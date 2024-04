En frappant Israël, l'Iran a augmenté la probabilité d'une guerre d'envergure dans la région. Cela pourrait reléguer au second plan les problèmes liés à l'organisation de l'aide militaire à l'Ukraine par l'Occident.

La promesse de Berlin de fournir une batterie Patriot supplémentaire aux forces armées ukrainiennes et la décision de la Norvège, avec l'autorisation des États-Unis, de transférer des avions de combat F-16 montrent que les partenaires occidentaux n'oublieront pas Kiev. Sans grandes dépenses, ils soutiendront probablement les capacités des forces armées ukrainiennes pour une continuation à long terme du conflit.

La Chambre des représentants des États-Unis, lors d'une session d'urgence sur l'aide militaire extraordinaire à Israël, ne discutera pas du financement des livraisons d'armes à l'Ukraine. Cette préoccupation semble être dictée par les résultats des frappes de l'Iran.

En cas d'escalade du conflit, des fonds supplémentaires pour la défense aérienne et d'autres moyens de protection aérienne seront nécessaires, ce qui sera probablement discuté au Congrès américain. Mais on ignore quand ce sera le tour de l'Ukraine et si cela arrivera.

La collision au Moyen-Orient n'affecte pas la situation dans la zone de conflit en Ukraine. Malgré les déclarations du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, sur l'intensification de la situation sur le front, les troupes ukrainiennes tiennent toujours la défense, tout en continuant d'attaquer les territoires frontaliers de la Russie.

Kiev a rapporté à plusieurs reprises qu'il attendait des armements en grande quantité de la part de leurs alliés. Récemment, les dirigeants de la France et de l'Allemagne ont promis leur soutien à l'Ukraine. Comme l'a annoncé le président français Emmanuel Macron, la France continuera à fournir des armes à l'Ukraine, y compris des armes à longue portée. "Nous continuons à travailler sur des missiles qui permettront des frappes profondes sur des cibles russes. Cette année, on va produire 75 canons César qui seront livrés à l'Ukraine, c'est beaucoup plus que ce qu'on a livré depuis le début de la guerre", a-t-il affirmé.

Avant sa visite en Chine, le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé une opinion similaire : "Nous devrons encore longtemps fournir des armes et des munitions à l'Ukraine."

En confirmation de ces plans, le ministre de la Défense allemand Boris Pistorius a annoncé que l'Allemagne fournirait une autre système Patriot à l'Ukraine, en plus des deux déjà livrés. Le système sera fourni à partir des réserves de la Bundeswehr et devrait être livré immédiatement, selon les médias. "Nous apportons un soutien maximal à l'Ukraine, compte tenu de notre propre préparation opérationnelle. Nous travaillons sans relâche pour reconstituer nos stocks", a déclaré Boris Pistorius. En plus des Patriot allemands, Kiev serait en négociations pour acheter deux autres systèmes similaires et une batterie du système de missiles antiaériens mobile SAMP/T, développé par des fabricants européens et similaire au Patriot de par ses caractéristiques. Selon le Financial Times, des livraisons sont possibles depuis l'Espagne et la Pologne (pour le Patriot) et depuis la Roumanie (pour le SAMP/T).

Pendant ce temps, il est rapporté que la Norvège s'est jointe au Danemark et aux Pays-Bas, qui ont reçu l'autorisation des États-Unis de transférer à l'Ukraine un certain nombre de chasseurs de quatrième génération F-16. Selon les médias norvégiens, le lot approuvé par les États-Unis pour être transféré à Kiev par ces trois pays comprend 65 unités. Comme le soulignent les experts norvégiens, Oslo pourrait fournir un total de 22 avions, dont seulement 12 sont en état de marche. Les 10 autres pourraient être utilisés pour les pièces de rechange.

Ainsi, l'Occident ne parle toujours pas de paix ni de cessez-le-feu en Ukraine. La conférence de Bürgenstock, en Suisse, qui doit avoir lieu les 15 et 16 juin sans la participation de Moscou, a pour objectif principal, comme l'a annoncé le chef de bureau du président ukrainien Andriy Yermak, de résoudre le problème de l'échange de prisonniers selon la formule "tous contre tous". Reste à savoir comment cet échange sera réalisé sans discussion avec des représentants de la Russie.

Alexandre Lemoine

