L’exécutif français dans toute sa splendeur : Emmanuel Macron « secoue » les chefs d’entreprise

Le mardi 21 novembre 2023, lechef de l’exécutif français Emmanuel Macron a fait du Macron encore une fois.

Au lieu de présenter un programme ou des mesures ou encore d’expliquer sa politique (en a-t-il une) économique par ces temps difficiles, avec de nouveau l’augmentation du chômage, des prix, de baisse du pouvoir d’achat, ect, il s’est adressé aux patrons des PME en disant que le taux de chômage avait enregistré une hausse au troisième trimestre de 2023, atteignant les 7,4 % de la population active en France, contre 7,2 % au deuxième trimestre, marquant une inversion de la courbe dans le mauvais sens.

Dans une allusion à sa métaphore controversée du « premier de cordée » et à la théorie économique du ruissellement (photo jointe), il a déploré avoir été « parfois caricaturé ». Cependant, entre le « en même temps » et ses petites phrases ridicules il y a de quoi, non ?

Néanmoins, lors de cette « nouba gouvernemento-patronale », et en guise de politique économique le président de la République a lancé son fameux : « Réveillez-vous ! Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous ! On est à 7 % de taux de chômage, nous n’y sommes pas, a-t-il insisté (à l’objectif des 5% fixé lors de sa campagne électorale, nda) ».

Tout en se félicitant de cette baisse du chômage qui s’est produite, alors même que « beaucoup de nos voisins qui étaient en bien meilleure situation stagnaient voire avaient une situation qui se détériorait ». Le chef de l’État oublie que ces emplois créés sont dans leur immense majorité, précaires et très mal payés, mais ça, c’est une autre histoire.

Décidément, le gouvernement du 49.3 et de la réforme des retraites au détriment des travailleurs, n’a que des appels ou de vœux pieux à proposer.

Rappelez-vous. Il y a quelques mois notre brillant ministre de l’économie conseillait de porter des cols roulés pour faire des économies de chauffage ; sans commentaire !

Et il y a quelques semaines, le gouvernement du 49.3 appelait les grands distributeurs et les industriels de l’agroalimentaire à baisser les prix, sinon il se fâcherait ! Les deux confréries ont promis de faire un geste. Ils l’on fait (voir photo jointe).