, la président du groupe parlementaire au Bundestag et porte-parole de l’AfD a clamé sa volonté d’ « avoir une Europe des pays d'Europe », aussi dans le but de « former une forteresse de l'Europe ». Elle a, par ailleurs, dénoncé les « contrats secrets » qui ont été réalisés entre l’UE et Pfizer et a demandé à ce que les responsables soient jugés.

« L'UE doit mourir pour que la vraie Europe puisse vivre », a affirmé Björn Höcke, porte-parole de l'AfD de Thuringe et président de ce même groupe parlementaire à ce même parlement fédéral, durant le congrès du parti de l’AfD de ce week-end qui a élu la liste de ses députés EU pour les prochaines élections européennes. (Les élections européennes de 2024 auront lieu du 6 au 9 juin 2024 dans les vingt-sept États membres afin d'élire les députés au sein du Parlement européen pour un mandat de cinq ans). Björn Höcke, figure emblématique de l’AfD, a rappelé que « le conflit en Ukraine n’est pas le nôtre » et que « nous devons quitter l’étreinte hégémonique des Etats-Unis », pour « suivre notre chemin européen » car « cette politique, qui est existentielle, manque ». Il a, par ailleurs, souligné que « l’UE est une instance et une agence de mondialisation qui tire principalement l'argent des poches des contributeurs allemands » et qui « aligne la diversité de la culture européenne ». « Cette UE n’apporte rien à l’Europe », a-t-il martelé. Il a fait aussi remarquer que « les Américains avaient des intérêts impériaux en Europe à l'époque » du lancement du plan Marshall.

« A cette époque (période de la guerre froide), la création de l'Otan s'imposait. Mais ces dernières années, l'Otan s'est de plus en plus différenciée comme une alliance offensive et de moins en moins comme une alliance de défense. C'est très préoccupant et nous reconnaissons que l'Otan est utilisée dans l'intérêt des États-Unis. Cela a un grand besoin d'être corrigé. Nous dépendons du gaz de schiste américain. Les Russes avaient toujours fourni le gaz pendant la guerre froide. Nous avions un gaz propre, sûr et surtout pas cher. Le fait que l'approvisionnement en gaz ait été coupé par cette explosion scandaleuse du Nord Stream II, cela a été une étape majeure vers la désindustrialisation de l'Allemagne, avec une perte massive de prospérité. Je pense que les gens le ressentent », a martelé Björn Höcke.

Un député européen saxon, Maximilien Krah, qui veut en finir avec cette UE et qui réclame une « une union de nations européennes », dirigera l'AfD lors de la campagne électorale européenne de 2024. Au début du conflit en Ukraine, il avait twetté : « [Quand] la Russie déplace des troupes russes en Russie », on parle « agression ». Combien de manœuvres ont eu lieu au cours des 5 dernières années dans des pays directement voisins de la Russie avec la participation de combien de soldats de l'Otan ? Qu'est-ce que la véritable agression ? Biden nous mène à la guerre, personne ne le remarque ? »

La montée de la pauvreté en Allemagne avec le conflit en Ukraine poussent les Allemands à voter l’AfD qui ​est devenue la deuxième force politique la plus populaire en Allemagne.



Pierre Duval

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

