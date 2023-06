L’Offensive de Kiev progresse bien (Fake News 39)

Nous avons pu interviewer le Ministre de la culture ukrainien.



- Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où en est l’offensive ukrainienne ? Les rapports sont contradictoires.



- Je suis en mesure d’affirmer que l’offensive est un grand succès : pas plus tard que récemment, le buste en pierre de Youri Gagarine a été déboulonné et renversé, avec le mépris qu’il mérite. Mais, conformément aux lois de la guerre, il n’a pas été broyé, nous le conservons et le traitons avec respect.



- Il faut dire qu’il n’ a guère besoin d’eau ou de nourriture !



- Effectivement, il avait seulement des dommages légers, une brisure due à sa chute. Nous avons également enlevé les statues des fondateurs d’Odessa (comment des Russes ont-ils eu l’audace de fonder une ville ukrainienne ?), celle du maréchal Joukov à Kharkiv, celle de Lomonossov à Dnipro, et beaucoup de Pouchkine – vous connaissez la dangerosité de ces poètes rebelles...



- Et sur les autres fronts ?



- À part les statues ? Nous avons aussi changé beaucoup de noms de rue : Pouchkine, Dostoïevski, Tchékhov, Pouchkine - encore lui - etc. Ces plaques commémorant le nom de criminels russes étaient une agression sur les esprits influençables des jeunes Ukrainiens.



- Et par qui les remplacez-vous ?



- Par les noms des héros ukrainiens tombés au combat ou pas, comme Mykola, le tueur de chars, ou Tarass, qui a abattu des Kinjals au lance-roquette, Horpyna, la vaillante ménagère qui a abattu un drone avec une conserve de cornichons, ou encore le fantôme - cet aviateur légendaire dont l'identité n’est pas encore clairement établie. Nos héros sont nombreux, nous n’avons que l’embarras du choix pour remplacer ces cruels Moskals. Gloire aux héros !



- Les Russes offrent-ils une forte résistance ?



- Oui, je reconnais qu’ils sont solides - il y a quelques mois, à Kharkiv, plusieurs ouvriers ont été blessés en déboulonnant une statue de Lénine : trois bras cassés, un traumatisme crânien... Ils ont été décorés. D’autres ont eu des plaies à la main en dévissant les plaques des rues, agressés par la rouille russe accumulée sur les vis, risquant le tétanos – crime de guerre bactériologique, soit dit en passant.



- Je transmettrai l’info à LCI (Ligue Contre l’Information), ils vont adorer !



- Mais la plus grande résistance provient des intellectuels : ils admettent mal les nouveaux manuels d’histoire qui rétablissent la vérité sur l’Ukraine depuis l’aube des temps. Savez-vous, par exemple, que Darius le Grand était Ukrainien ? Il a migré en Perse tout enfant avec sa famille.



- Non, je l’ignorais.



- Et que Mendeleïev avait volé l’idée de sa classification des éléments à son assistant, un Ukrainien ?



- Non plus. Et pour la langue russe, y a-t-il des réticences ?



- Au début, oui, mais franchement : si des intellectuels n’arrivent pas à apprendre l’ukrainien, ce ne sont pas de vrais intellectuels, n’est-ce pas ? Juste des escrocs ! Alors on les envoie au front de l’Est...



- Et les perspectives ?



- Très bonnes : l’UE déverse déjà sur nous des milliards et, comme l’Ukraine est de plus en plus petite, ça fait davantage d’euros à se partager ! C’est mathématique ! La France doit être très riche pour que vos dirigeants nous envoient tellement de matériel militaire et d’argent…



- Eh bien, euh… Il y a des besoins dans les hôpitaux, les commissariats, les prisons, la justice, les logements sociaux, l’endettement augmente démesurément, l’énergie coûte un bras... Sinon, ça va.



- Quoi qu’il en soit, à la fin de l’offensive culturelle, quand l’épuration mentale sera achevée, nous réitérerons notre demande d’adhésion à l’UE. Je pense que l’Europe sera ravie d’accueillir en son sein la race pure ukrainienne ! Slava Ukrainie !