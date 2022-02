L’odieuse indifférence...

Rosemar

Le modernisme, la consommation, le travail … nous poussent à prendre beaucoup de raccourcis, avec internet par exemple, faire ses courses, écrire des mails … Il est important d’essayer quand on le peut de se réinventer, aller à des spectacles par exemple, regardons autour de nous, même à travers les masques on parvient à distinguer des sourires et on ne sent pas d’agressions. On ne sait plus découvrir les autres car on n’en pas le temps, on fait l’économie de la rencontre et on s’entredévore. Un usager d’Agoravox dit que nous sommes des animaux, il n’a probablement pas tort, l’animal va à l’essentiel, pour nous humains la suite devient absolument un malentendu !

Cordialement et ce fût sur le ton de la conversation, c’est un début n’est-ce pas ?