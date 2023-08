L’Occident a joué à la roulette russe en Ukraine… Et a perdu

Les nations composant l'OTAN ont imprudemment déclaré leurs objectifs de guerre : la défaite militaire totale de la Russie, l'OTAN a ainsi signé son arrêt de mort et avec elle les principales nations occidentales qui ont eu l'arrogance de proclamer leur engagement total jusqu'à la défaite militaire de la Russie.

Jusqu'à présent, nous n'avions pas mesuré les implications dévastatrices des déclarations des nations occidentales et de l'OTAN mais l'échec monumental de la contre-offensive ukrainienne remet au premier plan les déclarations occidentales et nous constatons que l'Occident et l'OTAN ont réussi à transformer l'opération spéciale russe en Ukraine en une guerre existentielle pour l'OTAN et les nations occidentales.

En s'engageant résolument pour la défaite totale militaire et économique de la Russie l'Occident s'est placé lui-même dans un piège mortel, dès lors la défaite de l'Ukraine ne peut pas être envisageable pour l'Occident car cela signifierait la défaite militaire et politique des 40 nations de l'OTAN coalisées contre la Russie.

L'Occident ne peut plus sauver la face puisqu'elle a signifié au monde entier son engagement total pour la défaite de la Russie. Elle ne peut plus reculer !

Il faut se souvenir que pendant la guerre froide l'URSS soutenait militairement la Corée et le Vietnam et les USA ont armé les moudjahidines afghans contre l'URSS mais ces nations non jamais revendiqué être partie prenante dans ces conflits, ce qui permettait à la diplomatie de suivre son cours et ces nations ne perdaient pas la face en cas de défaite de ceux qu'elles soutenaient clandestinement et il n'y avait aucun motif ni désir d'escalade militaire.

Mais aujourd'hui, à l'image d'un Borell qui s'est vanté que l'Europe est un jardin luxuriant entouré par la jungle, les Occidentaux se sont imprudemment engagés à soutenir l'Ukraine jusqu'à la défaite militaire totale de la Russie car ils ont pris leurs désirs pour la réalité et ont cru à leur propre propagande et à leurs propres mensonges. Ils ont réussi à se persuader que la Russie est un État délabré en plein marasme économique et que la guerre civile pour le pouvoir est à l'ordre du jour, que Poutine est mourant, rongé par 13 cancers différents tous au stade ultime, ils se sont persuadés que l'armée russe n'a que quelques chars de la guerre de 39-45 et que ses soldats se battent à coups de pelles.

L'Occident est tellement pétri dans son complexe de supériorité face à la Russie et au reste du monde qu'il en affiche une arrogance insolente et décomplexée.

Cette arrogance assumée des nations riches envers les gueux du monde risque bien d’être fatal à l'Occident, à commencer par l'OTAN et l'Union européenne, les déclarations irréfléchies de l'Occident ne permettant aucune autre possibilité que la défaite totale de la Russie, la défaite totale de l'Occident ou la troisième guerre mondiale.

Les nations occidentales se sont vantées de tout mettre en œuvre pour la défaite totale de la Russie et maintenant il ne leur est plus possible de reculer sans perdre mortellement la face aux yeux du monde entier ! Ou l'Occident capitule en rase campagne avec comme conséquence la perte totale de crédibilité et le démembrement, l'OTAN ou l'Occident s'engage encore davantage dans l'escalade menant à la guerre mondiale et nucléaire.

L'objectif de guerre de l'Occident, la défaite totale de la Russie, ne peut être atteint sans une guerre totale de l'OTAN contre la Russie puisque le proxy ukrainien est au bout du rouleau depuis longtemps ! Les donneurs d'ordres occidentaux ont beau envoyer leurs meilleures troupes jour après jour, plusieurs fois par jour, s’empaler sur les défenses russes, on ne peut que constater qu'au bout de deux mois de combats depuis le 4 juin, les Ukrainiens n'ont toujours pas pris les premières lignes de défense russe, les lignes les moins solides, malgré la perte irrémédiable de plus de 40 000 hommes et du tiers de l'armement occidental moderne et prétendument invincible qui devait balayer les Russes jusqu'au fin fond de l'Oural.

L'échec total de la contre-offensive ukrainienne est confirmé par le changement de ton des médias américains : ils ont remplacé le mode des déclarations triomphales par des suppliques désespérées selon lesquelles tout ne peut pas être perdu après tout. Dans le Guardian, Julian Borger admet que « les espoirs d'une percée rapide se sont avérés trop optimistes face à des défenses bien ancrées ».

