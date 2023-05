L’or sera-t-il l’investissement de la décennie ?

L'or est un outil important de sécurisation d'un patrimoine : c'est une bonne assurance contre les grosses crises et l'inflation mais pas forcément un bon investissement. Pendant 20 ans, il a progressé en moyenne de 6,8% par an (hors inflation) ce qui n’est pas mal mais beaucoup moins bien que d'autres actifs tels que l’immobilier. Mais les choses sont peut-être en train de changer : en effet, un alignement des planètes extrêmement favorable à l’or est en train de se produire. L’or va peut-être rentrer dans un grand marché haussier.

Si on regarde le Taux de Rendement Interne sur les 20 dernières années, (TRI c'est à dire hausse de valeur hors loyer/dividende), on constate que l'or n'a pas particulièrement performé en comparaison d'autres actifs tels que l'immobilier ou les actions.

C'est d'autant plus vrai que, contrairement à l'immobilier ou les actions qui génères des loyers ou des dividendes, l'or ne génère que des frais de stockage c'est à dire un loyer négatif !

La fin de l'immobilier ?

L'immobilier résidentiel a clairement été l'investissement gagnant des 30 dernières années aprés la crise immobilière des années 90 : à un TRI attractif de 10% par an environ s'est ajouté un rendement externe net procuré par les loyers de 3 à 5% : soit un rendement global de 13 à 15% par an ce qui est trés positif compte tenu du niveau de risque réduit de cet investissement.

La facilitation du crédit immobilier avec des taux toujours plus bas et des conditions d'accès peu restrictives (0% d'apport) a largement démocratisé cet investissement ce qui explique aussi la hausse des cours de l'immobilier depuis les années 1990.

En résumé : le prix de l'immobilier n'est pas fixé par votre vendeur mais par votre banquier.

Pourtant, cette période dorée de l'immobilier pourrait bien toucher à sa fin : la baisse continue des taux d'intéret qui a nourrit la croissance et le surdettement des pays occidentaux semble avoir touché un pallier de long terme. En 2023, les taux d'intéret de la BCE sont ainsi brutalement remontés de quasimment 0 à 3,5% !

Cette hausse structurelle des taux d'intéret pour lutter contre l'inflation (mais aussi parce qu'il devient impossible de poursuivre plus avant un mouvement de baisse qui a conduit certains taux en territoire négatif !) aura nécessairement un impact négatif sur l'immobilier qui pourrait rentrer dans une phase durable de baisse de 15 à 20% au cours de années à venir.

Aux Etats-Unis, la FED a monté son taux directeur à 5% et l'immobilier commence à fortement se tasser.

Une crise bancaire qui profitera mécaniquement à l'or

La hausse des taux d'intéret par les banques centrales n'est théoriquement pas favorable à l'or non plus car les investisseurs ont alors la possiblité de faire rémunérer leur cash à des taux attractifs.

Pourtant, l'or bénéficie actuellement d'un alignement des planètes extraordinairement favorable : dans un contexte de guerre et d'inflation durable très porteurs pour l'or, la hausse des taux d'interet a aussi eu un effet pervers qui s'est révélé lors de la faillite récente de la banque SVB.

La hausse des taux d'intéret par les banque centrale a en effet provoqué une diminution mécanique de la valeurs des obligations d’Etat (de -20% à -30% jusqu’à présent) que toutes les grandes banques ont été obligées d’acheter en masse, sous la pression des nouvelles directives Bale 3 post-2008, ce qui menace gravement leur solvabilité.

Au total, 3 banques californiennes totalisant plus de 532 milliards d'actifs (soit plus que lors de la crise de 2008) ont déjà fait faillite. A cela s'ajoute la faillite de l'énorme banque Crédit Suisse rachetée en urgence par UBS.

Dans un scénario de crise bancaire, les Etats occidentaux auront la possibilité de "laisser courir" (scénario le plus improbable), de baisser à nouveau les taux ou d'inonder le marché de liquidités (ce qui semble avoir été le choix de la FED américaine).

Quel que soit le choix qui sera fait par les banques centrales, celui-ci sera favorable à l'or.

Les angoisses sur la capacité des banques à surmonter cette crise expliquent d’ailleurs la hausse récente du bitcoin perçu comme un moyen de « débancariser » son épargne.

Le cours de l'or n'est pas élevé

Vous vous dites peut-être : "Oui, mais j'ai l'impression que le prix de l'or est déjà très élevé, à plus de 2000 dollars l'once."

Pourtant, quand on compare le SP500 (l’indice des 500 plus grandes sociétés américaines) au cours de l'or, on constate que ce ratio se situe à un niveau historiquement haut qui n’a été dépassé que pendant la « grande folie de 2000 ».

Le ratio sp500/or se situe en effet à 2.5 qui constitue une résistance historique à partir de laquelle on peut pronostiquer un décrochage jusqu’au niveau 1.0, sous l’effet combiné d’une baisse des cours boursier et d’une hausse du cours de l’or. Soit une baisse de 60% du ratio sp500/or !

Il n’est pas rare que le cours de l’or s’envole littéralement dans les périodes d’incertitudes et de bouleversements mondiaux … et ça s’est passé il n’y a pas si longtemps que cela !

• De 1972 à 1974, la hausse de l’or a été de 100 %.

• De 1978 à 1980, un autre gain de 100 % a été enregistré.

• Puis, de 2007 à 2010, le prix de l'or a augmenté de 67 %.

L'avenir est par nature impossible à prévoir mais beaucoup d’éléments laissent à penser qu’on est au début d’un grand cycle de hausse sur l’or et, sans doute aussi, sur les matières premières.

Pour acheter de l’or, il existe de multiples possibilités : on peut investir dans un tracker qui réplique le cours de l’or, on peut acheter de l’or physique (en lingots ou en pièces), on peut également acheter des minières aurifères pour bénéficier de l’effet de levier.

Dans tous les cas, la meilleure approche reste d’acheter progressivement de l’or en y mettant une somme fixe tous les mois afin de lisser son cours d’achat. Les variations de cours sur l’or peuvent en effet être importantes même si ce cours est structurellement haussier depuis 30 ans.

C’est un avis que je partage et en aucun cas une recommandation d’achat, que je ne suis pas habilité à donner.

