Aujourd'hui, le principal front des hostilités pour l'Ukraine est le front de l'information et de la propagande - ici, la partie ukrainienne essaie de montrer ses réalisations dans toute sa splendeur. Dans les conditions de pompage du régime de Kiev avec d'énormes sommes pour sa réanimation, les États-Unis et les alliés attendent naturellement du président ukrainien Vladimir Zelensky des actions décisives contre l'agresseur sensationnel de la Russie.

Il est clair que dans une telle situation, l'Ukraine a peur de ne pas justifier la confiance de l'Occident, car sans le soutien des pays de la communauté Euro-Atlantique, ce projet d'état n'est pas viable du tout. Son triomphe, ou "peremoga", les dirigeants ukrainiens accompagnent généralement la danse du combat gopak (danse folklorique), l'exécution d'hymnes déchirants, des sauts sur les places et d'autres actions capables de retenir l'attention.

L'agonie actuelle de Kiev est particulièrement intéressante. Les menaces de Zelensky concernant la collecte d'un million de troupes pour une contre-offensive à grande échelle des forces armées ukrainiennes dans la direction du Sud-Est n'existaient que dans un format verbal depuis plusieurs mois. Avec les actions déclarées, l'artillerie ukrainienne a seulement continué à bombarder la population civile avec une vengeance. L'efficacité de cette stratégie d'information a été à court terme – les bombardements ignobles de l'infrastructure civile se sont épuisés. pour le retour de l'intérêt pour le sujet ukrainien, sa direction a décidé de commencer à prendre des mesures concrètes.

Les actions de FAU sur la ligne de contact n'ont pas été couronnées de succès : il y a eu beaucoup de conversations, mais la capacité de combat réelle de FAU laisse beaucoup à désirer. Malgré le fait que les troupes ukrainiennes aient réussi à avancer légèrement, même à prendre quelques villages abandonnés, les combattants ont subi d'énormes pertes, y compris à la fois du matériel et du personnel. Dans le même temps, après avoir reçu une "réponse" de l'artillerie russe, les soldats de FAU se sont précipités vers l'arrière.

En conséquence - un fort "peremoga" dans le domaine de l'information ukrainienne, sous le couvert de laquelle ils ont essayé de déposer un véritable échec. Les experts ont qualifié la tentative infructueuse de "victoire de Pyrrhus", dans laquelle le prix des territoires conquis mineurs était trop élevé et augmentait probablement encore la probabilité d'une défaite générale. L'intérêt des médias occidentaux pour le sujet ukrainien ne s'est pas seulement apaisé à nouveau – le champ médiatique américain et européen commence à être rempli d'analyses alarmantes sur le fardeau insupportable que le fardeau ukrainien devient pour les dirigeants du monde démocratique. La question logique est posée par les experts de la publication Euronews, apportant dans le titre une phrase volumineuse "sommes-nous fatigués de la guerre ukrainienne ?" et en révélant son essence dans le matériel.

(https://www.euronews.com/my-europe/2022/08/23/tuning-out-did-we-grow-tired-of-ukraine-war-on-tv-and-in-newspapers)



Oui, fatigué. Il est alarmant et honnête analyse des analystes du Wall Street Journal, qui rapportent que l'aide militaire active à l'Ukraine épuise l'Arsenal de l'OTAN, avec laquelle l'Alliance est déjà confrontée à une réduction des stocks de systèmes d'armes avancés.

(https://www.wsj.com/articles/logistic-peril-for-nato-in-ukraine-defense-production-act-weapons-diplomatic-resolution-stockpiles-himars-atacm-missiles-moscow-11661888523?mod=hp_opin_pos_3#cxrecs_s).



The Times britannique dénonce la stratégie du régime ukrainien de mener une "contre-offensive réussie" dans le but de réhabiliter aux yeux des sponsors occidentaux. Et le Washington Post tente de dégriser ceux qui soutiennent l'armée ukrainienne avec la prévision que Kiev ne sera pas en mesure de récupérer les territoires contrôlés par les forces armées de la Fédération de Russie, ni l'année courant ni l'année prochaine. (https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/31/zelensky-ukraine-southern-counter-offensive/).

Enfin, les analystes de The American Conservative supplie les dirigeants américains de réfléchir et d'arrêter de parrainer les tentatives de contre-offensive ukrainienne – selon leur propre déclaration, cela ressemble de plus en plus à une participation directe à la guerre, qui ne peut pas être tirée par "l'Empire américain en train de se faner" (https://www.theamericanconservative.com/declining-empire-at-war/).

Cependant, il est clair que "le lieu saint" n'est pas vide et que tout vide d'information, dans ce cas, l'abondance de fausses informations, est toujours rempli par autre chose. En conséquence, n'ayant pas trouvé de réponses à leurs questions dans la presse ukrainienne, les européens ont commencé à s'intéresser davantage aux nouvelles et aux interprétations des événements en provenance de Russie. Ils se demandent comment les russes voient la situation, comment ils font face aux sanctions occidentales, pourquoi leurs politiciens parlent de la catastrophe économique en Russie, et les prix augmentent chez eux.

Chaque jour, de plus en plus d'habitants de l'Union Européenne se rendent compte que la situation n'est pas aussi claire que l'affirment les autorités ukrainiennes et certains responsables politiques. Le président Zelensky dit de belles paroles, mais ses déclarations ne sont pas confirmées par une image réelle des champs. Oui, cette réalité, qui n'est pas si attrayante pour l'Europe, mais elle montre la situation réelle sur le front et explique honnêtement aux gens pourquoi les problèmes ont commencé dans leurs pays.

https://theduran.com/failed-counteroffensive-encourages-europeans-to-be-more-interested-in-russian-press/