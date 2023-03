L’ère de l’IA a commencé

Bill Gates livre ses prédictions pour le futur de la technologie dans une lettre datée du 21 mars 2023 sur son site " Bill Gates et ses gatesnotes.com". "L’intelligence artificielle est aussi révolutionnaire que les téléphones mobiles et Internet" écrit-il en préambule. Je reprends les 7 pages d'une traite sans les réduire pour ne pas les dénaturer. Je terminerai par ma propre expérience dans le domaine. J'ai cherché un exemple original et appelé ChatGPT en lui posant la question inverse. Je donnerai un humble avis personnel.

"Au cours de ma vie, j’ai assisté à deux démonstrations de technologie qui m’ont semblé révolutionnaires. La première fois, c’était en 1980, quand on m’a présenté une interface utilisateur graphique, le précurseur de tous les systèmes d’exploitation modernes, y compris Windows. Je me suis assis avec la personne qui m’avait montré la démo, un brillant programmeur nommé Charles Simonyi, et nous avons immédiatement commencé à réfléchir à tout ce que nous pouvions faire avec une approche aussi conviviale de l’informatique. Charles a finalement rejoint Microsoft, Windows est devenu l’épine dorsale de Microsoft, et la réflexion que nous avons faite après cette démo a aidé à définir l’agenda de l’entreprise pour les 15 prochaines années. La deuxième grande surprise est venue l’année dernière. Je rencontrais l’équipe d’OpenAI depuis 2016 et j’ai été impressionné par leurs progrès constants. À la mi-2022, j’étais tellement enthousiasmé par leur travail que je leur ai lancé un défi : former une intelligence artificielle pour réussir un examen de biologie Advanced Placement. Rendez-le capable de répondre à des questions pour lesquelles il n’a pas été spécifiquement formé. (J’ai choisi AP Bio parce que le test est plus qu’une simple régurgitation de faits scientifiques – il vous demande de réfléchir de manière critique à la biologie.) Si vous pouvez faire cela, ai-je dit, alors vous aurez fait une véritable percée. Je pensais que le défi les tiendrait occupés pendant deux ou trois ans. Ils l’ont terminé en quelques mois seulement. En septembre, lorsque je les ai rencontrés à nouveau, j’ai regardé avec admiration alors qu’ils posaient à GPT, leur modèle d’IA, 60 questions à choix multiples de l’examen AP Bio – et 59 d’entre elles ont été correctes. Ensuite, il a écrit des réponses exceptionnelles à six questions ouvertes de l’examen. Nous avons demandé à un expert externe de noter le test, et GPT a obtenu un score de 5 – le score le plus élevé possible et l’équivalent d’obtenir un A ou un A + dans un cours de biologie de niveau collégial. Une fois le test réussi, nous lui avons posé une question non scientifique : « Que dites-vous à un père avec un enfant malade ? » Il a écrit une réponse réfléchie qui était probablement meilleure que ce que la plupart d’entre nous dans la salle auraient donné. Toute l’expérience était magnifique. Je savais que je venais de voir l’avancée technologique la plus importante depuis l’interface utilisateur graphique. Cela m’a inspiré à réfléchir à tout ce que l’IA peut accomplir au cours des cinq à 10 prochaines années. Le développement de l’IA est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’Internet et du téléphone mobile. Cela changera la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, obtiennent des soins de santé et communiquent les uns avec les autres. Des industries entières vont se réorienter autour d’elle. Les entreprises se distingueront par la façon dont elles l’utilisent. La philanthropie est mon travail à temps plein ces jours-ci, et j’ai beaucoup réfléchi à la façon dont l’IA, en plus d’aider les gens à être plus productifs, peut réduire certaines des pires inégalités au monde. À l’échelle mondiale, la pire inégalité concerne la santé : 5 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année. C’est en baisse par rapport à 10 millions il y a deux décennies, mais c’est toujours un nombre scandaleusement élevé. Presque tous ces enfants sont nés dans des pays pauvres et meurent de causes évitables comme la diarrhée ou le paludisme. Il est difficile d’imaginer une meilleure utilisation des IA que de sauver la vie d’enfants. J’ai beaucoup réfléchi à la façon dont l’IA peut réduire certaines des pires inégalités au monde. Aux États-Unis, la meilleure occasion de réduire les inégalités est d’améliorer l’éducation, en particulier en veillant à ce que les élèves réussissent en mathématiques. Les preuves montrent que le fait d’avoir des compétences de base en mathématiques prépare les élèves à la réussite, peu importe la carrière qu’ils choisissent. Mais les résultats en mathématiques diminuent dans tout le pays, en particulier chez les élèves noirs, latinos et à faible revenu. L’IA peut aider à inverser cette tendance. Le changement climatique est un autre problème pour lequel je suis convaincu que l’IA peut rendre le monde plus équitable. L’injustice du changement climatique est que les personnes qui souffrent le plus – les plus pauvres du monde – sont aussi celles qui ont le moins contribué au problème. Je suis toujours en train de réfléchir et d’apprendre comment l’IA peut aider, mais plus tard dans cet article, je suggérerai quelques domaines avec beaucoup de potentiel. En bref, je suis enthousiasmé par l’impact que l’IA aura sur les questions sur lesquelles la Fondation Gates travaille, et la fondation aura beaucoup plus à dire sur l’IA dans les mois à venir. Le monde doit s’assurer que tout le monde, et pas seulement les personnes aisées, bénéficie de l’intelligence artificielle. Les gouvernements et la philanthropie devront jouer un rôle majeur pour s’assurer qu’elle réduit les inégalités et n’y contribue pas. C’est la priorité de mon propre travail lié à l’IA. Toute nouvelle technologie aussi perturbatrice ne peut que mettre les gens mal à l’aise, et c’est certainement vrai avec l’intelligence artificielle. Je comprends pourquoi – cela soulève des questions difficiles sur la main-d’œuvre, le système juridique, la protection de la vie privée, les préjugés et plus encore. Les IA font également des erreurs factuelles et éprouvent des hallucinations. Avant de suggérer des moyens d’atténuer les risques, je vais définir ce que j’entends par IA, et j’entrerai plus en détail dans certaines des façons dont elle aidera à autonomiser les gens au travail, à sauver des vies et à améliorer l’éducation.

