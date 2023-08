L’invasion des acronymes...

Bien sûr, nous assistons à une véritable invasion de la langue anglaise sur internet : les publicitaires ont constamment recours à des termes venus d'outre-Manche...

"French days, it-shoes, slingback, fashion news, sense of seduction, battle de look, sun is back, c'est le moment de shopper..." j'en passe et des meilleures...

Une mode stupide à laquelle les gens se conforment...

Notre chef de l'état lui-même, Emmanuel Macron a volontiers recours à des termes anglais.

Une de mes amies me transmet régulièrement ses "news"... et je corrige en utilisant le terme français "nouvelles".

Il est vrai qu'internet nous influence et nous façonne mais nous ne devrions pas céder à cet endoctrinement par la langue.

Et voici que les sigles et les acronymes fleurissent aussi partout ! PIB produit intérieur brut, IVG, interruption volontaire de grossesse, OGM, organisme génétiquement modifié, SDF, sans domicile fixe, CIO, HLM... et encore le FMI... les ZUP, les ZEP... le VTT.

De plus en plus, on s'exprime par sigles, par acronymes... et on a tendance ainsi à perdre la substance de la langue, le goût des mots....

La région PACA au lieu de la Provence ! nous dit Alain Finkielkraut et on perd ainsi toute la poésie du mot !

Ces sigles sont parfois incompréhensibles : il y a les ZUP, les TOC, les TCA, le PAP... le GIEC... de quoi se perdre dans un dédale de lettres... Et connaissez-vous les ZFE ? C'est tout nouveau, ça vient de sortir !

Et bien sûr, l'IA... et Chat GPT... les GAFAM.

Un langage abscons qui a tendance à devenir invasif.

Dans le domaine politique, les acronymes se répandent aussi : du RN au PC en passant par les LR, le PS, EELV et la NUPES, et LIOT...

Ces abréviations sont agaçantes : il nous faut retrouver le plaisir de dire et de savourer les mots...

La tentation du SMS s'immisce partout : la région PACA, non ! La Provence, oui, un mot ancien, un mot latin "provincia" rempli d'histoire, aux sonorités chantantes, comme l'est l'accent du sud...

Il nous faut résister à cette invasion d'acronymes alors qu'ils se répandent de plus en plus.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2021/10/l-invasion-des-acronymes.html

Source :

https://www.lepoint.fr/societe/zfe-oqtf-ptz-comment-les-acronymes-abiment-le-monde-17-07-2023-2528598_23.php