L’Ukraine vue autrement (3)

Dans la 1ère partie de cette « Ukraine vue autrement » j’ai traité de l’histoire de ce pays racontée ou perçue par un chrétien orthodoxe roumain.

Dans la 2ème partie, j’ai tenté d’apporter des informations vérifiables relatives à l’histoire et à la géographie ainsi qu’aux différentes ethnies qui ont constitué ce pays.

(liens en bas de cet article)

Voici la 3ème partie, avec une vision qui mérite, elle aussi, d’être connue !

(et une carte de l’Ukraine tout aussi intéressante, vue sous un autre angle)

Ce qui suit est un extrait d'une longue interview donnée en 2014 par l'historien Georges Sokoloff (décédé fin 2015), expert français du monde russe :

G.S. ---"Il convient de rappeler qu’une Ukraine, à la fois unie et indépendante, n’a pratiquement jamais existé avant 1991. La seule Ukraine indépendante, c’est celle dont l’histoire se confond avec celle de la Russie : la Rus Kiévienne (882-1240). Les Ukrainiens et les Russes ont les mêmes origines et la même langue. Même lorsque la Rus Kiévienne a commencé à se désintégrer au milieu du XIIe siècle, Kiev a continué d’être considérée comme « la mère de toutes les villes russes » — et cela, jusqu’à l’invasion par les Tatars-Mongols, au milieu du XIIIe siècle. Les dizaines de principautés composant la Rus Kiévienne sont brûlées, pillées et assujetties aux Tatars-Mongols (soit dit en passant, les Tatars de Crimée sont les descendants directs de ces envahisseurs ; les Russes leur rappellent d’ailleurs, à l’occasion, qu’ils n’ont pas toujours été les perdants de l’Histoire !).

Le joug tatar, qui constitue l’une des raisons du « retard russe » dont je parle dans mon dernier livre ("Le retard russe", 2014) , est aussi à l’origine de la division du peuple russe et de l’apparition des peuples ukrainien et biélorusse. Sous ce joug, en effet, les principautés de Slaves du Sud-Ouest sont progressivement annexées par le Grand-Duché de Lituanie (bientôt uni avec le royaume de Pologne pour former la Rzeczpospolita) tandis que les principautés de Nord-Est, elles, se rallient ou sont ralliées de force à la principauté de Moscou. Celle-ci devient le moteur de la réunification des terres russes et de la résistance aux Tatars-Mongols qui ne seront définitivement repoussés qu’en 1480.

Quant aux Slaves du Sud-Ouest, inclus dans le royaume polonais, ils seront appelés, dès le XVIIe siècle, les « Ukrainiens » (kraï signifiant en polonais ainsi qu’en russe, « bord », « extrémité »), c’est-à-dire « ceux qui vivent aux confins du royaume ».

Question : Comment leurs relations avec cette Rzeczpospolita qui les a « avalés » se développent-elles ?

G. S. — Ce ne sont pas des relations apaisées, c’est le moins que l’on puisse dire ! Ne serait-ce que parce que les Slaves du Sud-Ouest conservent la religion orthodoxe pratiquée dans la Rus Kiévienne, qu’ils ont reçu de Byzance, tandis que les Polonais, eux, sont catholiques. Les différends religieux, mais aussi sociaux, provoquent de nombreuses révoltes contre les Polonais ; si bien que, en 1648, les cosaques ukrainiens de Zaporojie, menés par leur chef Bogdan Khmelnitski, demandent la protection de la Russie. En 1654, l’Ukraine de la rive gauche du Dniepr (grosso modo, ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ukraine orientale) est intégrée à la Russie. Celle de la rive droite (l’Ukraine occidentale) est restée à a la Pologne.

Question : Le Dniepr forme donc une sorte de frontière naturelle...

G. S. — Tous les partages successifs de ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ukraine ont suivi le cours de Dniepr — Kiev, qui se trouve sur le Dniepr, se retrouvant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Après les partages de la Pologne à la fin du XVIIIème siècle, l’Ukraine occidentale revient partiellement à l’Autriche et partiellement à la Russie (notamment Kiev).

Enfin, après la Première Guerre mondiale, l’Ukraine jouit, pendant un court moment, de l’indépendance, mais elle est rapidement de nouveau partagée entre l’URSS et la Pologne, jusqu’à son annexion totale par Staline en 1939 suite au pacte Molotov-Ribbentrop. À ce moment, l’URSS met la main sur des territoires qui n’ont jamais fait partie de la Russie soviétique ni de la Russie tsariste (comme Lviv). C’est ainsi que l’Ukraine occidentale et orientale sont réunies au sein de la République soviétique socialiste d’Ukraine et c’est dans ces frontières-là que surgit, en 1991, l’État indépendant d’Ukraine (enrichi depuis 1954 de la Crimée, cadeau de Khrouchtchev, nous en avons parlé).

Question : Même du temps de l’URSS, l’Ukraine occidentale et l’Ukraine orientale ont eu des destins très différents : on sait que des séquences historiques comme la grande famine ukrainienne des années 1930 ou l’épopée du leader ultra-nationaliste ukrainien Stepan Bandera, qui a un temps collaboré avec les nazis contre l’Armée rouge, ont été vécues très diversement des deux côtés du Dniepr...

G. S. — Bandera est un héros pour les extrémistes de Pravyï Sektor et de Svoboda, mais aussi pour des gens comme Viktor Iouchtchenko ou Arséni Iatseniouk. Or lorsqu’on examine les sources historiques sur Bandera (il en existe un grand nombre), on voit que lui et son Armée insurrectionnelle ukrainienne étaient des bandits politiques et des assassins de masse qui ont massacré des populations civiles aussi bien soviétiques que juives ou polonaises. Ce n’est pas du tout une personne qui devrait être élevée au rang d’un héros national ! Les nouvelles autorités de Kiev devraient cesser de glorifier ce passé nullement glorieux.

