L’ordre des médecins et Martine Wonner : un coup de plus ou un coup de trop ?

Dr. Jay Bhattacharya (l’un des co-auteurs de « The Great Barrington Declaration »), un texte rédigé et publié en 2020 par des spécialistes des épidémies contre les politiques publiques mises en place, notamment confinement et « tout vaccinal ») le disait récemment dans une conférence.

Pour lui, un « haut clergé » scientifique a été formé par la puissance publique pour édicter les tables de la loi, qu’aucun argument scientifique ne peut atteindre. La liberté d’exprimer des opinions scientifiquement argumentées dans l’espace public (innombrables exemples dans les grands médias) a été tout simplement supprimée dans les grandes lignes, les auteurs sont inquiétés, harcelés, agressés sinon purement et simplement « débranchés » socialement de leur position de scientifique ou d’enseignant.

On l’a vu en pleine lumière dans la crise Covid ou des mesures totalement arbitraires et non supportées par des études incontestables (parfois aucune étude comme pour le masque en extérieur) ont été imposés comme un nouveau catéchisme. On l’a vu surtout dans la violence exercée à grande échelle pour contraindre massivement la population à participer à une expérimentation médicale dont on ne pouvait connaître ni les bénéfices (on avait juste de la publicité mensongère et des croyances basées sur du vide), ni les risques, vu l’extrême brièveté et la taille des études pré commercialisation.

Ils ont passé le « Protocole de Nuremberg » dans la cuvette des chiottes sans hésitation pour une maladie ayant chez les moins de 70 ans le taux de létalité de la grippe et de l’ordre de 3 victimes par millions chez les jeunes.

Il faut se souvenir que ce « haut clergé » avait dans les années 1970 fait croire à un consensus concernant les « OGMs » en édictant « qu’un gène ne pouvait coder que pour la fabrication d’une protéine unique », certitude démontrée plus tard comme foutaise.

C’est un modèle qui a déjà servi (y compris pour les études sur le climat).

On a reproduit un schéma « Lyssenko » avec par ex A. Fauci qui se disait être « La Science », quand il présentait son opinion comme « le consensus scientifique » (dans ton cul...). On a aussi reproduit le temps des hérétiques brûlés en place publique et forcés sous la torture à se purger de leurs péchés.

Il est préoccupant de voir notre actuel ministre de la Santé s’opposer à la réintégration des personnels soignants non vaccinés qui ont été mis au chômage sans traitement, au motif que ce serait envoyer un très mauvais signal aux vaccinés (à ceux qui ont dû se soumettre sous la menace à une expérience médicale sur laquelle ils n’avaient que la quasi certitude qu’ils n’allaient pas les tuer en grand nombre dans les 3 mois suivant l’injection).

Le refus de réintégration est juste une prime à la soumission inconditionnelle. Littéralement, ils se foutent de ce qu’on sait maintenant.

Aux USA, 44% des hospitalisés « Covid » ont reçu 3 ou 4 injections de « vaccin ».