L’auto électrique... Moi jamais ?

L'esprit frondeur de la population française (en tout cas d'une partie) est bien connu dans le monde entier. Aussi, lorsque viendra 2035, pas question pour de nombreux automobilistes de l'hexagone de remplacer leur monstre à moteur thermique (ou leur petite chiotte) qui tousse du CO2 comme rot une Prim'Holstein, par une voiture électrique. Rien à faire diront les drogués au carbone, de la décision historique du Parlement européen qui vient de voter ce 8 juin, l’interdiction de la vente de voiture à moteur thermique. Pour La fonte de la Toundra, nous verrons ça plus tard diront les esprits illuminés à la lampe à pétrole. Sarkozy avait raison, l'écologie ça commence à bien faire".

Généraliser la voiture électrique serait une erreur. "Car en ce début d'année 2022, les Tesla Model 3 et Dacia Spring, deux des trois électriques les plus vendues en France et de loin, sont assemblées en Chine. Si leurs émissions à l'échappement sont nulles, leur coût pour la planète n'est pas moins important qu'une petite voiture essence fabriquée et qui vit en France.

Alors, c'est quoi cette obsession de vouloir sortir de la combustion des produits fossiles ? C'est pourtant si simple à comprendre. D'abord, il est d'une importance primordiale de ralentir le dérèglement climatique. Et chacun sait que la France a la chance d'avoir les écologistes les plus malins de la planète, même si le macroniste Cohn Bendit pense le contraire. Un autre point fondamental est de sortir le plus rapidement possible de la dépendance au pétrole et au gaz, que des pays "amis" qui ne nous veulent pas que du bien, nous vendent avec un sourire dominateur pour un paquet de fric. Certes, avec la fortune en taxes que l'Etat encaisse à la pompe, nos élites offrent un bonus royal pour passer à l'électrique. Pour combien de temps encore ? Une chose devrait quand même agacer les récalcitrants à l'électricité, plus nous approcherons de la date fatidique de 2035, plus le carburant deviendra hors de prix, dans le but de motiver le changement d'auto les derniers réfractaires. La pédagogie de l'Etat sait être redoutable pour le porte-monnaie des citoyens

C'est peut-être un fake, mais un lobbyiste automobile prétend qu'en Europe, "l’automobile compte à-peu-près pour 13 % des émissions de CO2 (22% pour tout le transport routier selon le parlement Européen). Donc l’automobile en Europe, c’est environ 1,25 % du CO2 émis dans le monde ! Et l’automobile en France, c’est 0,1% des émissions mondiales de CO2.

Faut-il pour autant ou si peu, selon que vous soyez au volant ou à pied à respirer les gaz d'échappement, qui un jour ou l'autre vous feront cracher les poumons, vouloir passer au tout électique et aller jusqu'à bannir "les moteurs hybrides mais aussi tous les biocarburants tels que le GPL, l’E85 ou encore le GNV" ?

Une autre question taraude un fossile de dinosaure retraité, pourquoi pas acheter un véhicule dans un pays hors UE et faire ainsi un pied de nez aux européens dont les usines devront licencier leurs mécanos devenus inutiles. La taxe carbone qui est en gestation devrait en décourager plus d'un. Sauf les plus aisés !

Pouvons-nous refuser le progrès, si c'en est un, nous ne pouvons quand même pas revenir en arrière avec le fardier de Cugnot et sa chaudière à bois. Aujourd'hui avec un parc automobile européen de 300 millions de véhicules, l'engin ne passerait pas le contrôle antipollution. De plus, avec son autonomie de seulement 15 minutes, personne ne voudrait. Parlons-en de l'autonomie de la voiture électrique, peut-on parier qu'avec les progrès technologiques futurs elle augmentera en même temps que le prix de la voiture baissera ? Et le rechargement des batteries..."Pour que la recharge à 80 % ne dépasse pas trop les 30 mn, il faudrait une très forte augmentation de l’implantation des bornes rapides, sinon l’arrêt durera plusieurs heures".

D'ici là, un génial inventeur pourrait trouver une autre solution pour se déplacer. Mais, qui peut dire aujourd'hui si l'Europe parviendra à la neutralité climatique d'ici 2050. Il est certain et c'est déjà le cas, qu'une partie de la population va s'adapter et une autre rechigner. Mais le temps jouera en faveur de l'électrique, que cela nous plaise ou non !