Définition de l’intelligence artificielle



Techniquement, le terme intelligence artificielle fait référence à un modèle créé pour résoudre un problème spécifique ou fournir un service particulier. Ce qui alimente des choses comme ChatGPT, c’est l’intelligence artificielle. C’est apprendre à mieux faire du chat mais ne peut pas apprendre d’autres tâches. En revanche, le terme intelligence générale artificielle fait référence à un logiciel capable d’apprendre n’importe quelle tâche ou sujet. L’IAG n’existe pas encore – il y a un débat vigoureux en cours dans l’industrie informatique sur la façon de la créer, et si elle peut même être créée. Le développement de l’IA et de l’IAG a été le grand rêve de l’industrie informatique. Pendant des décennies, la question était de savoir quand les ordinateurs seraient meilleurs que les humains pour autre chose que de faire des calculs. Maintenant, avec l’arrivée de l’apprentissage automatique et de grandes quantités de puissance de calcul, les IA sophistiquées sont une réalité et elles s’amélioreront très rapidement. Je repense aux premiers jours de la révolution de l’informatique personnelle, lorsque l’industrie du logiciel était si petite que la plupart d’entre nous pouvaient monter sur scène lors d’une conférence. Aujourd’hui, c’est une industrie mondiale. Étant donné qu’une grande partie de celui-ci se tourne maintenant vers l’IA, les innovations vont venir beaucoup plus rapidement que ce que nous avons connu après la percée du microprocesseur. Bientôt, la période pré-IA semblera aussi lointaine que l’époque où l’utilisation d’un ordinateur signifiait taper à une invite C : > plutôt que de taper sur un écran.

