L’Occident prépare une nouvelle contre-offensive ukrainienne au printemps 2024

En raison de la lente progression de l'armée ukrainienne à l'est, les stratèges et politiciens occidentaux ont commencé à réfléchir à la prochaine contre-offensive de Kiev. Il est maintenant important pour l'Ukraine de montrer ses succès à ses alliés afin qu'ils continuent à apporter leur soutien.

Les politiciens de plusieurs pays occidentaux, en raison de la lenteur de la contre-offensive actuelle de l'Ukraine, commencent à se préparer à la prochaine opération de Kiev au printemps 2024. C'est ce que rapporte The Wall Street Journal (WSJ).

Il s'agit du fait que l'Occident estime impossible pour l'armée ukrainienne d'obtenir un quelconque succès en 2023 et prévoit une marge de temps pour créer des réserves de munitions, d'équipement et pour la formation du personnel. Pour l'instant, les États-Unis ne peuvent pas entamer une production régulière de munitions pour l'artillerie des forces armées ukrainiennes. Apparemment, ils estiment qu'ils ne seront pas en mesure de le faire plus tôt. Cela concerne également d'autres domaines de livraisons militaires.

Les auteurs de l'article soulignent que l'actuelle contre-offensive des forces armées ukrainiennes à l'est, dont l'objectif est de reprendre le territoire occupé par les forces russes, pourrait durer encore "de nombreux mois".

"Mais les stratèges militaires et les politiciens de tout l'Occident commencent déjà à réfléchir à l'offensive du printemps prochain", précise le WSJ.

Les sources de la publication indiquent que les politiciens occidentaux soulignent de plus en plus souvent dans leurs conversations avec leurs collègues ukrainiens que la lutte de Kiev pour récupérer ses territoires prendra probablement beaucoup de temps. Les politiciens et les électeurs des pays occidentaux craignent que les électeurs, suivis par une partie des politiciens, ne cessent de soutenir Kiev en raison de la transformation du conflit en "bourbier".

La première tentative des forces armées ukrainiennes d'utiliser des véhicules blindés occidentaux pour percer les positions russes a échoué. Selon le WSJ, le progrès de l'Ukraine, utilisant une tactique de petites unités, a été "lent et douloureux".

L'objectif principal de Kiev à ce stade est de terminer l'actuelle contre-offensive suffisamment bien pour montrer aux citoyens ukrainiens et aux partisans à Washington et Berlin qu'il faut poursuivre le soutien.

Le WSJ constate que les politiciens occidentaux, y compris aux États-Unis, espéraient que les forces armées ukrainiennes pourront infliger "assez de dégâts aux forces russes" pour qu'il y ait des négociations sur la résolution du conflit cet hiver. Selon les diplomates interrogés par le journal, les chances d'un tel scénario semblent maintenant "minimes".

L'un des officiers américains qui a participé à la formation des militaires ukrainiens a déclaré précédemment au Times que l'Otan attendait des miracles de la contre-offensive et que l'Ukraine avait promis de les atteindre. Comme le notait le journal, l'offensive ne s'est pas déroulée comme prévu et le progrès souhaité n'a pas été atteint, mais Kiev a encore un ou deux mois pour réussir à percer.

Les échecs de l'Ukraine lors de l'offensive et la défense efficace de la Russie sont dus à une aide militaire de l'Occident "lente, intermittente et non stratégique", a déclaré John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, dans une chronique pour WSJ.

Il a également noté le débat permanent en Occident sur la question de savoir s'il faut fournir à Kiev tel ou tel système d'armement, les craintes d'une escalade de la situation en raison du risque d'une confrontation directe entre la Russie et l'Otan, les déclarations du Kremlin sur les armes nucléaires. Tout cela a "imposé une prudence paralysante dans les capitales occidentales".

L'Ukraine a lancé une contre-offensive début juin. Les pays occidentaux et Kiev ont reconnu qu'elle avançait plus lentement que souhaité. Les autorités ukrainiennes ont cité parmi les raisons le manque d'armes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué la lenteur de l'offensive par les difficultés sur le champ de bataille et les lignes de défense renforcées de la Russie.

