L’Imprimante à Billets : La Machine Qui Dévore Votre Pouvoir d’Achat

Dans un monde ultra financiarisé, il est primordial de se former à la finance.

Comprendre les mécanismes de la finance est essentiel pour protéger son pouvoir d'achat. Souvent, l'ignorance sur des sujets comme l'impression monétaire, l'inflation et la monnaie peut amener les gens à ne pas comprendre pourquoi leur pouvoir d'achat est inexorablement altéré avec le temps qui passe.

1) l'impression monétaire, la plus grande des injustices

L'impression monétaire, réside dans le privilège accordé à certaines institutions d'émettre de la monnaie à partir de rien, un pouvoir interdit et sévèrement puni aux citoyens lambda. Cette disparité crée un déséquilibre fondamental, où les institutions gouvernementales peuvent littéralement "créer de l'argent" à partir de rien, tandis que le citoyen ordinaire doit gagner le sien par le travail acharné. C'est la plus grande injustice qui règne sur cette terre, quand Macron dit qu'il n'y a pas d'argent magique, il ment. L'argent magique existe bel et bien mais uniquement pour les riches et les puissants.

2) Les effets de l'impression monétaire

Lorsqu'une banque centrale décide d'imprimer de la monnaie, elle augmente la quantité totale de monnaie en circulation. Si la quantité de biens et services disponibles dans l'économie ne suit pas cette augmentation, comme dans une période de croissance molle que nous avons connu ces dernières années, cela entraîne une augmentation des prix, car il y a plus d'argent en concurrence pour les mêmes biens.

Ce ne sont pas tant les prix qui augmentent, c'est la monnaie qui perd son pouvoir d'achat. Il est très facile de constater de nos jours que de plus en plus de personnes ne peuvent plus joindre les 2 bouts, même avec un salaire convenable. Voici une image qui illustre bien ce phénomène et la perte de pouvoir d'achat de la monnaie depuis les années 1950.

Il est impensable d'acheter une maison telle que décrite dans l'image de nos jours à ces prix là. La perte de pouvoir d'achat est évidente ici sur le long terme. A court terme, il est moins évident de se rendre compte des effets de l'inflation ; mais soyez convaincu que les effets sont bien réels et totalement destructeurs pour votre épargne en euros.

Pour le dollar américain, la perte de pouvoir d'achat du dollar américain depuis les années 1950 s'explique par des facteurs tels que l'inflation, les déficits budgétaires et commerciaux, les politiques monétaires accommodantes de la banque centrale, l'accumulation de dette publique, la charge de la dette, ainsi que la fin de la convertibilité du dollar en or annoncée en 1971. Aujourd'hui, le coût de la dette aux Etats Unis d'Amérique est aux alentours de 1000 milliards par an à cause de l'augmentation des taux, c'est tout à fait insoutenable à moyen terme. [1].

Les Etats Unis sont engagés aujourd'hui dans un cycle infernal dette, inflation, impression monétaire, dont les deux seules issues sont l'hyperinflation ou la faillite. Comme les USA ne peuvent se résoudre à la faillite, l'imprimante à billet va se remettre inexorablement à tourner, amplifiant encore le problème et accélérant la vitesse de l'impact contre le mur en béton armé de la réalité.

3) Le Bitcoin, la solution au problème de l'impression monétaire

Le Bitcoin est envisagé comme une solution alternative aux problèmes monétaires traditionnels en raison de ses caractéristiques clés.

Ainsi, La limitation de l'offre à 21 millions d'unités crée une forme de rareté, une rareté numérique. Il n'y a jamais eu d'actifs avec ce concept de limitation stricte d'offre. Ceci va faire de Bitcoin l'actif le plus rare de la planète avec une demande croissante et une offre qui diminue de moitié tous les 4 ans. En anglais, on utilise la formule : ''Gradually, Then Suddenly'' qui résume parfaitement l'engouement à venir des institutions pour cet actif pas comme les autres qui risque de surprendre.

Le Salvador est le premier pays à avoir reconnu le bitcoin comme monnaie officielle, à ce jour, seulement deux pays ont eu le courage politique de faire ce choix, la Centrafrique étant le premier pays africain à prendre cette décision. [2]

De nombreux hommes politiques ont compris l'intérêt du bitcoin comme rempart à l'inflation. En Europe, nous sommes relativement peu impactés face à l'inflation mais ce n'est pas le cas au Venezuela, Turquie, Liban, Argentine où le niveau d'inflation est totalement destructeur.

Il n'y a qu'à voir les courbes du cours du bitcoin exprimé dans ces monnaies pour comprendre la puissance du bitcoin et l'intérêt pour des populations qui ne font que survivre avec leur monnaie fiduciaire totalement obsolète.

L'autre intérêt du bitcoin est son caractère incensurable, personne au monde ne peut empêcher une transaction d'avoir lieu sous aucun prétexte. Le haut niveau de sécurité et la caractère distribué du registre bitcoin en font un actif totalement sûr et fiable. Satoshi Nakamoto a donné à l'humanité la meilleure monnaie qui ait jamais existé. Une monnaie qui n'a besoin d'aucun intermédiaire, d'aucun président ni conseil d'administration ou de banque centrale pour exister.

4) Le très probable essor du bitcoin

Il est très probable que d'autres pays rejoignent le Salvador et la centrafrique dans l'aventure Bitcoin. Ce sera peut être l'argentine dont le candidat favori pour la victoire Javier Milei a déclaré que le peso argentin avait moins de valeur que les excréments.

Il est très probable que l'adoption massive dont personne ne parle aura lieu. Il est naturel que les gens se détournent de monnaies telles que le dollar américain ou l'euro pour se tourner vers des actifs durables comme l'or physique ou le bitcoin, qui ont de meilleurs attributs en tant que monnaie que les monnaies fiduciaires. Ces dernières seront victimes de l'impression monétaire, du laxisme et de la lâcheté des banquiers centraux.

En attendant l'adoption massive, je recommande à tout le monde de s'instruire au monde formidable du bitcoin, en téléchargeant par exemple l'application bitstack [3] qui permet d'épargner de petites sommes en bitcoin, c'est l'outil parfait pour commencer à apprendre et reprendre en main son destin financier. A la date du 16 novembre 2023, 99% des épargnants bitstack avait une épargne qui avait progressé positivement grâce à ce service, le bitcoin est un véritable bouclier très effectif contre l'inflation à long terme.

Remarque : Je ne suis pas conseiller financier, vous êtes responsable d'effectuer vos propres recherches et vous êtes définitivement responsable de vos décisions financières. Je n'ai touché d'argent de personne pour la rédaction de cet article. Article écrit en légère collaboration avec ChatGPT sous le contrôle d'un humain responsable.