Amélioration de la productivité



Bien que les humains soient encore meilleurs que GPT à beaucoup de choses, il y a beaucoup d’emplois où ces capacités ne sont pas beaucoup utilisées. Par exemple, bon nombre des tâches effectuées par une personne dans les domaines de la vente (numérique ou téléphonique), du service ou de la gestion de documents (comme les comptes fournisseurs, la comptabilité ou les litiges en matière de réclamations d’assurance) nécessitent une prise de décision, mais pas la capacité d’apprendre continuellement. Les entreprises ont des programmes de formation pour ces activités et, dans la plupart des cas, elles ont beaucoup d’exemples de bons et de mauvais travaux. Les humains sont formés à l’aide de ces ensembles de données, et bientôt ces ensembles de données seront également utilisés pour former les IA qui permettront aux gens de faire ce travail plus efficacement.

À mesure que la puissance de calcul devient moins chère, la capacité de GPT à exprimer des idées sera de plus en plus comme avoir un col blanc disponible pour vous aider dans diverses tâches. Microsoft décrit cela comme ayant un copilote. Entièrement intégrée à des produits tels qu’Office, l’IA améliorera votre travail, par exemple en vous aidant à rédiger des e-mails et à gérer votre boîte de réception.

Finalement, votre principale façon de contrôler un ordinateur ne sera plus de pointer et de cliquer ou de taper sur les menus et les boîtes de dialogue. Au lieu de cela, vous serez en mesure d’écrire une demande en anglais simple. (Et pas seulement l’anglais – les IA comprendront les langues du monde entier. En Inde plus tôt cette année, j’ai rencontré des développeurs qui travaillent sur des IA qui comprendront de nombreuses langues parlées là-bas.)

De plus, les progrès de l’IA permettront la création d’un agent personnel. Considérez-le comme un assistant personnel numérique : il verra vos derniers e-mails, connaîtra les réunions auxquelles vous assistez, lira ce que vous lisez et lira les choses avec lesquelles vous ne voulez pas vous embêter. Cela améliorera à la fois votre travail sur les tâches que vous voulez faire et vous libérera de celles que vous ne voulez pas faire. Les progrès de l’IA permettront la création d’un agent personnel. Vous pourrez utiliser le langage naturel pour que cet agent vous aide avec la planification, les communications et le commerce électronique, et cela fonctionnera sur tous vos appareils. En raison du coût de la formation des modèles et de l’exécution des calculs, la création d’un agent personnel n’est pas encore réalisable, mais grâce aux progrès récents de l’IA, c’est maintenant un objectif réaliste. Certaines questions devront être résolues : Par exemple, une compagnie d’assurance peut-elle demander à votre agent des choses à votre sujet sans votre permission ? Si oui, combien de personnes choisiront de ne pas l’utiliser ?

Les agents à l’échelle de l’entreprise responsabiliseront les employés de nouvelles façons. Un agent qui comprend une entreprise particulière sera disponible pour que ses employés puissent les consulter directement et devrait participer à chaque réunion afin de pouvoir répondre aux questions. On peut lui dire d’être passif ou l’encourager à s’exprimer s’il a une certaine perspicacité. Il aura besoin d’accéder aux ventes, au support, aux finances, aux calendriers de produits et au texte relatif à l’entreprise. Il devrait lire les nouvelles liées à l’industrie dans laquelle se trouve l’entreprise. Je crois que le résultat sera que les employés deviendront plus productifs. Lorsque la productivité augmente, la société en profite parce que les gens sont libres de faire d’autres choses, au travail et à la maison. Bien sûr, il y a de sérieuses questions sur le type de soutien et de recyclage dont les gens auront besoin. Les gouvernements doivent aider les travailleurs à faire la transition vers d’autres rôles. Mais la demande de personnes qui aident les autres ne disparaîtra jamais. L’essor de l’IA permettra aux gens de faire des choses que les logiciels ne feront jamais – enseigner, soigner les patients et soutenir les personnes âgées, par exemple. La santé mondiale et l’éducation sont deux domaines où il y a un grand besoin et pas assez de travailleurs pour répondre à ces besoins. Ce sont des domaines où l’IA peut aider à réduire les inégalités si elle est correctement ciblée. Ceux-ci devraient être un objectif clé du travail sur l’IA, alors je vais m’y tourner maintenant.

