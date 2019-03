L’avenir peu reluisant de la France

La crise des "gilets jaunes", c'est en réalité une crise profonde qui agite la France. Le mouvement des gilets jaunes exprime l'angoisse de la majorité des français quant à leur avenir. Exception faite des "nantis", des financiers, banquiers, affairistes, journalistes de télé, politiciens, dirigeants des sociétés du CAC 40, de ce petit nombre qui constitue une "élite" en France, le reste de la population, en nombre grandissant, s'inquiète car la situation se dégrade partout à la vitesse grand V. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi, ou quand ils en trouvent, ce sont des emplois sous-payés, ou ne correspondant pas à leurs aspirations ; la délinquance qui devient partout plus violente d'année en année ; le logement qui est un véritable casse-tête, avec des prix de l'immobilier complètement délirants ; le poids de la dette de la France qui se traduit par des hausses de taxes et d'impôts toujours plus nombreux ; la diminution des services publics, etc., etc... On peut ajouter à cela la menace terroriste, et l'immigration en provenance des pays pauvres d'Afrique notamment... Bref une accumulation de faits palpables, anxiogènes, qui génèrent un mécontentement explosif pour le pouvoir politique. L'avenir de la France est loi d'être radieux...

On assiste à une détérioration continue depuis les années 90 de la stiuation globale en France.

Le chômage de masse persiste aux alentours de 10 pour cent de la population active ; l'Union Européenne n'a pas apporté d'amélioration à l'emploi, au contraire, elle a entrainé la désindustrialisation de la France avec le départ des usines vers des pays à bas coût salariaux.

Les prix à la consommation, ont augmenté fortement avec l'adoption de l'EURO ; sans parler des prix de l'immobilier qui sont totalement déconnectés de la réalité.

Le manque de moyens, tant du côté de la Police que de la Justice conduit à une absence d'efficacité face à une délinquance qui augmente (trafics de drogue, violences de voie publique, délinquance financière, délinquance routière, etc...).

Dans ce contexte, l'absence de frontières, l'immigration non maîtrisée, et l'absence d'une politique claire de la part de nos gouvernants depuis des décennies, ajoutent à l'anxiété des français. Car comment peut-on comprendre, que les gouvernements se succèdent, sans parvenir à améliorer la situation, se cachant toujours derrière le paravent de l'UNION EUROPENNE.

Les directives de l'UE s'imposent à la France ; cela signifie que le gouvernement ne peut pas aider les entreprises françaises qui sont achetées par des pays étrangers ou qui crèvent. Cela signifie par exemple que lorsque l'UE signe des accords internationaux, la France doit accepter l'importation de viandes d'Amérique du Sud, alors que les éleveurs français sont déjà en difficulté !

Quelle stupidité que cette Union Européenne

La France n'a pas de politique propre à son économie et à sa population ; elle est tenue pieds et poings liés à l'UE.

La France n'a plus de monnaie nationale, elle est soumise à la BCE, elle ne peut pas dévaluer sa monnaie pour rendre plus compétitifs ses produits.

La France va couler comme la Grèce parce que, elle détient une dette d'Etat de 2255 milliards qui la rend vulnérable face à ses créditeurs.

Monsieur SARKOZY en 2008 a sauvé les banques, l'EURO et la Grèce et il a laissé l'ardoise aux contribuables français qui ne lui avaient rien demandé.

La conséquence est qu'aujourd'hui cette dette monstrueuse que la France ne pourra jamais rembourser, conduit MACRON à vouloir supprimer 120000 fonctionnaires d'ici à la fin du quinquennat.

Curieuse logique que celles de nos politiciens qui suppriment les services publics alors que la population française augmente ?

Le pire étant que la suppression de fonctionnaires ne résoudra en rien le problème de la dette devenue irremboursable.

Alors, effectivement on peut craindre pour l'avenir de notre pays. La seule solution qui apparait maintenant c'est une sortie organisée de l'UNION EUROPEENNE et l'abandon cette monnaie unique et maudite qu'est l'EURO. L'idée d'une politique commune européenne est complètement illusoire ; comment administrer 27 pays membres de l'UE ?

Alors que la dette en France augmente de 2090 euros par seconde la dette allemande diminue de 1675 euros par seconde (chiffres de 2017). Comment concilier de tels écarts économiques entre les pays ?

Le mouvement des gilets jaunes risque de s'étendre prochainement, notamment en raison de la poursuite de la politique du Président MACRON et aussi de la crise à la sauce Grecque que va connaître la France dans les prochains mois.....