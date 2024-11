L’OTAN accélère son conflit avec la Chine

Lors du sommet de l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à Washington, l’attention s’est portée sur l’Ukraine. Dans la Déclaration de Washington, les dirigeants de l’OTAN ont écrit : « L’avenir de l’Ukraine est dans l’OTAN ».

L’Ukraine a officiellement demandé à adhérer à l’OTAN en septembre 2022, mais elle s’est vite aperçue que, malgré le large soutien de l’OTAN, plusieurs États membres (comme la Hongrie) n’étaient pas à l’aise avec l’idée d’une escalade du conflit avec la Russie. Dès le sommet de l’OTAN à Bucarest en 2008, les membres ont salué « les aspirations euro-atlantiques de l’Ukraine et de la Géorgie à l’adhésion à l’OTAN. Nous sommes convenus aujourd’hui que ces pays deviendront membres de l’OTAN ». Toutefois, le Conseil de l’OTAN a hésité en raison du conflit frontalier avec la Russie. Si l’Ukraine avait été intégrée à la hâte dans l’OTAN et si le conflit frontalier s’était aggravé (comme ce fut le cas), l’OTAN aurait été entraînée dans une guerre directe contre la Russie.

Au cours de la dernière décennie, l’OTAN a renforcé sa présence militaire le long des frontières de la Russie. Lors du sommet de l’OTAN au Pays de Galles (septembre 2014), l’OTAN a mis en œuvre son plan d’action rapide (Readiness Action Plan – RAP). Ce plan a été conçu pour augmenter les forces militaires de l’OTAN en Europe de l’Est « de la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud ». Deux ans plus tard, à Varsovie, l’OTAN a décidé de développer une présence avancée renforcée (eFP) dans la région de la mer Baltique avec des « groupements tactiques stationnés en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne ». La distance entre Moscou et les régions frontalières de l’Estonie et de la Lettonie n’est que de 780 kilomètres, ce qui est bien en deçà de la portée d’un missile balistique à courte portée (1000 kilomètres). En réponse au renforcement de l’OTAN, le Belarus et la Russie ont organisé Zapad 2017, le plus grand exercice militaire de ces pays depuis 1991. À l’époque, des personnes raisonnables auraient pensé que la désescalade aurait dû devenir la priorité de toutes les parties. Mais ce n’était pas le cas.

Les provocations des États membres de l’OTAN se sont poursuivies. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les pays de l’OTAN ont décidé de soutenir pleinement l’Ukraine et d’empêcher toute négociation en vue d’un règlement pacifique du conflit. Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont envoyé des armes et des équipements à l’Ukraine, et les hauts responsables militaires américains ont fait des déclarations provocatrices sur leurs objectifs de guerre (par exemple, « affaiblir la Russie »). Les discussions entre les Ukrainiens et les responsables russes au Belarus et en Turquie ont été mises de côté par l’OTAN, et le véritable objectif de guerre de l’Ukraine (le simple retrait des forces russes) a été ignoré. Au lieu de cela, les pays de l’OTAN ont dépensé des milliards de dollars en armement et ont regardé les soldats ukrainiens mourir dans une guerre futile. En marge du sommet de l’OTAN à Washington, l’amiral Rob Bauer de la marine royale néerlandaise, qui préside le comité militaire de l’OTAN, a déclaré à Foreign Policy : « Les Ukrainiens ont besoin de plus pour gagner que ce que nous avons mis en place ». En d’autres termes, les États membres de l’OTAN fournissent à l’Ukraine juste assez d’armes pour poursuivre le conflit, mais pas pour changer la situation sur le terrain (que ce soit par une victoire ou une défaite). Les États de l’OTAN semblent vouloir utiliser l’Ukraine pour saigner la Russie.

Accuser la Chine. La Déclaration de Washington de l’OTAN contient une section qui laisse perplexe. Il y est dit que la Chine « est devenue un soutien décisif de la guerre de la Russie contre l’Ukraine ». L’expression « soutien décisif » a suscité une vive attention en Chine, où le gouvernement a immédiatement condamné la façon dont l’OTAN qualifie la guerre en Ukraine. Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré que la déclaration de l’OTAN « est mal motivée et n’a aucun sens ». Peu après l’entrée des troupes russes en Ukraine, Wang Wenbin, du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que « la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays devraient être respectées et maintenues ». C’est exactement le contraire de l’encouragement à la guerre, et depuis lors, la Chine a présenté des propositions de paix pour mettre fin à la guerre. Les accusations selon lesquelles la Chine aurait fourni à la Russie une « aide létale » n’ont pas été prouvées par les pays de l’OTAN et ont été démenties par la Chine.

Lin Jian a posé deux questions essentielles lors de la conférence de presse du 11 juillet 2024 à Pékin : « Qui exactement alimente les flammes ? Qui, exactement, « permet le conflit ? ». La réponse est claire puisque c’est l’OTAN qui rejette toute négociation de paix, les pays de l’OTAN qui arment l’Ukraine pour prolonger la guerre, et les dirigeants de l’OTAN qui veulent étendre l’OTAN vers l’est et refuser le plaidoyer de la Russie pour une nouvelle architecture de sécurité (tout cela est démontré par la parlementaire allemande Sevim Dağdelen dans son nouveau livre sur les 75 ans d’histoire de l’OTAN). Lorsque le Hongrois Viktor Orban –dont le pays assure la présidence semestrielle de l’Union européenne– s’est rendu en Russie et en Ukraine pour parler d’un processus de paix, ce sont les États européens qui ont condamné cette mission. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a répondu par un blâme sévère à l’égard de Orban, écrivant que « l’apaisement n’arrêtera pas Poutine ».

Parallèlement à ces commentaires, les Européens et les Nord-Américains ont promis de fournir à l’Ukraine des fonds et des armes pour la guerre. Il est frappant de constater que le nouveau secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a même autorisé l’Ukraine à utiliser un avion à réaction F-16 des Pays-Bas, donné à l’Ukraine lorsqu’il était premier ministre de ce pays, pour frapper le sol russe. Cela signifie que les armes d’un pays de l’OTAN seraient utilisées directement pour attaquer la Russie, ce qui permettrait à la Russie de riposter contre un État de l’OTAN.

La déclaration de l’OTAN qualifiant la Chine de « facilitateur décisif » a permis à l’Alliance atlantique de défendre son opération « hors zone » en mer de Chine méridionale dans le cadre de la défense de ses partenaires européens. C’est ce qui a permis à l’OTAN de déclarer, comme l’a fait le secrétaire général sortant Jens Stoltenberg lors d’une conférence de presse, que l’OTAN doit « continuer à renforcer ses partenariats, en particulier dans l’Indo-Pacifique ». Ces partenaires indo-pacifiques sont l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Il est intéressant de noter que le principal partenaire commercial de trois de ces pays n’est pas les États-Unis, mais la Chine (le Japon étant le cas particulier). Même les analystes de la Banque fédérale de réserve étasunienne ont conclu que « la déconnexion des processus de production et de consommation mondiaux de la Chine n’est pas en vue ». Malgré cela, ces pays ont imprudemment augmenté la pression contre la Chine (y compris la Nouvelle-Zélande, qui est maintenant désireuse de rejoindre le pilier II du traité AUKUS entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni). L’OTAN a déclaré qu’elle restait ouverte à un « engagement constructif » avec la Chine, mais il n’y a aucun signe d’une telle évolution.

Vijay Prashad

Source

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : https://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=6167