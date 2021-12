L’illusion du progrès en médecine face à la réalité de son échec sur tous les fronts

Maladies chroniques, épidémies, prise en charge des malades : l'échec de la médecine dite "moderne" est totale et sur tous les fronts, mais une majorité de la population, bercée par l'illusion du progrès et les communiqués de presse d'une industrie mercantile, place tout son espoir dans l'arrivée de la pilule ou du vaccin miracle, sans cesse reportée à un futur indéterminé et sans cesse renouvelée par des annonces à sensation qui aussitôt retombent dans l'oubli.

Si 90% de la population accepte, sous recommandation gouvernementale, de se faire injecter un vaccin expérimental qui n'existait pas encore il y a quelques mois, qui est inefficace pour contrôler l'épidémie et qui est totalement non nécessaire pour une grande majorité de ceux qui le prennent, alors nul doute qu'une majorité de la population accepterait par exemple une alimentation végétale saine qui est scientifiquement documentée depuis des décennies fonctionner sur les premières causes de mortalité et la quasi-totalité des maladies chroniques modernes, pouvant ainsi permettre de "sauver des millions de vie", ainsi que l'environnement et le futur de notre planète.

Sauf que, l'intérêt des gouvernements et des scientifiques et/ou médecins qui travaillent pour eux n'est apparemment pas la santé de la population et de sauver des vies, ni même l'environnement ou le futur de la planète, mais juste de faire perdurer le système économique et la vie normale de la cité telle qu'elle est... c'est-à-dire, faire perdurer les facteurs mêmes qui en premier lieu rendent les gens malades et détruisent l'environnement, mais qui apportent des privilèges financiers ou sociaux à ceux-là mêmes qui prétendent gérer la situation pour le bien de tous.

Ce ne sont pas réellement les maladies ou les virus qui tuent les malades, mais bien les soins et la prise en charge inadéquats de ces maladies ou épidémies.

Si un médecin accepte de prendre en charge un malade, il doit aussi accepter sa propre responsabilité dans sa mort ou dans le fait que son patient n'arrive pas à guérir, ce qui est loin d'être le cas, car aujourd'hui, les morts s'accumulent mais les médecins ne se remettent aucunement en question.

Aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière leur hiérarchie, la bureaucratie, les instances de santé, l'Etat, la maladie, le virus, le patient même parfois. Ils ont souvent perdu toute éthique et toute dignité, témoignant, par leur grande arrogance, d'une grande peur et d'un vide créé par le fait que leur métier est dans une impasse sans issue, dans l'incapacité qu'ils sont aujourd'hui de guérir les malades par ce qu'ils ont appris à l'université et sans tirer de leçons de leurs échecs répétés.

Aujourd'hui, la médecine dite "moderne", qui se berce dans l'illusion d'un progrès chapeauté par une industrie mercantile, illusionnant par là-même une population naïve avec cette même idée, est en fait en échec total sur tous les fronts et depuis des décennies. Depuis la découverte des antibiotiques, aucune percée médicale majeure n'a été faite dans la pharmacopée, et la plupart des médicaments sur le marché sont inutiles, inefficaces voire même dangereux, surtout lorsque prescrits de manière chronique.

L'idée de progrès en médecine est ce qui fait marcher le business faramineux des industries pharmaceutiques, mais cette idée repose manifestement sur des manipulations de données, de nombreux raccourcis et syllogismes, tout en s'apparentant dans bien des cas à du véritable charlatanisme.

Ce n'est pas un hasard si des compagnies comme Pfizer ont été maintes fois condamnées pour charlatanisme ou pratiques frauduleuses : c'est une bonne représentation de ce qu'est devenu la grande partie de la médecine allopathique moderne aujourd'hui.

Dans les Académies des Sciences et de Médecine, de nombreuses nullités se prennent pour des sommités. Si, comme le dit le vieil adage, l'on n'arrête pas le progrès, au moins, peut-on arrêter l'illusion du progrès en prenant conscience des faits, de la manière la plus impersonnelle et objective qui soit.