Quant au Holodomor (textuellement, l’« extermination par la faim »), la grande famine organisée par Staline en Ukraine dans les années 1930 qui a coûté la vie à presque 4 millions de personnes, elle a été dénoncée comme un « génocide du peuple ukrainien » par le gouvernement issu de la révolution orange. Mais ni en Ukraine, ni en Russie ni parmi les experts il n’y a de consensus autour de ce thème extrêmement douloureux.

Question : Le rapport avec la Russie a, lui aussi, toujours été pour le moins complexe, certains Ukrainiens voulant s’émanciper au plus vite tandis que d’autres préfèrent conserver des « relations fraternelles » avec Moscou…

G. S. — Des processus de tiraillement identiques ont eu lieu dans la plupart des pays de l’ex-URSS. Quand l’Union soviétique a éclaté, en 1991, quinze nouveaux pays ont vu le jour. À part les Etats baltes qui se sont très rapidement éloignés de la Russie, pratiquement tous les pays de « l’étranger proche » issus de l’URSS ont été le théâtre de débats acharnés entre des citoyens attachés à la présence russe (à cause de l’histoire, de la culture, des affaires, etc.) et d’autres qui étaient plus indépendantistes ou tirés « vers l’extérieur » par des puissances voisines ou plus lointaines. On l’a tout particulièrement constaté en Géorgie, en Moldavie au Kirghizistan et, bien sûr, en Ukraine. Il faut bien comprendre que, de toutes les anciennes républiques soviétiques, l’Ukraine est de loin la plus proche de la Russie. Il existe des millions de familles mélangées en Russie et en Ukraine dont les membres ne savent pas s’ils sont plutôt Ukrainiens ou plutôt Russes !"

Fin de l’entretien

Commentaires d’une amie française, chrétienne orthodoxe et parlant le russe, qui m'a transmis cette interview et qui a aussi lu les deux premiers articles „l’Ukraine vue autrement” :

-Le cadeau de la Crimée, que fit Kroutchev à l'Ukraine, était une sorte de dédommagement de sa part, car il y avait envoyé un gouverneur extrêmement dur. (Ça c'est pour la petite histoire, mais les détails sont toujours intéressants à connaître). Puis vient une partie sur l'époque Maïdan et la suite, tout n'y est pas dit, mais la chronologie y est. Mais là, il est bien clair qu'il y a eu coup d'état donc je me suis arrêtée là.

-Quant à l'Église Orthodoxe, Bartholoméï à Constantinople a provoqué un schisme entre l'Eglise Orthodoxe russe et l'Eglise ukrainienne, à forte tendance uniate. La Laure de Kiev avec le Métropolite Onuphre est plus que jamais debout et résiste malgré les tentatives de Constantinople. De nombreuses églises d'Ukraine sont sous sa juridiction. Après la mort du patriarche Alexis de Moscou, l'évêque métropolite Philarète n'est pas accepté pour lui succéder, (étant lié au KGB). En Ukraine, dont il est originaire, il n'est pas trop bienvenu non plus... Il décide alors de créer un patriarcat indépendant, en s'appuyant sur les bandéristes de Bartolomeï, le Patriarcat de Constantinople. Bartolomeï reconnaît Philarète. Bartolomeï crée alors une église autocéphale, bien séparée de Moscou, schismatique donc, rejoint par deux métropolites qui ont trahi l'Église Orthodoxe Ukrainienne, face au Patriarcat de Moscou, placée sous la direction du Métropolite Onuphre, et dont le siège est la Laure de Kiev. 80% des ukrainiens font partie de cette église traditionnelle depuis toujours.

Les évènements qui ont suivis, ainsi que les déclarations de Bartoloméï, de Philarète et des évêques schismatiques, ont prouvé que l'Eglise russe ainsi que la Russie étaient la cible visée.

L'on peut parler d'un coup d'état dans l'Église Orthodoxe Russe, fomenté par le même ennemi.

L'Église Orthodoxe européenne,de tradition orthodoxe dont une grande partie était sous le Patriarcat de Constantinople a failli être dissoute par Bartoloméï qui voulait mettre la main dessus, pour en faire une nouvelle Église, avec alliance catholique romaine. Dieu merci, après maintes péripéties dignes d'une série policière, et une belle bataille livrée principalement par l'Archevêque Jean devenu Métropolite Jean de Doubna, la majorité des églises de tradition russe sont passées sous le Patriarcat de Russie, il y a trois ans !

-Au sujet de la grande famine, elle visait surtout les paysans, les "koulaks". Ce fut la dékoulakisation. Elle a touché l’ensemble du monde agricole en URSS, pas que l’Ukraine ;

-Au sujet des tatars : c'est Ivan le Redoutable (plus connu en Europe sous le nom d'Ivan le Terrible),qui mis fin à la domination tatare . Il conquit Kazan en 1550, mena une guerre victorieuse dont la dernière bataille eut lieu en 1572.

J’ajoute aussi que :

- déjà, en 2000, les gens de Théâtre à Kiev avaient beaucoup de problèmes avec le gouvernement d'alors pour jouer en russe. Ils devaient jouer en ukrainien.

-après Maïdan, les prénoms russes furent bannis et remplacés par des prénoms ukrainiens. Il y avait des inspecteurs qui faisaient le tour des écoles pour vérifier !

-l'année 14/15 fut cauchemardesque en Ukraine de l'Est...

(fin des commentaires)

Liens :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-ukraine-vue-autrement-1-239156

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-ukraine-vue-autrement-2-239216