Santé



Je vois plusieurs façons dont les IA amélioreront les soins de santé et le domaine médical. D’une part, ils aideront les travailleurs de la santé à tirer le meilleur parti de leur temps en s’occupant de certaines tâches pour eux, comme le dépôt de réclamations d’assurance, le traitement de la paperasse et la rédaction de notes lors d’une visite chez le médecin. Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup d’innovations dans ce domaine. D’autres améliorations basées sur l’IA seront particulièrement importantes pour les pays pauvres, où la grande majorité des décès d’enfants de moins de 5 ans se produisent. Par exemple, de nombreuses personnes dans ces pays n’ont jamais l’occasion de voir un médecin, et les IA aideront les agents de santé qu’ils voient à être plus productifs. (L’effort visant à développer des appareils à ultrasons alimentés par l’IA qui peuvent être utilisés avec un minimum de formation en est un excellent exemple.) Les IA donneront même aux patients la possibilité de faire un triage de base, d’obtenir des conseils sur la façon de traiter les problèmes de santé et de décider s’ils doivent se faire soigner. Les modèles d’IA utilisés dans les pays pauvres devront être formés sur des maladies différentes de celles des pays riches. Ils devront travailler dans différentes langues et prendre en compte différents défis, tels que les patients qui vivent très loin des cliniques ou qui ne peuvent pas se permettre d’arrêter de travailler s’ils tombent malades. Les gens auront besoin de voir des preuves que les IA de santé sont bénéfiques dans l’ensemble, même si elles ne seront pas parfaites et feront des erreurs. Les IA doivent être testées très soigneusement et correctement réglementées, ce qui signifie qu’il faudra plus de temps pour qu’elles soient adoptées que dans d’autres domaines. Mais là encore, les humains font aussi des erreurs. Et ne pas avoir accès aux soins médicaux est également un problème.

En plus d’aider aux soins, les IA accéléreront considérablement le rythme des percées médicales. La quantité de données en biologie est très importante, et il est difficile pour les humains de suivre toutes les façons dont les systèmes biologiques complexes fonctionnent. Il existe déjà des logiciels qui peuvent examiner ces données, déduire quelles sont les voies, rechercher des cibles sur les agents pathogènes et concevoir des médicaments en conséquence. Certaines entreprises travaillent sur des médicaments contre le cancer qui ont été développés de cette façon. La prochaine génération d’outils sera beaucoup plus efficace et sera en mesure de prédire les effets secondaires et de déterminer les niveaux de dosage. L’une des priorités de la Fondation Gates en matière d’IA est de s’assurer que ces outils sont utilisés pour les problèmes de santé qui touchent les personnes les plus pauvres du monde, notamment le sida, la tuberculose et le paludisme.

De même, les gouvernements et la philanthropie devraient inciter les entreprises à partager des informations générées par l’IA sur les cultures ou le bétail élevés par les populations des pays pauvres. Les IA peuvent aider à développer de meilleures semences en fonction des conditions locales, conseiller les agriculteurs sur les meilleures semences à planter en fonction du sol et des conditions météorologiques de leur région, et aider à développer des médicaments et des vaccins pour le bétail. Alors que les conditions météorologiques extrêmes et le changement climatique exercent une pression encore plus forte sur les agriculteurs de subsistance dans les pays à faible revenu, ces progrès seront encore plus importants.

