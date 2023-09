L’intelligence artificielle d’Amazon, un champignon toxique...

Que le lecteur indifférent à la chose mycophage, plutôt piéton des villes que vadrouilleur des champs et forêts, se rassure tout de suite. Cet article n'est en rien un cours de mycologie, mais plutôt un encouragement à la prudence avant d'accorder sa confiance, à tort, aux IA mal informées. Des robots capables de faire la confusion entre un rosé des prés comestible et une amanite blanche qui peut s'avérer mortelle, devient un danger pour celui qui prend facilement tout ce qu'il lit ou visionne pour argent comptant. Même attitude réservée qui devrait s'imposer avec une chaîne de télévision publique qui dans son 13 heures avait confondu une gyromitre avec une morille. Pour ensuite rectifier et s'excuser de son erreur au journal de 20 heures, avec en prime la confusion rougissante d'une amanite tue-mouche, d'Anne-Sophie Lapix. Pour sa décharge, France 2 avait prévenu très vite de sa bévue sur les réseaux sociaux.

"Rectificatif. Le champignon vu dans un reportage diffusé dans le 13h de France 2 jeudi n’est pas une morille, mais une gyromitre. Il est toxique, mortel, interdit à la vente en France. Surtout ne le consommez pas, cru comme cuit. France 2 présente ses excuses pour cette erreur."

Autres observations éberluées, comment un cueilleur inexpérimenté peut-il avaler un champignon sans avoir vérifié auparavant qu'il n'est pas un dangereux toxique. L'inconscience ou l'ignorance peuvent tuer. Dans le doute, on s'abstient plutôt que de mettre sa santé en danger. Pour info, "250 cas d’intoxication aux champignons ont été recensés depuis le 1er août, soit deux fois plus que pour le même mois de 2022". Malgré l'inflation qui encourage la recherche personnelle plus économique, plutôt que l'achat onéreux de quelques cèpes dans le magasin du coin. Des précautions s'imposent ! Contrairement au cochon, tout n'est pas bon dans le vaste choix d'espèces de champignons des bois ou des prés. Alors, pour que votre dégustation de carpophores ne se termine pas dans la douleur ou pire encore aux urgences d'un centre antipoison, l'usage d'un livre d'un bon mycologiste en chair et en os, sera plus recommandé qu'une application ou des ouvrages réalisés par un robot qui n'a jamais mis un pied dans une forêt. L'apprentissage avec une personne d'expérience est toujours recommandé pour faire ses premiers pas de mycophile.

Le quotidien britannique le Guardian, après enquête sur "certains guides de champignons commercialisés par Amazon", est arrivé à la conclusion que plusieurs livres "ont été entièrement rédigés par des intelligences artificielles. Et contiennent des imprécisions, voire des erreurs dont les conséquences peuvent être funestes".

Face à la loi, lorsqu'on laisse penser au lecteur qu'un livre a été écrit par un véritable spécialiste des champignons et que ce n'est pas le cas, cela ressemble bien à de la fraude, non ? Voire de la mise en danger de la vie d'autrui !

"En 2022, sur les 1 923 intoxications recensés par les centres antipoison, 30 personnes avaient utilisé des applications de reconnaissance sur smartphone, précise l’Anses. Qui recommande de ne pas consommer de champignons identifiés au moyen de telles applications, en raison du risque élevé d’erreur."

L'utilisation de l'intelligence artificielle, qui devient pour de grands groupes comme Amazon un marché de plus en plus très juteux, devrait au minimum être une activité mieux surveillée et sévèrement sanctionnée en cas de fraude caractérisée ou de tromperie par négligence ou incompétence.

Heureusement...

"Amazon a déclaré qu'il examinait les livres portés à son attention par le Guardian. Un porte-parole d'Amazon a déclaré : « Nous prenons des questions comme celle-ci au sérieux et nous nous engageons à offrir une expérience d'achat et de lecture sûre. Nous étudions cela."

Mieux vaut tard que jamais...

En attendant avec une confiance incertaine une mise à niveau nécessaire des œuvres champignonneuses des IA, mieux vaut s'en tenir à la lecture de livres sûrs avant de se lancer dans la pénombre des forêts à la recherche de champignons qui seront un véritable trésor pour les papilles gustatives. N'oubliez pas d'emporter une boussole et le couteau de Rambo, ainsi que l'indispensable panier en osier (surtout pas de sachet plastique) pour transporter vos récoltes miraculeuses... Sinon, si vous renoncez face à la complexité et la peur de vous tromper, il vous reste la possibilité rassurante de consommer des champignons en boites de conserve ou séchés en bocaux.

L'illustration de l'article représente un superbe champignon mortel surnommé "l'ange de la mort" de son vrai nom l'amanite vireuse (amanita virosa).