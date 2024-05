L’extrême droite deviendra-t-elle la troisième force au Parlement européen ?

Le groupe de droite Identité et Démocratie (ID) a exclu L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) à la veille des élections européennes. Cela touche le poids de la présence de l’extrême droite au Parlement européen. Cependant des sondages annoncent un virement brutal des électeurs pour un vote à l’extrême droite.

Actuellement le site du groupe Identité et démocratie (ID), a dans sa liste les partis d’extrême droite suivants : Lega (Italie), Rassemblement National (France), FPÖ (Autriche), Vlaams Belang (Belgique), EKRE (Estonie), DF (Danemark), SPD (République Tchèque). En cliquant sur le logo de l’AfD apparaît une page vide. « Identité et démocratie (ID) est le sixième plus important groupe de l'actuel Parlement européen. Lors des élections européennes de mai 2019, environ 200 millions d'Européens ont voté pour nos députés européens pour les représenter au cours des cinq prochaines années au sein du nouveau Parlement européen », précise le site éponyme. ID a, donc, exclu le parti allemand d’extrême droite AfD.

« Situé à l’extrême droite de l’échiquier politique, il représente environ 7% des 705 sièges au Parlement européen avec 49 eurodéputés issus de 7 pays », précise le site Touteleurope, rajoutant : « La présidence d’ID, sixième force politique du Parlement (sans compter les 61 eurodéputés non-inscrits qui ne forment pas un groupe politique), est assurée par l’Italien Marco Zanni, ancien élu du Mouvement 5 étoiles qui a rejoint la Ligue début 2017 ». Avec 22 eurodéputés, c’est justement la formation de Matteo Salvini qui est la principale délégation du groupe Identité et démocratie. En deuxième position, on retrouve les 18 élus du Rassemblement national (RN) menés par Jordan Bardella. « Loin derrière la Ligue et le RN, le Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ) et le Vlaams Belang (VB) belge qui disposent chacun de 3 sièges. Enfin, les délégations tchèque, estonienne et danoise comptent un membre chacune », souligne Touteleurope.

« Le 23 mai 2024, le Bureau du groupe ID a décidé d’exclure la délégation allemande, initialement représentée par 9 eurodéputés issus des rangs de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD). En cause une série de scandales ayant impliqué plusieurs responsables de l’AfD dont le député européen et tête de liste du parti aux élections européennes 2024, Maximilian Krah », rappelle le site dédié à l’Europe.

Maximilian Krah, principal candidat de l’AfD aux élections européennes, a déclaré à La Repubblica qu'un SS « n'est pas automatiquement criminel »...

Pour les élections européennes du jeudi 6 et du dimanche 9 juin 2024, Politico estime un minimum de 67 députés pour l’ID sur les 720 sièges de l'Union européenne. Le groupe de centre droit (EPP) se situe à 168 sièges et l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) à 145 députés.

La montée de l’extrême droite et l’ambiance délétère dans les pays de la zone européenne ont clairement suscité l'inquiétude de l'establishment bruxellois, qui a donné lieu à une série de publications alarmistes. Ainsi, Bloomberg, dans l'article « Ce que signifierait une montée de l’extrême droite aux élections européennes pour l’UE », notait qu'« après une série d'échecs récents, les partis d'extrême droite en Europe s'efforcent d'obtenir de grands succès aux élections au Parlement européen ».

Le média anglophone financier a déclaré qu'un virage significatif vers la droite placerait la migration en tête de l'agenda politique européen dans les années à venir et compliquerait les progrès sur l'ambitieux programme climatique du bloc. « Cela servirait également de signal d'alarme aux gouvernements nationaux, soulignant le déclin du soutien à des dirigeants comme Emmanuel Macron en France et Olaf Scholz en Allemagne », a prédit Bloomberg.

La majorité des électeurs vont brusquement voter à droite. À son tour, Euronews, qui est depuis longtemps devenue une sorte de porte-parole de la Commission européenne et de sa présidente Ursula von der Leyen en particulier, s’inquiète de la montée de l’extrême droite : « le PPE en tête, l'extrême droite connaît une croissance spectaculaire, les libéraux en chute libre ».

La majorité des électeurs de l'UE va brusquement virer à droite, selon le sondage d'Euronews. Les forces conservatrices vont remporter les élections européennes, selon le Super sondage d'Euronews. Ces élections européennes devraient, donc, redistribuer les cartes surtout dans les postes de pouvoir détenus par les Commissaires européens. Euronews stipule : « Le premier effet des élections devrait être la nomination d'un conservateur à la tête de la Commission européenne ».

Selon le sondeur Manfred Güllner, les phrases de Maximilian Krah sur les SS ne vont pas influencer négativement les électeurs de l’AfD en Allemagne car parmi les partisans de l'AfD, il y a le noyau dur du milieu radical de droite. Actuellement, de jeunes Allemands entonnent des paroles sur un rythme techno reprenant un chant raciste en boîte de nuit, dans des festivals ou des fêtes, en scandant « Ausländer raus ! » (« Dehors les étrangers »). Ce vieux tube techno, où ces paroles sont scandées avec force, pas seulement par des jeunes, se répand comme une traînée de poudre dans tout le pays. Une version française est aussi apparue.



Pierre Duval