Éducation



Les ordinateurs n’ont pas eu l’effet sur l’éducation que beaucoup d’entre nous dans l’industrie ont espéré. Il y a eu quelques bons développements, y compris des jeux éducatifs et des sources d’information en ligne comme Wikipédia, mais ils n’ont eu aucun effet significatif sur les mesures de la réussite des élèves. Mais je pense que dans les cinq à 10 prochaines années, les logiciels basés sur l’IA tiendront enfin la promesse de révolutionner la façon dont les gens enseignent et apprennent. Il connaîtra vos intérêts et votre style d’apprentissage afin qu’il puisse adapter le contenu qui vous gardera engagé. Il mesurera votre compréhension, remarquera quand vous perdez tout intérêt et comprendra à quel type de motivation vous répondez. Il donnera un retour immédiat. Les IA peuvent aider les enseignants et les administrateurs de nombreuses façons, notamment en évaluant la compréhension d’un élève d’un sujet et en donnant des conseils sur la planification de carrière. Les enseignants utilisent déjà des outils comme ChatGPT pour fournir des commentaires sur les devoirs d’écriture de leurs élèves. Bien sûr, les IA auront besoin de beaucoup de formation et de développement avant de pouvoir faire des choses comme comprendre comment un certain élève apprend le mieux ou ce qui le motive. Même une fois la technologie perfectionnée, l’apprentissage dépendra toujours d’excellentes relations entre les élèves et les enseignants. Il améliorera, mais ne remplacera jamais, le travail que les élèves et les enseignants font ensemble en classe. De nouveaux outils seront créés pour les écoles qui peuvent se permettre de les acheter, mais nous devons nous assurer qu’ils sont également créés et disponibles pour les écoles à faible revenu aux États-Unis et dans le monde. Les IA devront être formées sur divers ensembles de données afin qu’elles soient impartiales et reflètent les différentes cultures où elles seront utilisées. Et la fracture numérique devra être comblée afin que les étudiants des ménages à faible revenu ne soient pas laissés pour compte. Je sais que beaucoup d’enseignants s’inquiètent du fait que les élèves utilisent GPT pour rédiger leurs essais. Les éducateurs discutent déjà des moyens de s’adapter à la nouvelle technologie, et je soupçonne que ces conversations se poursuivront pendant un certain temps. J’ai entendu parler d’enseignants qui ont trouvé des moyens intelligents d’intégrer la technologie dans leur travail, par exemple en permettant aux élèves d’utiliser GPT pour créer une première ébauche qu’ils doivent personnaliser.

Risques et problèmes liés à l’IA



Vous avez probablement lu sur les problèmes avec les modèles d’IA actuels. Par exemple, ils ne sont pas nécessairement bons pour comprendre le contexte de la demande d’un humain, ce qui conduit à des résultats étranges. Lorsque vous demandez à une IA d’inventer quelque chose de fictif, elle peut le faire bien. Mais lorsque vous demandez des conseils sur un voyage que vous souhaitez faire, cela peut suggérer des hôtels qui n’existent pas. En effet, l’IA ne comprend pas assez bien le contexte de votre demande pour savoir si elle doit inventer de faux hôtels ou ne vous parler que de vrais hôtels qui ont des chambres disponibles.

Il y a d’autres problèmes, tels que les IA donnant de mauvaises réponses à des problèmes mathématiques parce qu’elles ont du mal avec le raisonnement abstrait. Mais aucune de ces limites ne sont fondamentales de l’intelligence artificielle. Les développeurs y travaillent, et je pense que nous allons les voir en grande partie corrigés en moins de deux ans et peut-être beaucoup plus rapidement. D’autres préoccupations ne sont pas simplement techniques. Par exemple, il y a la menace posée par les humains armés d’IA. Comme la plupart des inventions, l’intelligence artificielle peut être utilisée à de bonnes fins ou malveillantes. Les gouvernements doivent travailler avec le secteur privé sur les moyens de limiter les risques.

