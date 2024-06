L’El Niño court mais intense est fini et la Niña rafraîchissante revient déjà dans le Pacifique. Elle rompt le ruban rouge chaud d’El Niño.

En Europe la longue période fraîche et humide semble céder un peu de terrain à la douceur. Ce printemps frais rappelle l’importance de l’orientation des vents et masses d’air dans les températures globales.

La domination de vents d’ouest à nord-ouest nous a fait un printemps classique, comme avant la phase de réchauffement. Le CO2 n’a rien eu à dire.

J’ai préparé un gif animé pour les neufs jours à venir, y compris aujourd’hui. On voit d’emblée notre fourneau espagnol se rallumer et nous envoyer une bouffée chaude. Puis le chaudron d’Asie mineure s’y met aussi et envoie du rouge vers la Russie.

J’ai utilisé des captures d’écran du site Windy, une par jour ä 14 heures.

Le site Météoblue propose une projection à 14 jours selon différentes modélisation (image 2). À vérifier.

La limite entre chaud et froid remonte, mais la dernière image du gif laisse à imaginer que le frais n’est pas encore loin.