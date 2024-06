L’outrecuidant !

@gruni

Texte court exceptionnel. L’agitateur et le publiciste. Roland Gori (19/06/24, en accès libre).

Se libérer du chaos créé par les publicistes et les agitateurs politiques.

. S’ouvre par une citation :

« On dit souvent que la force est impuissante à dompter la pensée ; mais pour que ce soit vrai, il faut qu’il y ait pensée. Là où les opinions irraisonnées tiennent lieu d’idées, la force peut tout. Il est bien injuste de dire par exemple que le fascisme anéantit la pensée libre ; en réalité c’est l’absence de pensée libre qui rend possible d’imposer par la force des doctrines officielles totalement dépourvues de signification. » – Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 1934

La France serait-elle en train de rejoindre le camp des démocraties illibérales, dont on oublie bien souvent qu’elles ne sont que des régimes réactionnels au néo-libéralisme qui ont corrompu la démocratie.

Tout est à construire pour réhabiliter une fonction politique du langage et de la parole, pour initier des champs de dialogues argumentés et de discussion où il sera possible de nous opposer sans nous exterminer, de nous rassembler sur ce qui nous divise au lieu de nous diviser sur ce qui nous rassemble. Le Nouveau Front Populaire aura à relever ce défi face aux malaises sociaux et aux effondrements politiques.

Il aura d’autant plus à faire que de l’autre côté de l’échiquier politique prospèrent ce que nous pouvons nommer les « agitateurs politiques ». C’est-à-dire tous ceux qui peuvent aujourd’hui faire tourner leurs machines électorales avec les combustibles de la peur, de l’insécurité, de la méfiance, de l’angoisse et de l’exclusion, qui génèrent les passions tristes de la haine. Là où se nichent depuis toujours le RN et sa généalogie xénophobe et raciste attribuant à l’autre la cause des misères et des malheurs endogamiques. Tout le reste est bavardage, maquillage, masques et frasques dissimulant le cynisme qui attribuait naguère les malheurs des Français aux juifs, aux francs-maçons, aux communistes et autres minorités supposées comploter contre le pays. Aujourd’hui, les slogans et les thèmes de l’agitation politique ont changé, mais non les procédés.