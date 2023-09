@quijote



Tiens, nouveaux exploits de nos amis. Nouvelles victimes. C’est tous les jours.

https://twitter.com/KaanNathalie/status/1707123056089428208

— —

Je dis que la c’est un vulgaire faux un maquillage de l’extreme drouatte pour stigmatiser les chances pour la Franceeeeuuu

et ici

https://twitter.com/AmauryBucco/status/1707298050786337270

C’est une viueille truie qui a profité de ce pauvre migrant isolé elle etais tellemlent vieille et laide que elle a vilé ce pauvre garcon sans défense menacé de camp de concentration par la stazi

Le pire elle n’a pas voiulu le dédomager de ses nopbreux vios successifs et ce pauvre ggarcon crevant de faim les bourse vides, n’a eu que d’autres choix de subtiliser sa CB pour s’offrir un repas aux restos du coeur

Je ne vois pas d’autres explications crédibles tout le reste ne peut etre que le narratif d’une eSStreme droiteuu raciste haineuse de l’entre soi qui rapelle les fachiottes, les heures sombres de notre histoire, les camps nazis, ouradour sur glane , la xénophoblie, le racisme, le complotisme et lers anti vax croisés avec ces salauds de Gilets jAUNES racistes pue du bec



Quelqu’un a une autre explication que le refus manifeste des Francais d’acceuillir l’autre et du vivre ensemble si merveilleux, non !

parfait

on, tire le store de la boutique et on ne change pas une équipe qui gagne si brilliante

n’oubliez pas votre petit don a Emmaus qui en a tant besoin

https://www.20minutes.fr/societe/4045380-20230712-nord-benevolat-exploitation-communaute-emmaus-centre-scandale

https://www.20minutes.fr/justice/4040421-20230608-tarn-garonne-emmaus-tourmente-dirigeants-detourne-moins-57-000-euros



Nous comptons sur vous tous pour que cela perdure ,

l’extreme gauche heureuse (vert inclus) ,

Melenchon, DG de l’entreprise Multinationale Macron SAS