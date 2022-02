L’évolution de l’armée ukrainienne contemporaine

L'armée ukrainienne représente aujourd'hui un hybride avec l'ancien armement soviétique, avec une certaine part de ses propres armes de qualité très médiocre et une part d'armes étrangères. L'Ukraine traverse une crise au sein de ses forces armées.

Chaque année, le patrimoine soviétique se réduit en raison de l'expiration de la durée d'exploitation, alors que l'industrie ukrainienne est incapable de couvrir les besoins de l'armée. L'aide étrangère possède un impact très limité. L'Ukraine achète ou reçoit sous forme d'aide principalement des armements obsolètes.

L'armée ukrainienne connaît également de sérieux problèmes avec le personnel. Selon les statistiques de 2019, le nombre des pertes hors combat représente le double et parfois le triple par rapport aux pertes au combat. Plusieurs unités ont des problèmes d'alcoolisme et de relations inappropriées entre les militaires. L'armée ukrainienne est fatiguée de la guerre interminable.

Sans oublier le problème de manque des effectifs. Le passage à l'armée professionnelle, annoncé par Petro Porochenko et par Volodymyr Zelensky, a échoué. Les unités de combat et de logistique manquent cruellement de personnel. Au final, le ministère de la Défense a sérieusement songé à réduire l'âge des appelés de 20 à 18 ans.

En ce qui concerne les armes d'infanterie, la situation n'est pas joyeuse. De facto, l'armée utilise toutes les armes d'infanterie qui ont pu être trouvées dans les entrepôts. Les tentatives d'atteindre les normes de l'Otan en matière d'armes d'infanterie ont échoué et l'Ukraine n'avait pas suffisamment d'argent pour un réarmement d'une telle envergure. Cependant, des responsables ukrainiens continuent parfois de parler de la nécessité d'équiper les forces en armes d'infanterie de l'Otan. L'industrie de la défense ukrainienne songe à l'assemblage sous licence de fusils automatiques américains WAC47. Pour l'instant, il n'y a aucun progrès en ce sens.

Le modèle étranger le plus répandu dans l'armée ukrainienne est le fusil automatique assemblé en Ukraine selon la licence israélienne Fort-221. Toutefois, cette arme s'affiche essentiellement pendant les défilés, le Fort-221 n'a pratiquement pas fait son apparition sur la ligne de front.

Les capacités antichars de l'infanterie ukrainienne ont été sérieusement améliorées. Outre les différents lance-roquettes et missiles antichars hérités de l'URSS, l'armée ukrainienne a commencé à recevoir des armes étrangères. Il s'agit notamment de copies américaines du RPG-7, PSRL-1, capables, selon ses concepteurs, de tirer un plus grand nombre de coups qu'un RPG classique. Cependant, les États-Unis n'ont pas voulu vendre à l'Ukraine la version plus avancée du lance-roquette PSRL-2.

La livraison du lance-missiles antichar américain Javelin a été une autre nouveauté pour l'armée ukrainienne. Il a significativement augmenté les capacités antichars des troupes ukrainiennes, mais les États-Unis ont interdit d'utiliser cette arme pendant la trêve, donc de facto l'acquisition du Javelin par l'Ukraine a été plutôt un facteur médiatique.

Les principaux véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) de l'armée ukrainienne sont des BTR-80 et BTR-70, des BTR-60 obsolètes ont été également mobilisés pour pallier le manque de VBTT. Les BTR-3 et BTR-4 ont été les seules nouveautés des forces ukrainiennes. Seulement 100 unités ont été achetées pour les besoins de l'armée, alors que leur production s'accompagnait de scandales et de critiques.

Au cours de leur exploitation, le blindage de ces nouveaux VBTT se déformait, alors que la protection ne résistait pas à l'impact de roquettes antichars. Un scandale a éclaté en 2019 à cause de l'utilisation d'un acier de mauvaise qualité pour la fabrication de nouveaux véhicules blindés. Après cela, la mise en service de ces BTR a définitivement cessé. Le président Zelensky déclarait qu'il s'était entendu sur l'acquisition de LAV au Canada, mais aucune information n'a été révélée à ce jour sur une telle transaction.

Les forces blindées ukrainiennes ont subi des pertes considérables pendant les combats dans le Donbass. Après quoi, l'armée ukrainienne a commencé à manquer de chars T-64. La livraison d'autres modèles de chars a demandé beaucoup d'argent au ministère de la Défense et s'accompagnait de plusieurs scandales. Ainsi, des moteurs de mauvaise qualité ont été installés pendant la maintenance des T-80, après quoi plusieurs blindés ont calé pendant des exercices.

Les affaires dans les unités d'artillerie ne sont pas non plus réjouissantes. De facto, elles utilisent toutes les armes d'artillerie, lance-roquettes multiples (LRM) et canons automoteurs hérités de l'URSS. Les mortiers Molot de 120 mm développés en Ukraine ont été retirés du service s'accompagnant d'immenses scandales.

Actuellement, la nouveauté d'artillerie la plus importante qui a commencé à arriver dans les forces armées, ce sont des mortiers mobiles de 120 mm Bars-8MMK. Ces mortiers fabriqués selon la licence espagnole sont capables d'être rapidement déployés, de lancer une attaque d'artillerie et de quitter rapidement la position. En ce moment, l'armée ukrainienne en a reçu six. Les États-Unis ont livré à l'Ukraine plusieurs dizaines de radars pour la lutte anti-artillerie.

La défense antiaérienne et l'armée de l'air ont été également équipées avec les réserves soviétiques. Ces unités n'ont pas bénéficié d'une aide étrangère ou nationale.

Les forces ukrainiennes ont considérablement avancé dans le développement des unités de drones. Au début de la guerre, l'armée ukrainienne ne disposait pratiquement pas de drones dans l'est du pays. Les premiers achats ont été effectués par des volontaires, acquérant des modèles civils de drones et les transmettant aux militaires. Après la trêve et une analyse de l'expérience de l'utilisation de drones civils, l'armée ukrainienne a compris que cette arme était prometteuse. Un travail actif a commencé en 2015 pour créer ses propres unités de drones. Les pays étrangers aidaient activement. Washington a transmis plus de 70 drones légers de reconnaissance RQ-11. Les développeurs ukrainiens ne perdaient pas de temps non plus. L'armée ukrainienne a acheté près de 60 drones Spectator de fabrication locale.

La signature en 2018 d'un contrat sur l'achat de drones d'attaque turcs Bayraktar TB2 a été la principale réussite. 12 drones ont été livrés au total. Ils ont été utilisés pour diriger le tir de l'artillerie, lancer des bombes artisanales et des grenades, faire de la reconnaissance des positions de la résistance. Tout cela a augmenté les pertes de la milice populaire sur la ligne de contact. La création d'unités de drones a été l'un des succès de développement des forces armées ukrainiennes depuis le début du conflit dans le Donbass.

Selon les experts, l'armée ukrainienne se trouve actuellement dans un état déplorable. Le délabrement depuis des années et l'absence de financement affectent sensiblement la capacité opérationnelle de l'armée ukrainienne. La majeure partie des armes datant de l'URSS est obsolète depuis longtemps, et l'absence de financement ne permettra pas d'équiper les troupes en moyens modernes. Malgré le soutien de l'Occident, qui a empêché un effondrement total de l'armée ukrainienne, les militaires ukrainiens ont encore trop de problèmes. Le matériel obsolète, l'absence d'armes modernes, le manque d'armements et d'effectifs. Les militaires ukrainiens ne sont pas prêts pour une guerre mobile.

L'information obtenue à partir de sources ouvertes

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3558