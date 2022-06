L’enjeu des élections : la sauvegarde de la société libérale en grande difficulté

Une forme nouvelle de la collaboration de classe

Macron-Mélenchon, les compères immigrationnistes

Bonnet blanc et blanc bonnet

Caractère double de l’immigration économique et politique, selon les vœux du patronat de Bouygues à de Bésieux, de disposer de travailleurs dociles socialement et moins coûteux économiquement, le libéralisme économique sauvegardé par une politique d’union les libéraux-libertaires avec les sociaux-démocrates-réformistes-libertaires.

Le début de la vague migratoire

Le grand bond en avant : le rapprochement familial et le changement de la composition de la population (créolisation : l‘habillement exotique pour masquer la fin de l'unité historique ethnique et linguistique du peuple français).

Constitution de minorités communautaires dressées contre la majorité des Français par nos duettistes.

Rôle des extrémistes des deux bords

Les deux compères ont chacun leurs extrémistes communautaires.

Macron :

Pap Ndiaye (CRAN, la lutte des races contre la lutte des classes) et Schiappa (féminisme, la lutte des sexes contre la solidarité et l'unité familiale).

Mélenchon :

Obono et Traoré : la substitution de la lutte des races à la lutte des classes. Pour le communautarisme et l'importation de l'idéologie américaine du communautarisme et d'une conception de l'histoire misérabiliste de l'esclavage outre-Atlantique contre la vision relativiste, et conforme à la dialectique de la réalité, de l'afro-américain Keith Richburg.

Rousseau : la substitution de la lutte des sexes à la lutte des classes.

Les acteurs de la comédie des élections

- Macron le représentant de la bourgeoisie mondialiste ;

- Mélenchon le représentant des communautaristes ;

- MLP dépositaire inattendu des intérêts des travailleurs français abandonnés par un PCF allié aux réformistes-libéraux-libertaires.

Macron et Mélenchon sont d’accord sur la question de l'immigration, le fer de lance de l’affaiblissement des forces réfractaires au NOM : cette phrase résume la compatibilité des deux duettistes.

Ils constituent un bloc composé des réformistes mélenchonistes alliés à :

- Macron, représentant des multinationales et de la banque mondialisée en France ;

- Mélenchon & Macron, deux libéraux en économie et libertaires en matière de mœurs.

Ils constituent un groupe réactionnaire dont l'objectif c'est le retour en arrière social :

- la lutte des races substituée à la lutte des classes, retour vers la société d’avant l'existence des syndicats de classes ;

- la lutte des sexes contre la solidarité entre eux dans la lutte des classes.

Mélenchon est social démocrate honteux qui dissimule son ralliement au libéralisme sous une phraséologie internationaliste de gauche pour attirer à lui les déçus du macronisme effrayés de l'épouvantail MLP brandi par les deux compères.

Il ne faut pas laisser le pays entre les mains des deux compères ; nous sommes :

- 70% contre l'immigration ;

- plus de 60% contre l'islamisme ;

- nous avons vaincu l’intégrisme catholique ;

- à présent il s’agit de repousser l’intégrisme islamique infiltré dans l’électorat Mélenchon.

Les ennemis de nos ennemis sont (provisoirement) nos amis

Mélenchon est un macroniste honteux : « ne votez pas pour elle (MLP) mais votez ! »

Macron et Mélenchon sous-entendent qu’elle serait anti-républicaine voire fasciste.

MLP, qui n'est ni fasciste ni raciste ni islamophobe, qui est la seule, faute de mieux, à incarner la résistance à la colonisation américaine qui en cas de succès nous ramènera en 45 quand l'armée US occupait notre territoire.

Elle n est pas moins libérale économiquement que notre duo mais par la suite de la défection du PCF rallié à l'aile gauche de la sociale démocratie, elle se retrouve dépositaire du vœu de la majorité de la débarrasser de ses concurrents étrangers (position internationaliste de Marx : contre l'immigration pour sauvegarder la solidarité internationale des travailleurs).

C'est une contradiction qu'il faut exploiter au profit du peuple français qui tient à conserver son travail, son mode de vie, ses mœurs, sa langue et sa civilisation.

De deux chose l'une : ou elle respectera son programme et elle obtiendra le soutien de la majorité ou elle le reniera et elle sombrera définitivement dans la déchéance comme le défunt PS à force de trahison de ses engagements.

La réaction en post-combustion

Macron est le fier représentant du libéralisme mondialiste qui entraîne la France dans la guerre américaine et compromet le futur qui sera forcément russo-chinois.

Les deux faux ennemis sont des soumis à l'impérialisme américain qui tire les ficelles en Ukraine de la guerre jusqu au dernier Ukrainien !

Selon Mélenchon, Macron et lui parleront d’une seule voix sur l'Ukraine ; l’aveu !

C’est en même temps la négation de l'existence des guerres « justes » et un appel déguisé à la soumission à l'impérialisme sous la schlague des Yankees (Irak, Libye, Yougoslavie) et sous son mépris "fuck the UE" (Nuland).