Le proxy ukrainien est consciencieusement vidé de ses forces vives pour tenter désespérément de faire basculer la fin prévisible du scénario en cours, le nombre de soldats ukrainiens morts pendant la guerre est l'un des secrets les mieux gardés du conflit. Le nombre est connu par les gouvernements ukrainien et américain, mais n'a pas été révélé au public. Mais en utilisant les données publiées par le Wall Street Journal ainsi que les commentaires et déclarations des généraux de l'OTAN et des spécialistes de plateaux télévisés, il est possible de tirer certaines conclusions.

----Le quotidien new-yorkais soutient que plus de 50 000 Ukrainiens ont été amputés depuis 18 mois, suivant les données par la société Allemande Ottobock, le plus grand fabricant de prothèses au monde. Pour se faire une idée de l'énormité de ce chiffre, il faut le comparer aux 52 000 amputés français au cours de la Première Guerre mondiale.

---- Les généraux de plateaux télévisés, relayant les affirmations des généraux de l'OTAN, affirment que l'Ukraine possède encore 300 000 hommes prêts au combat.

Or l'Ukraine alignait plus de 800 000 hommes au début du conflit et à procédé à de nombreuses campagnes de mobilisation depuis mars 2022, on peut en déduire que l'Ukraine a sacrifié à son dieu tutélaire de Washington plus de 500 000 hommes, morts et blessés graves confondus.

Tout cela parce que l'Occident s'est fixé la défaite totale de la Russie comme ligne d'horizon alors que fin mars début avril 2022, la Russie et l'Ukraine étaient sur le point de signer un traité de paix qui n'amputait pas l'Ukraine des oblasts du Donbass.

L'Occident a sacrifié l'Ukraine qui n'a pratiquement plus de ressources humaines à immoler, les hommes de plus de 55 ans faisant de très mauvais fantassins.

L'Occident ne peut donc pas gagner militairement cette guerre, voulue par elle, sans engager ses propres troupes, et cela, sans tenir compte du fait que les munitions et armes occidentales se font rares, l'Occident s'est débarrassé de ses capacités productives depuis longtemps alors que les usines d’armement russes tournent en 2X8 au fin fond de l'Oural.

Le rêve de la défaite militaire totale de la Russie se transforme en cauchemar pour l'Occident.

Dans l'état actuel des rapports de forces, l'OTAN est dans l'incapacité matérielle de lancer ses troupes contre la Russie, le sommet de Vilnius en a été la démonstration, et il a été acté que l'Ukraine était incapable de la moindre victoire ponctuelle contre la Russie malgré les pertes humaines irremplaçables et les quantités phénoménales de munitions et de matériels militaire livrés à l'Ukraine.

L'Occident a joué à la roulette russe et l'Occident à d'ores et déjà perdue, mais les nations occidentales vont-elles le reconnaître ? Vont-elles accepter de perdre la face ? Ou bien vont-elles se lancer dans une aventure suicidaire pour toute la planète ?

Quels que soient les développements à venir, L'Occident a déjà perdu et le coup d'État au Niger n'en est qu'une péripétie.

En déclarant de fait la guerre totale à la Russie récalcitrante, l'Occident a fait la démonstration au reste du monde de son intention de continuer à gouverner la planète selon leurs critères, de dicter leurs quatre volontés au reste de la planète comme au temps de la politique de la canonnière.

L'Occident a ainsi fait la démonstration à l'ensemble de la planète que les autres pays ne sont considérés que comme des arrière-cours sources de matières premières à qui l'Occident peut à tout moment faire la guerre, bloquer leurs avoirs monétaires, et finalement les détruire sous n'importe quel prétexte !

La Libye, l'Irak, la Syrie, la Yougoslavie et d'autres sont là pour le prouver.

Ces preuves ont été fournies par les nations occidentales trop souvent déjà, mais elles ont involontairement ouvert une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité en annonçant leurs objectifs de guerre contre la Russie. L'Occident est tombé sur un os trop gros à ronger.

La défaite politique et militaire de l'Occident est déjà actée par l'accélération de la réorganisation géopolitique du monde autour de la Russie et de la Chine et du renforcement des BRICS. Des dizaines de pays se pressent aux portes des BRICS, car l'Occident s'est fait arracher son fouet d'esclavagiste par la Russie qui résiste victorieusement à l'Occident méprisant et arrogant.