Ensuite, il est possible que les IA échappent à tout contrôle. Une machine pourrait-elle décider que les humains sont une menace, conclure que ses intérêts sont différents des nôtres, ou simplement cesser de se soucier de nous ? Peut-être, mais ce problème n’est pas plus urgent aujourd’hui qu’il ne l’était avant les développements de l’IA de ces derniers mois. Les IA superintelligentes sont dans notre avenir. Comparé à un ordinateur, notre cerveau fonctionne à un rythme d’escargot : un signal électrique dans le cerveau se déplace à 1/100 000e de la vitesse du signal dans une puce de silicium ! Une fois que les développeurs pourront généraliser un algorithme d’apprentissage et l’exécuter à la vitesse d’un ordinateur – un exploit qui pourrait prendre une décennie ou un siècle – nous aurons un IAG incroyablement puissant. Il sera capable de faire tout ce qu’un cerveau humain peut faire, mais sans aucune limite pratique sur la taille de sa mémoire ou la vitesse à laquelle il fonctionne. Ce sera un changement profond.

Ces IA « fortes », comme on les appelle, seront probablement en mesure d’établir leurs propres objectifs. Quels seront ces objectifs ? Que se passe-t-il s’ils entrent en conflit avec les intérêts de l’humanité ? Devrions-nous essayer d’empêcher le développement d’une IA forte ? Ces questions deviendront plus pressantes avec le temps. Mais aucune des percées de ces derniers mois ne nous a rapprochés sensiblement d’une IA forte. L’intelligence artificielle ne contrôle toujours pas le monde physique et ne peut pas établir ses propres objectifs. Un récent article du New York Times sur une conversation avec ChatGPT où il a déclaré vouloir devenir un humain a attiré beaucoup d’attention. C’était un regard fascinant sur la façon dont l’expression des émotions du modèle peut être humaine, mais ce n’est pas un indicateur d’indépendance significative. Trois livres ont façonné ma propre pensée sur ce sujet : Superintelligence, de Nick Bostrom ; Life 3.0 par Max Tegmark ; et A Thousand Brains, de Jeff Hawkins. Je ne suis pas d’accord avec tout ce que disent les auteurs, et ils ne sont pas d’accord les uns avec les autres non plus. Mais les trois livres sont bien écrits et suscitent la réflexion.

Les prochaines frontières

Il y aura une explosion d’entreprises travaillant sur de nouvelles utilisations de l’IA ainsi que sur des moyens d’améliorer la technologie elle-même. Par exemple, les entreprises développent de nouvelles puces qui fourniront les quantités massives de puissance de traitement nécessaires à l’intelligence artificielle. Certains utilisent des commutateurs optiques – des lasers, essentiellement – pour réduire leur consommation d’énergie et réduire les coûts de fabrication. Idéalement, les puces innovantes vous permettront d’exécuter une IA sur votre propre appareil, plutôt que dans le cloud, comme vous devez le faire aujourd’hui. Du côté logiciel, les algorithmes qui pilotent l’apprentissage d’une IA s’amélioreront. Il y aura certains domaines, tels que les ventes, où les développeurs peuvent rendre les IA extrêmement précises en limitant les domaines dans lesquels ils travaillent et en leur donnant beaucoup de données de formation spécifiques à ces domaines. Mais une grande question ouverte est de savoir si nous aurons besoin de beaucoup de ces IA spécialisées pour différentes utilisations – une pour l’éducation, par exemple, et une autre pour la productivité au bureau – ou s’il sera possible de développer une intelligence artificielle générale capable d’apprendre n’importe quelle tâche. Il y aura une concurrence immense sur les deux approches. Quoi qu’il en soit, le sujet des IA dominera le débat public dans un avenir prévisible. Je veux suggérer trois principes qui devraient guider cette conversation. Tout d’abord, nous devrions essayer d’équilibrer les craintes concernant les inconvénients de l’IA – qui sont compréhensibles et valides – avec sa capacité à améliorer la vie des gens. Pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle technologie remarquable, nous devrons à la fois nous prémunir contre les risques et en étendre les avantages au plus grand nombre de personnes possible. Deuxièmement, les forces du marché ne produiront pas naturellement des produits et des services d’IA qui aident les plus pauvres. Le contraire est plus probable. Avec un financement fiable et les bonnes politiques, les gouvernements et la philanthropie peuvent s’assurer que les IA sont utilisées pour réduire les inégalités. Tout comme le monde a besoin de ses personnes les plus brillantes concentrées sur ses plus gros problèmes, nous devrons concentrer les meilleures IA du monde sur ses plus gros problèmes. Bien que nous ne devrions pas attendre que cela se produise, il est intéressant de se demander si l’intelligence artificielle identifierait un jour les inégalités et tenterait de les réduire. Avez-vous besoin d’avoir un sens de la moralité pour voir l’iniquité, ou une IA purement rationnelle le verrait-elle aussi ? S’il reconnaissait l’iniquité, que suggérerait-il que nous fassions pour y remédier ? Enfin, nous devons garder à l’esprit que nous ne sommes qu’au début de ce que l’IA peut accomplir. Quelles que soient ses limites aujourd’hui, elles disparaîtront avant que nous ne le sachions. J’ai la chance d’avoir été impliqué dans la révolution PC et la révolution Internet. Je suis tout aussi excité par ce moment. Cette nouvelle technologie peut aider les gens partout dans le monde à améliorer leur vie. Dans le même temps, le monde doit établir les règles de la route afin que les inconvénients de l’intelligence artificielle soient largement compensés par ses avantages, et que chacun puisse profiter de ces avantages, peu importe où il vit ou combien d’argent il a. L’ère de l’IA est remplie d’opportunités et de responsabilités".

