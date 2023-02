Le terrorisme fait sa réapparition dans diverses régions du monde, profitant de l’attention que le monde porte actuellement à la crise ukrainienne. La lutte pour le pouvoir que se livrent actuellement les grandes nations dans certaines régions crée un espace où les groupes terroristes peuvent prospérer.

En Afrique, le récent retrait des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso a accru la vulnérabilité de la région. Les nations africaines s’efforcent désormais de reconstruire des alliances avec les puissances internationales.

Cependant, l’influence des alliés traditionnels de l’Afrique est en train de décliner, alors que de nouveaux acteurs tels que la Russie et la Chine prennent de l’importance. L’Afrique de l’Ouest abrite des branches de Nusrat al Islam wal-Muslimin d’Al-Qaïda et de Daesh, qui sèment le chaos et l’insécurité dans plusieurs pays africains.

C’est le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et d’autres pays. La situation en Libye a exacerbé la propagation du terrorisme en Afrique de l’Ouest et dans la région du Sahel et du Sahara, que certains pays considèrent comme une plaque tournante du terrorisme.

C’est ce qu’indique un rapport de l’envoyé présidentiel russe au Moyen-Orient, Mikhaïl Bogdanov, qui a publié ses conclusions sur l’état de l’Afrique fin 2022.

La propagation du terrorisme en Afrique est particulièrement préoccupante en raison de ses liens avec d’autres activités criminelles telles que la traite des êtres humains, l’immigration clandestine, le trafic de drogue et le trafic d’armes.

L’environnement sécuritaire peu contraignant, notamment les conflits ethniques et l’absence de contrôle étatique dans certaines régions, offre un espace propice à ces organisations pour se développer et exercer leur influence.

Cette situation est encore aggravée par le fait que certaines régions d’Afrique deviennent un refuge pour les gangs de trafiquants de drogue qui fuient les mesures de répression dans les Amériques. L’expérience mondiale en matière de lutte contre le terrorisme montre que la menace que représente ce phénomène ne peut être ignorée dans aucune région du monde.

L’extrémisme est une menace transmissible qui transcende les frontières physiques et numériques. Si le terrorisme continue de se propager, il met en danger tout le monde, où qu’il se trouve. Il est donc essentiel que la communauté internationale s’attaque au risque croissant de terrorisme dans la région Sahel-Sahara.

Une coopération internationale efficace est nécessaire pour démanteler les organisations terroristes opérant dans cette région. Il est tout aussi important de s’attaquer aux facteurs sous-jacents qui ont conduit à la prolifération de l’idéologie extrémiste et à la concentration d’organisations terroristes transfrontalières dans ces régions.

Ces facteurs sont notamment d’ordre politique, économique, sécuritaire, militaire et intellectuel. En outre, la communauté internationale doit éviter de créer des opportunités pour les organisations terroristes d’exploiter la situation de conflit fragmentée actuelle.

Les experts préviennent que la fracture croissante entre la Russie et les nations occidentales en Afrique alimente la propagation du terrorisme et qu’il est urgent d’y remédier pour éviter de futures conséquences mortelles.