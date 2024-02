L’Mimi Onfray, un philosophe en coquille d’oeuf

« Je suis allé dans les territoires occupés, en Israël, et j'ai vu ces jérémiades permanentes des palestiniens qui disent : On a rien, on ne peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre, jouer du violon, on est miséreux ».[i] C’est dit sur CNews le 18/02. Quel humaniste ! C’est certain, la préoccupation première pour les gamines de Gaza est de pratiquer le violon, en interprétant, symphonie sous les bombes… Dire une telle horreur devrait disqualifier ce bozo, il n’en sera rien. Il fait comme le BHL, il va sur les points chauds de la planète faire voir sa binette de prof de philo de lycée pro et nous revient, cheveux au vent, le verbe haut : il nous sort ses phrases, dignes d’un buveur pet sec de p’tit blanc sec dès six heures du mat. Question pleurniche pourtant il est champion l’Mimi, il se dit être ostracisé par les médias. Cependant, à chaque parution d’un de ses ième bouquins, car il écrivasse des tomes le bougre-auteur, on le voit partout sortir ses grasses vérités en gros sabots de boa.

Il défend la police :

Pourtant, il se veut être comme un philosophe nietzschéen, un peu révolutionnaire et voila t’y pas qu’il se met à défendre la police au motif que ce serait un corps obéissant, composé d’individus qui ne pensent pas et exécutent. A Nuremberg, les dignitaires du moustachu en firent autant pour se défendre, bref… Sur une vidéo, [[ii] on lui pose la question : « admettez-vous l’existence de violences policières ? ». Sa réponse : « non-non, je ne crois pas qu’il y a de violences policières, la police dispose du monopole de la violence légale, ya un moment, il faut savoir que la police est aux ordres […] la police, c'est un instrument, etc. » D’accord, un « instrument » qui cogne, insulte, mutile sans état d’âme, ce ne sont pas des violences policières, juste des ordres bien suivis. En te suivant l’amer Michel, les brigades de la mort au Brésil peuvent être absoutes aussi pour cause d’instrumentalisation ; ça vole bas du front du côté de ton site qui porte si mal son nom : Front Populaire, rip Léon Blum.

Le Covid :

« Là, on est dans une urgence, alors on bricole. On se dit bon, covid19, c’est qu’il y en a eu 18 précédemment ».[iii] Au lieu de balancer des âneries, cher philosophe de plateau et de micro, informe-toi : covid19 veut dire : « Co » pour « corona », « vi » pour « virus » et « d » pour « disease » (maladie en anglais). Le « 19 » renvoie à 2019, année d’apparition du virus. Après cette bourde : « On ne croit plus les médecins, on ne croit plus la science. (...) Je crois que la Terre est ronde, qu'elle tourne autour du soleil et qu'il y a des vérités scientifiques. Et comme l'expertise a disparu, tout le monde se trouve expert et tout le monde se met à dire des choses extravagantes : le vaccin, non seulement ne soigne pas, mais en plus, il tue. (...)[iv] Et oui, à cette époque des lumières éteintes, on était taxé de complotiste et voué au bucher médiatique lorsqu’on osait émettre le moindre doute. Les gardiens de la doxa, dont Onfray faisait partie, ne pouvaient admettre qu’il y eut une autre explication, qui d’ailleurs en prenant de la distance dans le temps s’avère de plus en plus vraie. Pourtant, des sommités telles le professeur Montagnier prix Nobel, le professeur Raoult, le professeur Henri Joyeux, la généticienne Alexandra Henrion Caude, le professeur Perrone, Toubiana, Fourtillan, et bien d’autres pourtant en minorité et fortement décriés, insultés par leurs « collègues » qui eux avaient l’air de travailler pour les labos et d’assurer l’après vente sur les plateaux TV. L’Onfray, lui, du haut de sa supériorité, nous faisait comprendre que ceux qui ne voulaient pas suivre la pensée dominante, n’était qu’une bande d’ignares incultes et manipulés. C’est court de vue pour un philosophe, ne trouvez pas ?

Onfray, l’écho du CRIF : 30/07/2022 dans le « Journal du Dimanche »,[v] Onfray, a fustigé le rôle de certains insoumis et communistes dans la résurgence de l’antisémitisme en France, il a estimé qu'une partie de la gauche « paraît son antisémitisme d'un antisionisme ». Ce même mois de juillet, une quarantaine de députés de gauche, en majorité communistes, avait signé une proposition de résolution condamnant le « régime d'apartheid institutionnalisé » par Israël contre les Palestiniens, s'attirant dans la foulée une condamnation du CRIF qui a parlé « d'antisémitisme » sous couvert « d'antisionisme ». Il sait d’où le vent souffle et sait chanter la voix de son maitre pour complaire et rester adoubé. Un philosophe en papier mâché !

Sa dent contre Mélenchon : là, ça respire la petite haine bien recuite, car il ne manque jamais une occase de partir à la chasse au Méluche. Sur Europe1[vi] au micro de Sonia Mabrouk, (sionnista de 1ʳᵉ bourre) le philosophe a estimé que Jean-Luc Mélenchon ne représentait pas l'extrême, mais la gauche radicale. Et, selon lui, cette gauche radicale se distingue par « son antisémitisme et son islamophilie ». Tient, on revient au même refrain cité au-dessus, c’est une marotte de vouloir toute cette « gôche » antisémite ou serait-il en mission ? Mélenchon est depuis longtemps dans le collimateur des associations supposées représentées la communauté juive de France, mais sont surtout les porte-paroles du gouvernement israélien d’extrême droite. Toujours sur Europe1, il y va de sa pleurniche victimaire « La gauche a tous les droits et la droite n'en a aucun »,[vii] pour un mec étiqueté de gauche, il est pas mal droitisé l’amer Michel. Allez un dernier pour la route ! « Mélenchon veut être le calife à la place du calife, mais il a 30 ans de retard »,[viii] est-ce le coup de sabot de l’âne ?

Onfray, fait partie du club des philosophes en cour et des penseurs en rond à idées courbes : en tête de gondole (et qu’est-ce qu’on se marre) Lévy Bernard-Henri - Ferry Luc, celui qui voulait tirer au pistolet sur les gilets jaunes - Finkielkraut Alain, « mais taisez-vous ! » - Raphaël EinthovenHaut du formulaire, Monsieur Carla Bruni et pour fermer le quintette, Onfray Michel, le philosophe de gauche qui tire à droite. À eux cinq, ils ont dû publier de quoi remplir la bibliothèque nationale, avec toujours comme ligne conductrice : des théories enfumeuses d’un vide sidéral, dont la pensée fait banquette.

Bravo, messieurs, vous avez créé l’art de vous faire entendre sur tous les plateaux pour en faire un fromage…