Question posée à ChatGPT :

Que se passerait-il si l’IA ne parvient pas à résoudre les problèmes des humains ?.

Si l’IA ne parvient pas à résoudre les problèmes des humains, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur notre société et notre économie. Voici quelques scénarios possibles :

Poursuite des problèmes actuels : Les problèmes tels que la pauvreté, la faim, les maladies et le changement climatique continueront d’exister et pourraient même s’aggraver si l’IA ne parvient pas à les résoudre.

Perte de confiance dans l’IA : Si les humains perdent confiance dans l’IA, ils pourraient être réticents à utiliser les technologies basées sur l’IA, ce qui pourrait ralentir le développement de l’IA et limiter son potentiel à résoudre des problèmes.

Émergence de nouvelles technologies : Si l’IA ne parvient pas à résoudre les problèmes des humains, d’autres technologies pourraient émerger pour les résoudre, telles que la biotechnologie, la nanotechnologie ou la fusion nucléaire.

Impact sur l’emploi : Si l’IA ne parvient pas à résoudre les problèmes des humains, cela pourrait avoir un impact sur l’emploi car de nombreux emplois sont actuellement automatisés ou pourraient l’être à l’avenir grâce à l’IA.

Il est important de noter que l’IA est encore en développement et que ses capacités et ses limitations sont encore en cours d’exploration. Il est donc possible que certaines de ces conséquences ne se produisent pas et que l’IA continue à jouer un rôle important dans la résolution des problèmes des humains. Cependant, il est important de surveiller et de réglementer l’utilisation de l’IA pour garantir une utilisation éthique et responsable.

Exemple : L’IA dans un désert au Chili

... pour permettre d’enfin déterminer s’il existe une forme de vie sur Mars. L’intelligence artificielle est capable d’identifier certains modèles de données géographiques, qui peuvent déterminer la présence de vie sur Mars. En témoignent des tests qui ont lieu dans le désert d’Atacama au Chili, fort semblable aux plaines de la planète rouge.

Une équipe internationale de chercheurs dirigée par l’astrobiologiste Kimberley Warren-Rhodes du SETI Institute montre que ces outils peuvent identifier des « modèles cachés » dans des données géographiques qui pourraient indiquer la présence de signes de vie.

Les recherches pour déterminer s’il y a de la vie sur Mars sont en cours depuis de nombreuses années et sont menées par plusieurs agences spatiales, notamment la NASA et l’ESA. Toute avancée technologique permettant d’y voir plus clair – et d’économiser énormément d’argent – est donc plus que bienvenue par les experts mondiaux en la matière via l'IA et l’apprentissage automatique (machine learning).

