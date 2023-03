Les livraisons d'armes en Ukraine ont pris une ampleur sans précédent. L'Ukraine devient le troisième importateur d'armes au monde en 2022 selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) qui vient de publier son rapport, alors qu’un désaccord entre la France et l’UE porte sur un fonds d'approvisionnement destiné à accélérer la production d'armes en Europe, des armes notamment pour l’Ukraine.

Le SIPRI pointe du doigt la « hausse des importations d'armes vers l'Europe », tout en précisant que « la domination américaine sur le commerce mondial des armes augmente » et que la France a augmenté, également, ses exportations d’armes, faisant naître une guerre commerciale sur les ventes d’armes entre les deux pays membres de l’Otan, sur le fond d’alliances divergeantes au sein de l’UE.



L'Ukraine devient le troisième importateur d'armes au monde en 2022. « Grâce à l'aide militaire des Etats-Unis et de nombreux Etats européens à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, l'Ukraine est devenue le 3e plus grand importateur d'armes majeures en 2022 (après le Qatar et l'Inde) et le 14e en 2018-2022 », stipule l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), précisant que « l'Ukraine a représenté 2,0% des importations mondiales d'armes au cours de la période de cinq ans » tandis qu’en comparaison, « de 1991 à fin 2021, l'Ukraine a importé peu d'armes majeures ».



L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm veut voir qu’« en raison de préoccupations quant à la manière dont la fourniture d'avions de combat et de missiles à longue portée pourrait encore aggraver le conflit en Ukraine, les Etats de l'Otan ont décliné les demandes de l'Ukraine en 2022 ». Mais, « dans le même temps, ils ont fourni de telles armes à d'autres Etats impliqués dans un conflit, en particulier au Moyen-Orient et en Asie du Sud ».



Clivage profond au sein de l’UE pour l’achat des armes sur fond de conflit en Ukraine. La publication sur les exportations d’armes en Ukraine et sur l’augmentation des exportations des armes produites aux Etats-Unis arrivent au moment où, comme Observateur Continental le mentionne, « un désaccord entre la France et des Etats membres de l’UE porte sur un fonds d'approvisionnement destiné à accélérer la production d'armes en Europe ». Observateur Continental note que « la France s’oppose à d’autres pays membres de l’UE : « Un groupe dirigé par la France au Parlement [européen] s'efforce de maintenir le pot d'achat commun de la défense à l'intérieur des frontières de l'Union européenne ».

C’est qu’« une faction au sein des commissions concernées [commissions de l'industrie, du marché intérieur et la sous-commission de la sécurité et de la défense] - composée principalement de parlementaires polonais, estoniens, portugais, allemands et luxembourgeois - a modifié le texte pour inclure les "pays tiers associés" », informe Observateur Continental. Ces pays, n’appartenant pas à l’UE, sont, par exemple, « la Corée du Sud ou les Etats-Unis, pour combler toute lacune dans la production d'armes ».



Guerre commerciale sur les armes entre la France et les Etats-Unis. « Les exportations d'armes américaines et françaises augmentent alors que les exportations russes diminuent », fait remarquer SIPRI. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, « Les exportations d'armes de la France ont augmenté de 44% entre 2013-17 et 2018-22 », et « La plupart de ces exportations étaient destinées aux Etats d'Asie, d'Océanie et du Moyen-Orient. L'Inde a reçu 30% des exportations d'armes de la France en 2018-2022, et la France a remplacé les Etats-Unis en tant que deuxième fournisseur d'armes de l'Inde après la Russie ». « La France gagne une plus grande part du marché mondial des armes alors que les exportations d'armes russes diminuent, comme on le voit en Inde, par exemple », a déclaré Pieter D. Wezeman, chercheur principal au sein du programme de transfert d'armes du SIPRI. « Cela semble susceptible de continuer, car à la fin de 2022, la France avait beaucoup plus de commandes en cours pour les exportations d'armes que la Russie », continue-t-il. A titre de comparaison, « les exportations d'armes américaines représentaient 40% des exportations mondiales d'armes en 2018-22 ».

Quoi qu’il en soit l’Ukraine profite de cette guerre commerciale sur les armes entre la France et les Etats-Unis et provoque des tensions au sein de l’UE.

Olivier Renault

