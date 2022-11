« L’Iran fait la course au nucléaire »

Dans un récent rapport, l’AIEA affirme que l’Iran est engagé dans une course contre la montre pour augmenter l’enrichissement de l’uranium. L’installation de Natanz utilise des centrifugeuses sophistiquées, ce qui a été et continue d’être un casse-tête insurmontable pour l’AIEA dans la surveillance du programme nucléaire iranien.

Ce rapport dangereux comporte plusieurs sous-textes et dimensions qui ne peuvent être ignorés. Il s’agit avant tout des intentions du régime iranien et de son degré de sincérité et de sérieux dans les négociations, qui ont fait perdre beaucoup de temps et fourni au régime un « délai » qui lui a permis de faire de nouveaux progrès sur le taux d’enrichissement, d’une part, et d’utiliser ces développements pour faire pression sur les négociateurs occidentaux et obtenir de nouveaux avantages, d’autre part.

Il ne s’agit pas d’une analyse. Mais c’est ce que dit le rapport de l’AIEA, qui note que l’Iran a profité de la période de blocage des négociations pour importer des équipements d’enrichissement de l’uranium plus avancés, dont l’utilisation est interdite par l’accord nucléaire.

Ce qui se passe maintenant, c’est que les négociations sont au point mort ; elles sont reportées, au moins jusqu’après les élections de mi-mandat au Congrès et l’issue de la guerre en Ukraine.

L’Iran a eu plus de temps et continuera à faire des progrès, en augmentant le taux d’enrichissement et en se rapprochant des 90 % nécessaires à la fabrication d’armes nucléaires et en accumulant de plus en plus d’uranium enrichi dans des installations secrètes. On est loin des estimations des services de renseignement israéliens, auxquelles on peut faire largement confiance.

Je ne les répéterai pas ici de peur que quelqu’un dise que cela fait partie de la « propagande israélienne » ou autre, mais plusieurs déclarations officielles des États-Unis confirment que l’Iran est à quelques semaines de se doter d’une arme nucléaire. Voici le texte des déclarations faites par Robert Malley, l’envoyé spécial des États-Unis en Iran, à la mi-août.

Il s’agit, soit dit en passant, d’un diplomate professionnel souvent accusé d’être flexible et condescendant envers les Iraniens. Dans ce document, il a souligné que Téhéran n’était qu’à quelques semaines de disposer de suffisamment de matériel pour fabriquer une bombe nucléaire et a exprimé l’espoir qu’un accord puisse être conclu le plus rapidement possible.

Avant cette déclaration dangereuse, le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait déclaré en avril que la capacité de l’Iran à obtenir une arme nucléaire était passée d’un an à quelques semaines ou moins. Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken l’a également confirmé lors d’une audience à la Chambre des représentants des États-Unis le même mois.

Il a également souligné que le temps nécessaire à l’Iran pour acquérir les matériaux nécessaires à la construction d’un arsenal nucléaire s’est « réduit à quelques semaines ».

On pourrait dire que ces évaluations circulent depuis des années ; elles visent en grande partie à augmenter la pression sur l’Iran et à mobiliser la communauté internationale contre lui pour le forcer à faire des concessions. La question de l’objectivité de la recherche implique probablement un certain degré de vérité.

Mais elle n’englobe en aucun cas toutes les vérités, et je pense personnellement qu’il est analytiquement dans le sens anti-iranien et non dans leur intérêt de rendre ces évaluations dépassées et de les répéter il y a plusieurs années.

Si seulement 25 % de ces évaluations sont basées sur nos faits, alors nous avons affaire à la vraie réalité nucléaire depuis longtemps et nous n’attendons pas de nouvelles attentes. Je pense que l’Iran est tout à fait capable d’avoir la capacité nucléaire de fabriquer une « bombe » ; cela se résume à une décision politique maintenant, ni plus ni moins, s’il ne l’a pas déjà.

J’en veux pour preuve les progrès réalisés dans le secteur de l’armement de l’Iran ces dernières années, notamment en ce qui concerne les missiles de croisière et ce que le régime iranien appelle les « villes de missiles », bien que mon propos ne porte pas sur ce développement en soi, mais sur ses implications et ses conséquences.

Cela reflète un désir croissant d’accélérer le développement des capacités d’armement de l’Iran. Lorsqu’il s’agit de développement dans des domaines militaires spécifiques, le secteur nucléaire, où Téhéran a déjà accumulé une grande expertise, sera l’arène immédiate pour gérer le rythme du développement.

Il existe d’autres leviers stratégiques qui pourraient accélérer le rythme des progrès nucléaires. Au premier rang de ceux-ci, il y a bien sûr les variables associées à la crise ukrainienne et le fait que l’idée d’une attaque iranienne contre les États-Unis est dans l’impasse, ainsi que la difficulté de rationaliser l’idée de geler les capacités d’enrichissement de l’uranium au niveau officiellement annoncé, 70 % surtout parmi les dirigeants iraniens, qui ont l’habitude de manœuvrer, de tergiverser et de mentir, entre autres.

Tout cela constitue une sorte de « piété politique », qui est l’un des principaux piliers philosophiques sur lesquels repose la théorie des « gardiens de la loi ».

La question se pose de savoir en quoi les manifestations populaires iraniennes actuelles sont liées à la question de l’acquisition d’armes nucléaires, en particulier le rapport de l’AIEA qui indique que Téhéran veut faire plus de progrès que prévu après avoir installé un nouvel ensemble de centrifugeuses avancées et a déjà commencé à travailler. Cette situation est extrêmement dangereuse.

Il y a une différence significative entre le taux d’enrichissement spécifié dans l’accord nucléaire (maximum 3,5 %) et l’enquêteur actuel. On ne le sait pas avec certitude. Mais il y a des raisons de penser que le taux d’enrichissement atteint avant la signature de l’accord nucléaire de 2015 et les stocks permettront à l’Iran de fabriquer une bombe nucléaire en deux ou trois mois au maximum.

L’accord a été prolongé d’au moins un an pendant cette période. Les manifestations risquent de renforcer encore la détermination du régime iranien à combler l’écart avec les armes nucléaires s’il ne les possède pas en réalité. Car Téhéran est très en colère, affirmant que l’Occident fomente les protestations.

Il tente d’arrêter la pression sur le régime et d’amener les grandes puissances à considérer les conséquences de la possession d’armes nucléaires comme faisant partie du calcul de la stabilité interne de l’Iran, comme dans le cas du Pakistan.

Ce qui est troublant dans ces développements, c’est que certains dans notre région minimisent la gravité des armes nucléaires de l’Iran, arguant que la crise en Ukraine s’est avérée être une dissuasion défensive. D’un point de vue conceptuel, c’est correct.

Mais cela n’annule pas le danger que représentent les armes nucléaires entre les mains d’un régime qui poursuit un projet expansionniste, comme dans le cas de l’Iran. Il est difficile d’arrêter l’élan de ce régime et de l’empêcher de s’étendre et de déployer des formations armées, car il dispose d’armes que certains qualifieraient de défensives.