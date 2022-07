L’état de disgrâce est déjà là.

24 avril / 7 juillet 2022. Plus de 73 jours de vacance du pouvoir exécutif depuis la réélection du bonimenteur en chef, EMMANUEL MACRON alors que les météos politiques, économiques et sociales voient s’amonceler de très menaçants et sombres nuages sur notre pays.

Pouvoir d’achat en berne conjugué au retour d’une forte inflation. Guerre russo-ukrainienne et ses multiples conséquences. Dette publique record (113 % de la richesse nationale en 2021) quand les taux d’intérêts commencent à remonter. Persistance d’un chômage de masse de 3 000 000 d’inscrits de catégorie A au 1er trimestre 2022, 5 244 000 avec les catégories B et C. Pourtant, le gouvernement travestit cette réalité en parlant de plein emploi ! Délabrement avéré de l’hôpital, effondrement de l’école dont on hésite à savoir s’il s’agit d’une immense garderie ou d’une fabrique de crétins, de la justice et des forces de l’ordre aux ressources financières et humaines indignes d’une démocratie moderne. Marché européen de l’électricité dont les prix sont indexés sur celui du gaz, donc sur celui du baril de pétrole (libellé en dollar) à l’heure où ce prix a grimpé de plus de 30% depuis le 1er janvier 2022 hors effet de change dollar/euro. Projet de réforme des retraites que les français ne veulent pas mais qu’Emmanuel MACRON, semble-t-il, a promis aux membres de la technostructure bruxelloise. Pourtant, plus grand monde en France ne sait véritablement pourquoi cette réforme serait utile. Mais comme nos pays partenaires l’ont déjà faite, il nous faudrait aussi la réaliser. Impérativement selon les dires de nos gouvernants. Immigration clandestine devenue incontrôlable parce qu’elle n’est plus contrôlée. Injonctions infantilisantes et quotidiennes matraquées sur tous les médias pour « sauver la planète » alors que la France ne représente que moins de 1% des émissions mondiales de GES et que la planète s’en fout pas mal d’être sauvée. Croyez-moi, elle nous survivra. Insécurité quotidienne sur tout le territoire. Pas un jour sans un refus d’obtempérer, sans une « soirée mortier », sans rodéo de motocyclettes. Ordonnance du prince qui nous gouverne à jeter aux orties notre voiture thermique pour acquérir une auto électrique soi-disant « propre » mais coûtant deux fois plus cher à l’achat et qui vous emmènera deux fois moins loin avec un plein (ou devrais-je écrire une « pleine charge »). Je crois surtout qu’en 2035, l’industrie automobile européenne sera devenue la sidérurgie des années 1980.

Le grand oral courageux ou presque sans le vote de confiance, mais surtout laborieux de Mme BORNE le 6 juillet à l’assemblée nationale n’y changera rien.

Je passe sur le comportement antirépublicain voire factieux du groupe LFI durant tout le temps d’expression du 1er ministre. Mais, ne jouons pas les vierges effarouchées, depuis longtemps, JEAN-LUC MELENCHON et sa troupe de comiques révolutionnaires de salon appellent de leurs vœux une 6ème république qu’ils fantasment. Leur comportement fut donc simplement cohérent avec leur haine de la Vème république.

Mme BORNE, exécutrice de la politique de gribouille de M MACRON, va donc organiser le saupoudrage d’au moins 25 milliards d’euros sur le porte-monnaie des français pour avoir une relative paix sociale au moins jusqu’à la rentrée.

Pour gagner du temps, Mme BORNE va donc forcer sa nature plutôt posée, semble-t-il, pour s’agiter au lieu de commencer d’agir véritablement pour le pays. Il est vrai qu’elle n’est qu’une exécutante aux ordres du prince.

Bertrand RENAULT – 7 JUILLET 2022