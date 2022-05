L’obésité progresse encore...

@Ouam (Paria statutaire non vacciné)

J’oubliais !

Meme Lidl, et Aldi (etc...) seront pour ces gens des magasins ou la malbouffe sera un luxe... deja ils n’achetent plus des produits pour se laver, raser, serviettes périodiques etc.....

On dis merci Macron et sa politique de tout aux supers riches (B Arnaud, fin de l’ISF, mise en place de la flat tax) et « en meme temps » la reduction de 5€ d’apls, de l’assurance chomage etc... aux plus précaires et en meme temps une immigration galopante incontrolée pour empécher toutes revendications salariales, car un uber ou un migrant sans papiers sera toujours bien plus corvéable sans merci...



Lorsque meme la CGT appelle à voter MEDEF au deuxieme tour des présidentielles, les carrottes sonts cuites

Et en ce moment c’est au tour de Mélenchon qui subis de la part de cette oligarchie meRdiatique détenue par les grands possédants cad des médias (et tout le reste) le meme ostracisme concernant les legislatives... qu’a subi le RN aux présidentielles

Et vous voulez savoir, la meillure c’est que cela va fonctionner aussi bien que le fachisme et les bottes à clous avec lepen aux présidentielles.



Et donc vous ferez barrage cette fois au bolchévisme redoutable, aux chars russes qui viendrons si vous ne votez pas LREM ou son nouveau nom commercial envahir Paris avec Poutine et le drapeau Russe descendant les Champs Elysées..

Sisi je vous assure