L’imposture C NEWS

Ce texte n'est pas de moi. Si je le publie c'est que l'auteur VIVIEN DURAND n'a plus accès à AGORAVOX La liberté d'expression doit pouvoir être effective !

Quel est le point commun entre mediapart et CNEWS, à part d'être des media d'opinion qui prétendent à l'objectivité anti-système ?

Ils refusent d'inviter François Asselineau, dont les analyses sur la vraie nature de l'Union européenne sont pourtant brillantes.

En particulier Asselineau révèle les origines cachées de l'UE, où la CIA a joué un rôle, et démontre que le modèle UE calqué sur le fédéralisme Etats-unien est un moyen plus simple pour les USA d'imposer un glacis géopolitique qu'ils contrôlent plutôt que de traiter séparément avec chaque État.

Il est extrêmement difficile de croire dans le cas de CNEWS qui prétend à la pluralité que ce boycott d'Asselineau n'est pas issu d'une consigne imposée aux dizaines de journalistes, de chroniqueurs, d'intervenants sur cette chaîne, en effet il est très peu probable statistiquement que parmi ces dizaines d'intervenants aucun ne trouve intéressant le discours d'Asselineau.

Bolloré le propriétaire du groupe Canal plus auquel appartient CNEWS, ami de l'européiste l'infâme Sarkozy qui a violé le référendum sur le TCE de 2005 en 2008 en faisant avec l'aide de l'infâme Hollande voter au Congrès le traité de Lisbonne, ne peut que être le donneur d'ordre, le responsable de ce boycott.

De plus, Asselineau fait de l'ombre à Zemmour qui prétend faire radicalement changer la politique de la France sans sortir du cadre UE ce qui est impossible, et après Zemmour prétend au courage politique alors qu'il refuse de lever le tabou central de la politique française.

Je précise que je ne suis ni sympathisant ni militant d'Asselineau, étant critique de sa non critique des institutions de la Ve République, dont le régime présidentiel et le scrutin législatif majoritaire ont facilité la trahison des élites, on l'a vu récemment avec une Assemblée nationale à qui est déniée le droit de fixer son ordre du jour, dans l'affaire de la proposition de loi du groupe LIOT pour rejeter le report de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Pire, le chroniqueur Bock-Côté a récemment reçu sur cette antenne le pseudo-philosophe l'imposteur B.H.Lévy, non reconnu comme philosophe à l'international, lui accordant 1 heure d'écoute quasi-religieuse.

CNEWS qui dénonce dans la bouche du même chroniqueur la mort sociale décrétée par les media de gauche mainstream à certains intellectuels de droite non invités, en fait CNEWS fait de même envers Asselineau !

Et déroule aussi le tapis rouge à un autre prétendu 'philosophe', Finkielkraut qui traite les critiques du faux vaccin anti-COVID de complotistes.

Au moins on sait dans quel camp CNEWS se situe, celui de la falsification de la vérité.

Mais ce n'est pas tout.

Bolloré en acquérant Canal plus a acquis un diffuseur de pornographie dès les années 80, avant l'apparition de l'Internet grand public une décennie plus tard, cette chaîne a perverti la jeunesse depuis, donnant une respectabilité à des pratiques sexuelles dégradantes et crades, notamment la sodomie sans préservatif, à tel point que l'humoriste maison des Nuls Farugia a qualifié cette chaîne d' « anal plus », un seul homme politique a osé dénoncer la nature de cette chaîne, c'est une femme, S. Royal.

Cette chaîne fait la promotion de la sodomie pratiquée sur des femmes, mais cela lui pose problème de diffuser cette pratique pratiquée sur des hommes, c'est une discrimination homophobe, et le chroniqueur Bock-Côté qui à longueur de chroniques déplore les soi-disant discriminations frappant le mâle hétérosexuel blanc fait semblant d'ignorer cette réalité.

Voici donc un groupe de chaînes à l'américaine, d'un côté la pornographie, de l'autre les sermons de la droite morale et religieuse.

C'est intellectuellement contradictoire, la seule logique c'est le business.

Je précise que je n'ai jamais regardé Canal plus, n'y ayant jamais été abonné, ce que j'en sais c'est à travers des observateurs tiers.

Mais ce n'est pas tout.

Canal plus, c'est aussi les Guignols de l'info (adapté d'un programme britannique, Canal n'a rien inventé), le soi-disant 'esprit Canal', qui a consisté à caricaturer la chaîne populaire TF1 en dénonçant ses émissions racoleuses, or venant d'un distributeur de porno destiné aux beaufs c'est juste non crédible, je ne comprends pas qu'à l'époque TF1 n'ait pas riposté violemment.

Ce programme suite aux attentats du 11 septembre 2001, a rendu sympathique le pire des terroristes, Oussama Ben Laden.

Dans le même temps, CNEWS n'a rien à dire sur l'évolution d'Israël en État raciste.

CNEWS c'est aussi le chroniqueur Rioufol qui nie le changement climatique, une évidence que les relevés meteo prouvent,, Bock-Côté négationniste des ravages écologiques de l'explosion démographique, ou Zemmour qui soutient les mensonges de l'infâme Trump (dont la moralité se résume au fait qu'un de ses grands pères possédait un hôtel de passes) sur une soi-disant fraude électorale l'ayant fait perdre.

Jointe, CNEWS n'a aucune explication à donner à l'interdiction d'Asselineau.

J'ai interpellé le chroniqueur Me G.W. Goldnadel, qui a dit 'me comprendre'.

Le lobby de la pornographie est très puissant, on sait ce qu'il en a coûté à Dominique Baudis d'essayer de s'y attaquer en tant que président du CSA, Canal plus a alors tenté de salir sa réputation.

En conclusion, je dirais à CNEWS, 'nous n'avons pas les mêmes valeurs', comme dit une publicité.

Mes valeurs sont plutôt celles de la chaîne arte.

P.S. Canal plus n'a pas toujours eu le monopole de la promotion du crade, l'infâme animateur Ardisson le faisait aussi sur le service public en s'en vantant, mais il en a été jeté et tout est rentré dans l'ordre.

V. Durand