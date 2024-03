Dans une déclaration qui suscite des interrogations et surprend les observateurs, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il n’y avait « pas de consensus aujourd’hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu », dans une prise de position qui marque la première fois qu’un chef d’État occidental évoque la possibilité d’envoyer des troupes occidentales sur le champ de bataille avec la Russie. Cette déclaration intervient à un moment critique, alors que les forces terrestres ukrainiennes battent en retraite et adoptent une position défensive après l’échec de leur contre-attaque, qui a bénéficié d’un important soutien matériel et en armes de la part de l’Occident, et après que les forces russes ont pris le contrôle de la ville d’Avdiivka sur le front de l’est de l’Ukraine.

La déclaration de M. Macron intervient également à un moment où la position américaine sur le soutien à l’Ukraine s’est affaiblie en raison de différends partisans au Congrès, les républicains n’étant pas d’accord sur la poursuite de l’aide militaire et matérielle substantielle apportée à Kiev.

En Europe, Macron dirige les efforts visant à créer une coalition de pays européens désireux de fournir à l’Ukraine des systèmes de fusées à lancement multiple. Le mois dernier, le 25, deux ans après le début de la guerre en Ukraine, une réunion s’est tenue à Paris, à laquelle ont participé une vingtaine de pays. L’objectif déclaré de la France était d’explorer et d’examiner toutes les possibilités d’apporter un soutien efficace à l’Ukraine.

Paris voulait dissiper l’impression que les choses stagnent et réaffirmer qu’elle n’est pas fatiguée et qu’elle est déterminée à arrêter l’invasion russe. Ils voulaient envoyer un message clair à Poutine : il ne peut pas gagner contre l’Ukraine. Bien que le président ukrainien Zelensky ait lancé la balle dans le camp de ses alliés occidentaux et réitéré que la victoire de l’Ukraine sur la Russie « dépendait » d’eux, reconnaissant que l’échec de la contre-attaque était un coup dur pour Kiev, aucune nouvelle aide n’a été annoncée lors de la réunion de Paris, mais une tentative a été faite pour livrer les armes promises à l’Ukraine.

L’Ukraine affirme que la livraison des armes occidentales est retardée, ce qui est une réelle préoccupation car l’Union européenne peine à respecter ses engagements, notamment en ce qui concerne la livraison d’obus. C’est pourquoi une proposition tchèque visant à acheter des obus pour l’armée ukrainienne non seulement en Europe mais dans le monde entier a été adoptée lors de la réunion de Paris.

Dans ses commentaires sur l’escalade du conflit avec la Russie, Macron est d’accord avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui est en faveur de mesures plus audacieuses pour saisir les actifs russes. Cependant, le déploiement de troupes auquel Macron a fait allusion, également pour exercer une pression sur la Russie, est hors de question pour Sunak.

L’Allemagne, quant à elle, est réticente à envoyer des missiles de croisière Taurus (un système allemand avancé de missiles sol-air d’une portée de 500 km) à l’Ukraine et est donc plus éloignée de discuter de la question du déploiement de troupes.

D’autres pays de l’OTAN rejettent également cette approche française. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé que cela ne faisait pas partie des plans proposés en cours de discussion. Depuis le début de la crise, l’OTAN a refusé d’intervenir directement dans la guerre et s’est limitée à fournir une assistance à l’Ukraine.

Les positions européennes sont clairement divergentes, notamment entre les trois plus grands pays européens. Contrairement à la position britannique, le conseiller allemand Olaf Scholz refuse de fournir à l’armée ukrainienne des missiles Taurus pour ne pas provoquer la Russie. Le président français Macron, quant à lui, laisse entrevoir la possibilité d’envoyer des forces alliées en Ukraine, un niveau d’escalade qui n’a pas été laissé entendre directement ou indirectement jusqu’à présent.

Der Tagesspiegel rapporte que Scholz est entré directement en conversation avec Macron et a confirmé qu’aucun soldat des pays européens ou des États membres de l’OTAN ne serait envoyé en Ukraine, rappelant au président français les accords existants entre les pays européens. Ce désaccord suggère que Macron adopte une position qui soulève des questions et déclenche une recherche des motifs et du contexte.

On peut affirmer sans risque de se tromper que les États-Unis ne soutiendront pas la vision de Macron, que ce soit en s’impliquant directement ou en donnant le feu vert à une partie européenne pour envoyer des troupes en Ukraine.

La raison : les États-Unis sont bien conscients des conséquences d’une confrontation militaire directe entre l’OTAN et la Russie, qui pourrait déboucher sur une guerre nucléaire. Par conséquent, le président Biden, qui est déjà confronté à divers problèmes dans le monde et à une baisse de popularité en raison de sa gestion des intérêts stratégiques américains dans de nombreux domaines, ne peut pas ajouter une nouvelle complication à ses chances éventuelles d’obtenir un second mandat. Il est également peu probable qu’un éventuel président républicain, en particulier l’ancien président Donald Trump, soutienne une telle proposition.

La seule hypothèse restante est donc que le président français a pris une position personnelle sur l’envoi de troupes en Ukraine. Compte tenu des positions antérieures similaires de Macron, cette hypothèse est légitime. Mais cette position a causé des problèmes dans les cercles politiques et partisans français, et certains ont qualifié l’idée de folie. La Russie est manifestement une grande puissance nucléaire qui a déjà laissé entendre qu’elle pourrait recourir à l’arme nucléaire en cas de menace existentielle, compte tenu notamment du déséquilibre entre l’armée russe et les forces de l’OTAN dans le domaine conventionnel.

La Russie a officiellement et directement annoncé que cette option (intervention d’un ou plusieurs membres de l’OTAN) serait considérée comme une déclaration de guerre avec toutes ses conséquences. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a qualifié la déclaration de Macron d’« énurésie verbale », tandis que le porte-parole du Kremlin l’a décrite comme l’annonce d’un affrontement inévitable entre la Russie et l’OTAN.

Compte tenu de tout cela, et de la confirmation par le président Macron qu’il avait parlé en pleine conscience de la possibilité d’envoyer des troupes occidentales en Ukraine et qu’il avait soigneusement pesé et réfléchi à ses mots, les observateurs estiment que cette idée pourrait effectivement avoir été discutée parmi les dirigeants européens, bien que dans un cadre étroit et secret, étant donné la probabilité croissante d’une défaite ou d’un effondrement de l’armée ukrainienne et ses implications pour la sécurité nationale de l’Europe.

La déclaration de M. Macron pourrait être une sorte de fuite délibérée visant à prendre le pouls ou à accroître la pression sur les États-Unis pour qu’ils accélèrent le mécanisme d’aide à l’Ukraine, de peur d’impliquer leurs alliés européens dans une confrontation directe avec la Russie. Quoi qu’il en soit, la déclaration de Macron sur l’envoi de troupes en Ukraine reste un événement politique grave, même s’il s’agit d’un ballon d’essai, comme l’ont décrit les journaux américains, qui met le président français dans une position difficile pour sortir de la situation difficile dans laquelle il s’est mis.

Le ministre français des Affaires étrangères, Strphane Sejourne, a tenté de désamorcer la crise en déclarant que la présence de soldats occidentaux en Ukraine était nécessaire pour fournir certains types d’assistance, tels que le déminage et la formation, mais que cela ne signifiait pas qu’ils intervenaient dans le conflit.