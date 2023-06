L’intelligence artificielle achève l’effondrement de notre civilisation qui ne survit provisoirement que sur l’argent et le délire

Qu’il est surprenant d’avoir collectivement oublié en Occident qu’être, agir et échanger sont les trois pieds de l’harmonie d’une civilisation ! La réflexion, l’action et la communication se nourrissent mutuellement et faiblissent toutes ensemble chaque fois que l’une décline.

Faut-il rappeler que la réflexion apporte la décision à l’action et l’expression à l’échange ? Que l’action apporte l’expérience à la réflexion et la tolérance à l’échange ; et que l’échange apporte l’efficacité à l’action et la connaissance à la réflexion.

Chacun peut constater que lorsque l’action manque, les phraseurs apparaissent. Quand l’échange faiblit, ce sont les activistes qui surgissent, et si c’est la réflexion qui est en panne, les moutons se mettent à suivre n’importe qui.

Il est heureusement plus rare que deux pieds soient simultanément malades. La réflexion déconnectée de tout échange et de toute action, et l’action (je devrais dire le mouvement) sans réflexion et sans échange, sont les deux formes d’autisme pendant que l’échange qui n’est plus nourri ni filtré par l’action et la réflexion, se transforme automatiquement en délire.

Depuis trois quarts de siècle notre fausse élite a sous-traité l’action à la monnaie dont le lien à l’homme a été supprimé puis oublié, et dont l’origine de la force n’est même plus comprise. La classe politique, dans son ensemble, ne fait plus que de la communication, ce qui la rend aussi ridicule que distante de son peuple. Elle ne s’intéresse plus qu’à l’image qu’elle donne d’elle-même et encombre, pour ce faire, tous les médias qui s’en repaissent. Facebook est allé chercher le préfixe grec Meta pour s’en habiller et proposer une vie virtuelle réduite à la communication et résolvant tous les problèmes non résolus dans la vraie vie. Tous réduisent la vie à la communication.

Mais il restait encore la réflexion qui permettait de sourire de la vacuité politique tout en regrettant les conséquences à venir du « quoi qu’il en coûte » de la gestion des peurs pandémique, climatique, guerrière, aquatique ou autres à venir.

Dans un premier temps la réflexion a été combattue en étant systématiquement taxée de complotiste, voire de négationniste, dès qu’elle se permettait effrontément de poser des questions quand l’un quelconque des ministères de la vérité avait parlé.

Mais ce n’était pas suffisant et les prétendus complotistes croissaient et prospéraient en tous domaines. Alors on a eu l’idée lumineuse de créer l’intelligence artificielle permettant à la monnaie qui a déjà remplacé l’action, de remplacer la réflexion devenue dangereuse.

Il faut en effet bien voir que l’intelligence artificielle n’est en aucun cas une réflexion et donc n’a rien à voir avec l’intelligence. Ce n’est, par le biais des algorithmes, que la communication ultra rapide d’intelligences humaines inconnues aux motivations toutes aussi inconnues. Les tests actuels font croire, et à la gratuité, et à la pondération des messages communiqués. Mais la vitesse coûte très cher (voir le coût énergétique et monétaire des moteurs de recherche) et il faudra très vite « rentabiliser » les énormes dépenses marketing destinées à convaincre de la rapidité, de la gratuité et de la cohérence impartiale de ce prétendu nouveau produit.

La réalité est que les tenants de l’intelligence artificielle pensent que l’argent facile va pouvoir remplacer la réflexion comme il a déjà remplacé l’action. Ils ne réalisent pas que l’argent n’est plus une réserve de valeur, qu’il coule à flots en laissant au futur le soin de lui donner sa force qu’ils escomptent tous sur la mythique création de richesse. Ils sont aveuglés par le fait qu’ils y ont tous un accès facile. Ils ne réalisent pas non plus qu’en sous-traitant la réflexion à l’argent comme ils lui ont déjà sous-traité l’action, leur communication n’est plus que du délire que ni la réflexion ni l’action ne corrigent plus. Accès facile à l’argent et monde du délire sont en effet les points communs à tous les Laurent Ruquier, Sandrine Rousseau, Laurent Alexandre, Bernard Henry-Levy ou autres Emmanuel Macron, tous ces communicants qui ne sont qu’une même fausse réalité que les médias ont vendue au peuple sous des formes apparemment différentes car chacun à son propre délire dans lequel il croit s’épanouir..

Le peuple a-t-il encore la force de réagir ? Ou est-il lui aussi entraîné par l’argent vers le délire ? L’avenir va nous répondre. La seule chose certaine est que la réaction arrivera, maîtrisée ou subie.