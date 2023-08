L'OTAN propose de céder le Donbass et la Crimée à la Russie.

@Eric F

Je n’ai pas la référence et c’est la raison pour laquelle j’ai écris « il paraît que » donc, au conditionnel et non au présent de l’impératif !

Car fondamentalement, je partage totalement cette affirmation mais sous condition qu’elle s’applique à tout le monde sans exception et où la base fondamentale du système est le principe du mérite personnel qui interdit par définition l’exploitation du mérite d’autrui, que ce soit par le haut ou par le bas !

Sauf que là, ben, c’est pas forcément le plus riche qui est contre, ce sont tous ceux qui tirent un avantage plus ou moins indu de leur naissance. Autrement dit, un travailleur situé en occident n’a pas le même niveau de vie qu’un même travailleur en Chine ou plus généralement dans un pays dit pauvre ou en développement et ce, à travail égal.

Bien entendu, il convient de distinguer certaines réalités locales, mais celles-ci ne sont pas par définition extensible au niveau général.

Bref, nombre de prolétaires occidentaux qui se prétendent communistes veulent tout autant que le riche maintenir leurs positions dominantes relativement aux autres prolétaires, sauf que c’est fondamentalement anti communiste, socialiste et libéral, mais tout à fait dans l’ordre des choses capitaliste ! Résultat, la plupart se sont naturellement dirigés vers les partis dits d’extrêmes droite, sauf que fondamentalement, ils sont toujours les dindons de la farce et à terme, bien pire car cela aboutit à revenir à la situation sociale et politique du XIXème siècle.

Sinon, vous êtes d’accord avec moi qu’il faut distinguer les déclarations publiques faites pour attirer les mouches et l’intention véritable qui consiste à faire tomber les mouches dans un piège à cons. Le meilleur de tous les pièges à cons et qui fonctionne toujours très bien chez les pseudos anti oligarchiques étant celui de la patrie en danger, puisque cela permet à la fois d’obtenir la soumission volontaire la plus totale, de faire taire toute opposition et de déposséder les gens le plus facilement du monde.

Bref, croire en leur volonté de mondialisation réelle est croire qu’un pompier ne peut pas être pyromane. Le système capitaliste ne pouvant pas aller au delà de la bipolarisation du monde, donc, ne peut pas atteindre la mondialisation ou l’unipolarité, mais seulement rester dans la multipolarité (qui commence à deux, premier multiple de un !).

Sinon, expliquez moi donc le sens de l’OTAN avec la volonté affiché d’unir les peuples ? Si cette volonté était véritable, alors, c’est l’ONU qui serait le socle, quand bien même celle-ci se doit d’être réformé.

Qui veut la paix prépare la confiance et non pas la guerre, sauf pour la faire ou à minima, maintenir une menace permanente de guerre.

Bref, fondamentalement, Poutine, Biden, Xi Jimping ou Macron, même combat ! Ils se menacent pour mieux asseoir leur propre domination sur leur peuple, sans cette menace, pas de formule magique de « la patrie en danger ». Autrement dit, c’est un cercle vicieux qui s’auto entretient. Qui n’a pas besoin de voir des gens se concerter, c’est ce qu’on appelle tout simplement un intérêt commun bien compris. Car pour ces gens là, c’est la colère de leur propre population qui dicte l’intérêt à accroître le risque de guerre extérieure, pour pouvoir désigner un bouc émissaire autre que soi même et comme c’est applicable dans tous les pays...