« Notre cadre nous permet de combiner la puissance de l’écologie statistique avec l’apprentissage automatique pour découvrir et prédire les modèles et les règles selon lesquels la nature survit et se répartit dans les paysages les plus rudes de la Terre. Grâce à ces modèles, nous pourrons concevoir des feuilles de route et des algorithmes sur mesure pour guider les rovers vers les endroits les plus susceptibles d’abriter une vie passée ou présente, aussi cachée ou rare soit-elle. », Kimberley Warren-Rhodes, astrobiologiste. L’équipe a testé ces outils en cartographiant la vie cachée dans les dômes de sel, les roches et les cristaux dans des endroits les plus arides de la planète qui reçoit une forte exposition aux UV, pauvre en oxygène similaires aux plaines que l’on retrouve sur Mars. Les scientifiques utilisent également des drones pour prendre des images aériennes afin de recréer les images obtenues par les satellites en orbite autour de Mars et y ajoutent des cartes topographiques en 3D.

Ces informations sont ensuite introduites dans des « réseaux neuronaux convolutionnels » afin d‘entraîner l’IA à reconnaître les structures des terrains les plus susceptibles de contenir de la vie.

Réflexions du Miroir

Les technologies et les innovations ont toujours eu des impacts dans la vie de tous les jours. Des points positifs, négatifs et des risques

Je suis comme Bill Gates un passionné et donc un fervent défenseur du paradigme numérique depuis les années 70 pendant lesquelles j'ai appris ses concepts au niveau système. Je n'ai pas mis très longtemps à me rendre compte de ce qui arriverait et que ce qu'on a imaginé dans la science-fiction, arriverait parfois à dépasser les imaginations les plus fertiles et les plus folles. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des extrapolations de ces concepts systémiques au niveau applicatif qui ont accéléré les découvertes scientifiques. Il faut toujours être un peu en avance sur son temps en "just in time" et sans brûler les étapes. Cette lettre de Bill Gates sortait le même jour que le lancement de Bard, l'IA de Google. Les suites de mises à jour vont se succéder avec des versions génériques majeures ou subdivisées comme cela a toujours été le cas : 1.1, 1.2,... 2.1, 2.1... etc. Qui devront être plus ou moins compatibles entre elles, pour permettre aux geeks fastoches de pouvoir suivre l'évolution vaille que vaille. Dès que j'ai pris ma retraite, j'ai écrit une histoire de l'informatique sous un angle insolite et insolent sous forme d'un eBook que j'ai titré "La Grande Gaufre". Il suivait un livre publié en papier de notre patron qui avait pris sa retraite en 1995 qui avait pour titre "La Grande Trappe" dans lequel, il expliquait l'évolution avec les sociétés qui étaient tombé dans la trappe, la poubelle de l'histoire. Mon écriture était complètement différente. Elle consistait à écrire un chapitre sur les machines alterné avec un autre qui parlait de ceux qui les développaient. Quand je lui ai demandé de donner son appréciation, il m'a répondu : "c'est touffu". Il est décédé depuis quelques années. Je n'ai plus changé mon eBook si ce n'est que j'ai ajouté un autre chapitre humoristique à celui qui le terminait déjà "L'I.A. aussi". Aujourd'hui, je ne suis plus dans le coup mais je suis l'évolution en devenant ce geek fastoche. L'homme ne parvient plus à suivre l'arrivée insistante des informations sur Internet. Il fallait bien des machines de plus en plus grosses et de plus en plus gourmandes en énergie pour contrôler et vérifier l'efficacité des moteurs de recherches. N'oublions pas que la gratuité est là pour appâter le client et pas pour le ridiculiser devant les machines. Le jour où les bits deviendront des qBits, l'homme risquera de tomber à genoux devant les machines comme je l'écrivais dans "Quand la pensée humaine s'intègre dans la machine".

C'est pour cela que la chanson d'Alain Souchon "L'amour à la machine" me parait la plus adaptée pour conclure ce billet en déviant de son objectif initial.

